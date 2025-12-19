Prefab.hu: betonbiztos, értékálló készházak mérnöki precizitással

Betonbiztos építkezés.

Az európai építőipar előtt álló egyik legnagyobb kihívás az energiahatékonysági követelmények drasztikus szigorodása, miközben a kivitelezések gyorsítása és a költségek csökkentése egyszerre elvárás. A Prefab.hu mérnöki csapata szerint a piac válasza egyértelmű: az előregyártott beton készházak technológiája biztosítja ma a legmagasabb értékállóságot, szerkezeti biztonságot és hosszú távú fenntarthatóságot.

“Betonbiztos építkezés. A mi termékünk: a biztonság.” Nyilatkozza az ügyvezető.

A vállalat mottója egyszerű, mégis határozott mérnöki állásfoglalás:

„Európa-szerte egyszerű, megbízható és minőségi technológiai megoldást kínálunk a lakhatási problémákra.”

Betonbiztos technológia: statikai teherbírás és tartósság

A Prefab.hu rendszere vasalt kéregfalas vagy teljesen előregyártott vasbeton panelekre épül, amelyek gyárban, ellenőrzött körülmények között készülnek. A paneltechnológia előnye, hogy:

B30–B45 szilárdsági osztályú beton alkalmazható, nagy nyomószilárdsággal.

A falak méretei és vasalása milliméter-pontossággal gyártható, a helyszíni hibalehetőség minimális.

A szerkezet élettartama 80–120 év, ami meghaladja a hagyományos és a könnyűszerkezetes rendszerekét.

A vasbeton tömegének köszönhetően kiváló a hanggátlás (jellemzően 55–60 dB felett), ami családi házaknál kiemelkedő komfortot jelent.

A panelek gyári előregyártása miatt a szerelés sebessége is kiemelkedő: egy átlagos 100–120 m²-es családi ház 2–4 nap alatt szerkezetkész állapotba hozható. Akár 240-260 ezer forintos négyzetméterenkénti áron.

Energiahatékonyság: magas hőtároló tömeg + modern szigetelések

Az előregyártott betonházak egyik legnagyobb előnye az úgynevezett hőtároló tömeg. Míg sok könnyűszerkezetes fal esetén a nyári túlmelegedés vagy a gyors lehűlés problémát jelent, addig a vasbeton:

lassan melegszik fel és lassan hűl ki,

stabil belső hőmérsékletet biztosít,

csökkenti a klíma- és fűtési energiaigényt.

A falak külső oldalon általában 15–20 cm grafitos EPS vagy kőzetgyapot szigetelést kapnak, amellyel 0,14–0,17 W/m²K közötti U-érték érhető el – ez meghaladja az EU 2025 utáni hőtechnikai ajánlásait. A födémek és tetők hőszigetelésével az épületek könnyedén teljesítik a BB vagy „közel nulla energiaigényű” besorolást.