Prefab.hu: betonbiztos, értékálló készházak mérnöki precizitással

Betonbiztos építkezés.
Az európai építőipar előtt álló egyik legnagyobb kihívás az energiahatékonysági követelmények drasztikus szigorodása, miközben a kivitelezések gyorsítása és a költségek csökkentése egyszerre elvárás. A Prefab.hu mérnöki csapata szerint a piac válasza egyértelmű: az előregyártott beton készházak technológiája biztosítja ma a legmagasabb értékállóságot, szerkezeti biztonságot és hosszú távú fenntarthatóságot.
“Betonbiztos építkezés. A mi termékünk: a biztonság.” Nyilatkozza az ügyvezető.
A vállalat mottója egyszerű, mégis határozott mérnöki állásfoglalás:
„Európa-szerte egyszerű, megbízható és minőségi technológiai megoldást kínálunk a lakhatási problémákra.”
Betonbiztos technológia: statikai teherbírás és tartósság
A Prefab.hu rendszere vasalt kéregfalas vagy teljesen előregyártott vasbeton panelekre épül, amelyek gyárban, ellenőrzött körülmények között készülnek. A paneltechnológia előnye, hogy:
- B30–B45 szilárdsági osztályú beton alkalmazható, nagy nyomószilárdsággal.
- A falak méretei és vasalása milliméter-pontossággal gyártható, a helyszíni hibalehetőség minimális.
- A szerkezet élettartama 80–120 év, ami meghaladja a hagyományos és a könnyűszerkezetes rendszerekét.
- A vasbeton tömegének köszönhetően kiváló a hanggátlás (jellemzően 55–60 dB felett), ami családi házaknál kiemelkedő komfortot jelent.
A panelek gyári előregyártása miatt a szerelés sebessége is kiemelkedő: egy átlagos 100–120 m²-es családi ház 2–4 nap alatt szerkezetkész állapotba hozható. Akár 240-260 ezer forintos négyzetméterenkénti áron.
Energiahatékonyság: magas hőtároló tömeg + modern szigetelések
Az előregyártott betonházak egyik legnagyobb előnye az úgynevezett hőtároló tömeg. Míg sok könnyűszerkezetes fal esetén a nyári túlmelegedés vagy a gyors lehűlés problémát jelent, addig a vasbeton:
- lassan melegszik fel és lassan hűl ki,
- stabil belső hőmérsékletet biztosít,
- csökkenti a klíma- és fűtési energiaigényt.
A falak külső oldalon általában 15–20 cm grafitos EPS vagy kőzetgyapot szigetelést kapnak, amellyel 0,14–0,17 W/m²K közötti U-érték érhető el – ez meghaladja az EU 2025 utáni hőtechnikai ajánlásait. A födémek és tetők hőszigetelésével az épületek könnyedén teljesítik a BB vagy „közel nulla energiaigényű” besorolást.
Gyors kivitelezés, tervezhető költség
A Prefab.hu technológiájának kulcsfontosságú eleme a kiszámíthatóság. Mivel a panelek gyárban készülnek:
- az időjárás nem befolyásolja a munkát,
- nincs száradási idő,
- az építési engedély után a gyártás megkezdhető,
- az átlagos teljes kivitelezési idő 5-7 hónap, projekttől függően.
A költségek is pontosan tervezhetők: a panelek árát és szállítását már a szerződéskötéskor rögzítik, így az anyagár-ingadozás nem veszélyezteti a megvalósítást.
Értékállóság: a vasbeton a legkeresettebb szerkezet az ingatlanpiacon
Az elmúlt évek ingatlanpiaci adatai szerint a vevők a legnagyobb bizalmat a tégla és beton szerkezetű épületekbe vetik. A vasbeton:
- nem vetemedik,
- tűzálló, nem éghető (A1 besorolás),
- nedvességgel szemben ellenálló,
- földrengésbiztonsága kimagasló.
Ez a vásárlói oldalon magasabb értékstabilitást eredményez: a betonszerkezetű házak átlagosan 8–15%-kal magasabb piaci áron kelnek el, mint az azonos méretű könnyűszerkezetes épületek.
Mérnöki csapat európai küldetéssel
A Prefab.hu mögött álló szakembergárda építőmérnökökből, statikusokból, energetikusokból és építész tervezőkből áll. A vállalat célja, hogy a beton készház technológiát:
- átjárhatóvá tegye a lakhatási problémákkal küzdő európai országok számára,
- egységes, iparosított, hibamentes rendszerként adaptálja,
- csökkentse a lakásépítések költségét anélkül, hogy a minőség sérülne.
A cég filozófiájának lényege: a mérnöki egyszerűség és a tartós technológia együttesen oldja meg a lakhatási válság kihívásait.
Prefab.hu – betonbiztos alapokon nyugvó jövőkép
Az előregyártott beton készházak piaca Európában folyamatosan bővül, és Magyarország is egyre nagyobb léptékben fedezi fel az iparosított technológia előnyeit. A Prefab.hu szerint a következő években a beruházók egyre inkább olyan megoldásokat keresnek majd, amelyek:
- gyorsak,
- kiszámíthatók,
- energiahatékonyak,
- és hosszú távon értékállók.
A beton készházak technológiája mind a négy kritériumnak megfelel, mérnöki precizitással és kompromisszumok nélkül.