Bach születésnapján ünnepel a Zeneakadémia – Boros Misi szólóestje Budapesten

Boros Misi neve 2014-ben vált országosan ismertté, amikor megnyerte a Virtuózok első évadát, majd mindössze 11 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek osztályába. Azóta a nemzetközi zenei élet meghatározó színterein koncertezik, jelenleg Berlinben tanul, többek között Schiff András és Daniel Barenboim irányításával, valamint rendszeresen dolgozik Kurtág Györggyel is. „Csodagyerekből csodafelnőtt lesz” – mondta róla Vásáry Tamás, és az idő őt igazolja.

A kultúra.hu-n megjelent interjúban Boros Misi úgy fogalmazott: számára a zene nem pusztán előadás, hanem küldetés. Hisz abban, hogy „a zene által közvetített értékek életeket tudnak megváltoztatni”, és célja, hogy Bach és a hozzá hasonló mesterek művei által „jóra vezesse az embereket”. Ez a belső hit és mélység teszi különlegessé minden fellépését – azt az élményt, amelyben technikai tökély és spirituális tartalom találkozik.

Fotó: Kállai Márton

A március végi hangverseny egyszerre tisztelgés Bach géniusza előtt és lenyűgöző panoráma a zongorairodalom csúcspontjaiból: a barokk fegyelemtől Beethoven líraiságán és Bartók elementáris erején át Schumann romantikus víziójáig. Egy este, amelyen múlt és jelen találkozik – Boros Misi tolmácsolásában.

Boros Misi zongoraestje – Bach születésnapján Időpont: 2026. március 31. (kedd), 19:30 Helyszín: Zeneakadémia, Nagyterem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalon.

Műsor: