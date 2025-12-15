Ponty, busa és bio szürkeharcsa minden ünnepi asztalra az Auchantól

Az előző évek tapasztalatai alapján a hazai partnerektől érkező ponty és afrikai harcsa a legnépszerűbb, de a vásárlók egyre nyitottabbak az új ízekre, így a hagyományos karácsonyi kínálat folyamatosan gazdagodik. A friss halak mellett az Auchan konyhakész termékeket is kínál, például tisztított egész halat, szeletelt vagy filézett változatokat, valamint halászlé-alapanyagokat, így a családok gyorsan és egyszerűen elkészíthetik az ünnepi fogásokat.

A karácsonyi szezon legkeresettebb termékei közé tartozik az egész ponty, a pontyszelet, az afrikai harcsafilé, a busa különböző formái, a pisztráng és a szürkeharcsa. A tengeri kínálatban a lazac- és tonhalfilé, a garnéla és a kagylók iránti érdeklődés kiemelkedő, így mindenki megtalálhatja az ízlésének és étkezési szokásainak megfelelő alapanyagot.

Külön figyelmet érdemel a bio minősítésű szürkeharcsa, amely a „Gazdától az Asztalig” program részeként, tiszta vizű tavakban, ökológiai körülmények között nevelt őshonos magyar halfaj. A hal teljesen konyhakész formában, szeletelve vagy filézve érhető el, így az ünnepi receptek gyorsan és könnyedén elkészíthetők – legyen szó klasszikus rántott halról, pikáns harcsapaprikásról vagy elegáns grillezett fogásról.

Az Auchan kínálatában minden alapanyag gondosan válogatott: a friss pontyot a hazai vizekből szerzik be, a tengeri halak és a tenger gyümölcsei pedig garantáltan prémium minőségűek. A konyhakész szeletelt és filézett halak lehetővé teszik, hogy a háziasszonyok és séfek gyorsan előkészíthessék az ünnepi fogásokat. A halászléhez szánt alapanyagok, például a különböző haldarabok, fej, filé, valamint a friss fűszerek és zöldségek könnyen kombinálhatók a hagyományos receptúrákkal.

Az Auchan karácsonyi halválasztéka így ideális választás minden háztartás számára: a klasszikus pontytól a különleges bio szürkeharcsáig mindenki megtalálhatja a kedvencét, legyen szó hagyományos karácsonyi receptről vagy új, kreatív halételről. Az ünnepek alatt így nemcsak finom, hanem egészséges, változatos és látványos ételek kerülhetnek az asztalra.