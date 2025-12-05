Új bajnokot avatott a Premium Strongman League – felejthetetlen döntő Székesfehérváron! Juhász Péter jövőre már bíróként tér vissza!

A versenyzőknek olyan feladatokkal kellett megküzdeniük, amelyek puszta látványától is beleborzong az ember:

– 450 kg lengősúly cipelése 15 méteren,

– 320 kg kofferek ugyancsak 15 méteren, amelyben Vilius Jokuzys (IZL) minden eddigit felülmúló, döbbenetes 7,35 mp-es időt produkált,

– 170 kg-os vikingnyomás egyperces ismétlés számmal, ahol Jack Osborn (UK) rönknyomó angol rekorder 16 nyomással brillírozott, de Juhász Péter egyetlen ismétléssel fölé tudott menni. Faragva hátrányából.

Aztán érkezett a vegyes szám: közel 400 kg-os gumi kétszeri megforgatása, majd 100–120–140 kg-os zsákok a 10 méterre lévő célba juttatása. Az ötödik versenyszámra kőgolyósor pakolásra maradt a döntés a 110–120-140-160-180 kg súlyú kőgolyók 140-130 és 120 cm-es platformokra emelésével.

Forrás: Premium Group Hungary

A PSL továbbra is nagy hangsúlyt fektet a hitelességre, minden eszközt hitelesítettek, hogy a súlyok pontosan azok legyenek, amiket a versenykiírás tartalmaz – ez a liga egyik védjegye.

A döntő nagy kérdése az volt, sikerül-e Juhász Péternek, a PSL kétszeres bajnokának megvédenie címét, vagy Audrius Jakubaitis, a szezon pontversenyének élén álló litván versenyző veszi át a koronát. Pétert ráadásul egy vírusos megbetegedés is hátráltatta, ennek ellenére végig versenyezte a napot. A számos betegség miatt a mezőnyt két izlandi erősemberrel egészítették ki: Vilius Jokuzys és Kristján Sindri Nielsson bizonyították, hogy az északi erő nem legenda – Vilius rögtön a dobogó közelébe, a 4. helyre érkezett.

Forrás: Premium Group Hungary

Az utolsó előtti vegyesszámban Juhász Péter 0,2 másodperccel előzte meg Jan Lacinát, Jakubaitis pedig csak harmadik lett, így az előnye 3,5 pontra olvadt. A döntés a kőgolyósorra maradt, ahol a litván versenyző mindent feltett egy lapra – és megnyerte a számot, ezzel pedig a 2025-ös Premium Strongman League bajnoka lett!

Végeredmény:

Audrius Jakubaitis – 48,5 pont Juhász Péter – 43 pont Jan Lacina – 36,5 pont Vilius Jokuzys – 33 pont Jack Osborn – 33 pont Matjaž Belšak – 23,5 pont Zdenek Vavra – 20 pont Horváth Kevin – 17 pont Kristján Sindri Nielsson – 14,5 pont

Külön említést érdemel a mindössze 20 éves Horváth Kevin, aki első PSL-döntőjén remek eredményeket hozott: 6. hely koffercipelésben és kőgolyóban, 7. a vegyes számban, összetettben pedig a 8. helyet szerezte meg – ígéretes jövő áll előtte.