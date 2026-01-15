Hogyan lesz élvezet a síelés szemüvegesként?

Sokakban felvetődik a kérdés, lehet-e egyáltalán síelni szemüvegesként kényelmesen. A síelés így is lehet nagy élmény, ha kellőképpen odafigyelünk néhány dologra.

Fotó: Shutterstock

Miért fontos a megfelelő napszemüveg?

Tény, hogy a hétköznapi szemüveg is véd valamennyire a síelés során, de a hóesés, szél, netán a havat felcsapó síelőtárs már bizony kellemetlenséget okoz. Nem ideális, hiszen oldalt könnyen beázhat, párásodáskor korlátozza a látást, és nem védi meg a szemet az erős fénytől és a káros UV-sugárzástól sem.

Mindemellett, ha a mindennapokban viselt dioptriás szemüveggel történik egy baleset, azt egy síközpontban valószínűleg lehetetlen pótolni. A megoldás egy dioptriás napszemüveg lehet, amely komfortosabbá teszi a sportolást minden évszakban.

A megfelelő napszemüveg ugyanis tiszta, napsütéses időben teljesen ideális a téli sportokhoz. Kimondottam síszemüveg akkor ajánlott, ha az időjárás kiszámíthatatlanul borús, esik vagy szitál, mert a zárt rendszerű kivitelezés miatt nem fog bepárásodni. Kiemelten fontos a napszemüveg választásánál, hogy polarizált lencsével ellátott, jó minőségű modell legyen.

Légy felkészült szemüvegesként!

A síelés szemüvegesként felkészülést és tudatosságot igényel. Sokan az általános szemüvegükre veszik fel a síszemüveget, ami biztosítja a védelmet eséskor, kíméli a szemet a vakító hótakaró és az UV-sugárzástól. Ez azonban kényelmetlen lehet, valamint jobban párásodik. Ahhoz, hogy ezzel a megoldással biztonságos és élvezet legyen a síelés, feltétlenül próba szükséges vásárlás előtt! A választás körültekintést igényel, de a Trend Optika szakemberei profi segítséget nyújtanak a választáshoz, mivel a keretnek pontosan illeszkednie kell az archoz.

Ha bírja a szemünk, akkor síelés alatt a kontaktlencse viselése jó megoldás, és erre tesszük fel a megfelelő téli napszemüveget vagy a síszemüveget. Léteznek manapság UV-védelemmel ellátott kontaktlencsék, azonban ezek önmagukban extrém terepen nem nyújtanak elegendő védelmet.

Még egy fontos dolog, amire síeléskor szemüvegesként még nagyobb figyelmet kell fordítani: a műkönny beszerzése. Síelés közben ugyanis gyakran az egészséges látással rendelkezők szeme is kiszárad, a szúró érzést pedig könnyen orvosolhatjuk a szemcsepp használatával.