Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Friss!

Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!

PR cikk

Prefab.hu: betonbiztos, értékálló készházak mérnöki precizitással

54 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikkkivitelezésépítkezésgyors

Betonbiztos építkezés. 

Az európai építőipar előtt álló egyik legnagyobb kihívás az energiahatékonysági követelmények drasztikus szigorodása, miközben a kivitelezések gyorsítása és a költségek csökkentése egyszerre elvárás. A Prefab.hu mérnöki csapata szerint a piac válasza egyértelmű: az előregyártott beton készházak technológiája biztosítja ma a legmagasabb értékállóságot, szerkezeti biztonságot és hosszú távú fenntarthatóságot.

Forrás: https://www.prefab.hu/

“Betonbiztos építkezés. A mi termékünk: a biztonság.” Nyilatkozza az ügyvezető. 

A vállalat mottója egyszerű, mégis határozott mérnöki állásfoglalás:

„Európa-szerte egyszerű, megbízható és minőségi technológiai megoldást kínálunk a lakhatási problémákra.”

Betonbiztos technológia: statikai teherbírás és tartósság

A Prefab.hu rendszere vasalt kéregfalas vagy teljesen előregyártott vasbeton panelekre épül, amelyek gyárban, ellenőrzött körülmények között készülnek. A paneltechnológia előnye, hogy:

  • B30–B45 szilárdsági osztályú beton alkalmazható, nagy nyomószilárdsággal.
  • A falak méretei és vasalása milliméter-pontossággal gyártható, a helyszíni hibalehetőség minimális.
  • A szerkezet élettartama 80–120 év, ami meghaladja a hagyományos és a könnyűszerkezetes rendszerekét.
  • A vasbeton tömegének köszönhetően kiváló a hanggátlás (jellemzően 55–60 dB felett), ami családi házaknál kiemelkedő komfortot jelent.

A panelek gyári előregyártása miatt a szerelés sebessége is kiemelkedő: egy átlagos 100–120 m²-es családi ház 2–4 nap alatt szerkezetkész állapotba hozható. Akár 240-260 ezer forintos négyzetméterenkénti áron

Forrás: www.prefab.hu

Energiahatékonyság: magas hőtároló tömeg + modern szigetelések

Az előregyártott betonházak egyik legnagyobb előnye az úgynevezett hőtároló tömeg. Míg sok könnyűszerkezetes fal esetén a nyári túlmelegedés vagy a gyors lehűlés problémát jelent, addig a vasbeton:

  • lassan melegszik fel és lassan hűl ki,
  • stabil belső hőmérsékletet biztosít,
  • csökkenti a klíma- és fűtési energiaigényt.

A falak külső oldalon általában 15–20 cm grafitos EPS vagy kőzetgyapot szigetelést kapnak, amellyel 0,14–0,17 W/m²K közötti U-érték érhető el – ez meghaladja az EU 2025 utáni hőtechnikai ajánlásait. A födémek és tetők hőszigetelésével az épületek könnyedén teljesítik a BB vagy „közel nulla energiaigényű” besorolást.

Gyors kivitelezés, tervezhető költség

A Prefab.hu technológiájának kulcsfontosságú eleme a kiszámíthatóság. Mivel a panelek gyárban készülnek:

  • az időjárás nem befolyásolja a munkát,
  • nincs száradási idő,
  • az építési engedély után a gyártás megkezdhető,
  • az átlagos teljes kivitelezési idő 5-7 hónap, projekttől függően.

A költségek is pontosan tervezhetők: a panelek árát és szállítását már a szerződéskötéskor rögzítik, így az anyagár-ingadozás nem veszélyezteti a megvalósítást.

Forrás: www.prefab.hu

Értékállóság: a vasbeton a legkeresettebb szerkezet az ingatlanpiacon

Az elmúlt évek ingatlanpiaci adatai szerint a vevők a legnagyobb bizalmat a tégla és beton szerkezetű épületekbe vetik. A vasbeton:

  • nem vetemedik,
  • tűzálló, nem éghető (A1 besorolás),
  • nedvességgel szemben ellenálló,
  • földrengésbiztonsága kimagasló.

Ez a vásárlói oldalon magasabb értékstabilitást eredményez: a betonszerkezetű házak átlagosan 8–15%-kal magasabb piaci áron kelnek el, mint az azonos méretű könnyűszerkezetes épületek.

Mérnöki csapat európai küldetéssel

A Prefab.hu mögött álló szakembergárda építőmérnökökből, statikusokból, energetikusokból és építész tervezőkből áll. A vállalat célja, hogy a beton készház technológiát:

  • átjárhatóvá tegye a lakhatási problémákkal küzdő európai országok számára,
  • egységes, iparosított, hibamentes rendszerként adaptálja,
  • csökkentse a lakásépítések költségét anélkül, hogy a minőség sérülne.

A cég filozófiájának lényege: a mérnöki egyszerűség és a tartós technológia együttesen oldja meg a lakhatási válság kihívásait.

Forrás: www.prefab.hu

Prefab.hu – betonbiztos alapokon nyugvó jövőkép

Az előregyártott beton készházak piaca Európában folyamatosan bővül, és Magyarország is egyre nagyobb léptékben fedezi fel az iparosított technológia előnyeit. A Prefab.hu szerint a következő években a beruházók egyre inkább olyan megoldásokat keresnek majd, amelyek:

  • gyorsak,
  • kiszámíthatók,
  • energiahatékonyak,
  • és hosszú távon értékállók.

A beton készházak technológiája mind a négy kritériumnak megfelel, mérnöki precizitással és kompromisszumok nélkül. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!