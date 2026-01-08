Hogyan változtatják meg a képernyők a látásunkat?

Mit takar a digitális szemfáradtság?

A hosszan tartó képernyőnézés során hajlamosak vagyunk ritkábban pislogni, ami szemszárazsághoz, égő érzéshez és irritációhoz vezethet. Emellett gyakori panasz a homályos látás, különösen akkor, amikor hosszú ideig közelre fókuszálunk, majd hirtelen távolra kellene néznünk. A monitor előtti helytelen testtartás fejfájást, nyak- és vállfájdalmat is okozhat, miközben a szem túlzott igénybevétele a koncentrációt és a szellemi teljesítményt is rontja.

Fotó: Shutterstock

Egyre gyakoribb a rövidlátás

Az elmúlt évtizedekben világszerte nőtt a rövidlátók (myopiások) aránya, különösen a fiatalabb korosztályban. A kutatások szerint ebben szerepet játszik a túlzott közeli fókuszálás és az, hogy a digitális eszközök használata miatt kevesebb időt töltünk a szabadban. A természetes fény hiánya és a ritkább távolba nézés hozzájárulhat a látásromláshoz. Éppen ezért kiemelten fontos a személyre szabott szemüveg, amely nemcsak a megfelelő dioptriát, hanem az egyéni látási igényeket is figyelembe veszi. A Trend Optika tapasztalt szakemberei professzionális látásvizsgálatot követően készítik el a minden egyedi paraméterünknek megfelelő szemüveget.

Kékfény és alvásproblémák

A képernyők által kibocsátott kékfény – vagyis a rövid hullámhosszú, nagy energiájú látható fény – hatással van a szervezet biológiai órájára. Gátolja a melatonin termelődését, ami megnehezítheti az elalvást, és ronthatja az alvás minőségét. A tartós esti képernyőhasználat ezért nemcsak a szemünket terheli, hanem az alvásunkat és a regenerációt is.

A kékfényszűrős szemüveg hatékony megoldást nyújthat a digitális eszközök káros hatásai ellen, akár dioptria nélküli változatban is. A Trend Optika üzleteiben is elérhető speciális lencsebevonatok csökkentik a káros kék fény mennyiségét, mivel megakadályozzák a káros fénysugarak nagy részének bejutását a szembe, ezáltal mérséklik a szemfáradtságot.

Védd a szemed tudatosan!

A látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, ezért érdemes tudatosan óvni. A rendszeres szünetek beiktatása, a megfelelő monitorbeállítások és az évenkénti szemvizsgálat kulcsszerepet játszanak a megelőzésben. A szemvizsgálat nemcsak a látásromlás korai felismerésében segít, hanem más, a szemet érintő egészségügyi problémák kiszűrésében is.