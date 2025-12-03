Tánccipőket előkészíteni! – 5 generációnyi slágerrel indul a Csináljuk a fesztivált! 5. évada

Fotó: MTVA

Az ötös szám ihlette új évadban 5 nemzedék legjobb magyar slágerei élednek újjá hazánk népszerű előadóművészeivel. A zsűriben ismét helyet foglal az ország kedvenc házaspárja, a könnyűzenei legenda, az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes, Korda György, valamint duettpartnere és felesége, a Fonogram-díjas énekes, Balázs Klári. A musicalek sztárja, a Jászai Mari-, eMeRTon- és Honthy-díjas Janza Kata immár harmadik alkalommal értékeli a versenydalokat. A sokoldalú előadóművész, az eMeRTon- és Fonogram díjas színművész, énekes, zenei producer, rendező Bereczki Zoltán másodjára zsűrizik. Újdonság, hogy az ítészek egyéni döntése átrajzolhatja a versenyt, hiszen új elemmel, az aranygombbal bármelyikük, bármikor, bármelyik dalt továbbjuttathatja, de csak egyszer a válogatók során.

Az első adásban az 1915-1965 közötti felejthetetlen dallamok csendülnek fel népszerű előadók produkciójaként. Több mint egy évszázadot utazhatnak vissza a nézők Füredi Nikolett és Szentmártoni Norman produkciójával, Kálmán Imre világhírű operettjéből, a Csárdáskirálynőből elevenedik meg a Te rongyos élet. Bánovits Vivianne és László Attila a ’30-as éveket idézi meg az Egy csók és más semmiből az Egy kis édes félhomályban segítségével. Egy évtizedet ugorva, de még az operetteket éltetve, Dancs Annamari és Kocsis Dénes párosa viszi színpadra a Tokaji Aszúból a Maga nős ember című kuplét.

Az 1930-as évek egyik örökzöld táncdalát Bagi Iván varázsolja színpadra, előadásában csendül fel A muzsikusnak dalból van a lelke. A hangulatot egy másik tangóval, az Ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát című slágerrel pezsdíti fel Incze József. Peller Károly pedig arra bíztat, hogy: Szívbajok ellen, kisasszony, szedjen tangót.

A Hyppolit, a lakáj sikerdala a Köszönöm, hogy imádott Kiss Enikő és Nádor Dávid produkciójaként hallható. A korszak filmslágerei közül nem hiányozhatnak a Csinibabából is ismert Különös éjszaka volt, valamint az Illés klasszikusa, a Táskarádió. Előbbit Bátyai Éva, míg utóbbit Kirchknopf Gergő és a Fool Moon énekli. A 60-as években Korda György előadásában slágerré vált Szeretni kell című szerelmi vallomást Gájer Bálint adja elő.