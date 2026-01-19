Innovatív fejlesztés közösségi WC-kben - a tartály nélküli nyomógombos WC öblítő szelep

A hatékony megoldást a tartály nélküli, direkt öblítésű rendszer jelenti, amelyben a DELABIE kínál kiváló minőségű, professzionális alternatívát. Ezek a rendszerek közvetlenül a vízhálózatra csatlakoznak, kihasználva annak nyomását az erős és azonnali öblítéshez, így elkerülik a tartályokból adódó tipikus hibákat: lassú újratöltést, pangó vizet, vízkőlerakódást és gyakori mechanikai meghibásodást. A DELABIE tartály nélküli WC-öblítő szelepei vandálbiztos kivitelben, robusztus anyagokból készülnek, hosszú élettartamot biztosítanak és minimális karbantartás igényelnek a legextrémebb használat mellett is. A Green Clean Kft. kínálatában elérhető megoldások ideálisak közösségi terek magas forgalmú vizesblokkjaihoz.
Bárki, aki közösségi létesítményeket üzemeltet, jól ismeri a WC-kkel kapcsolatos tipikus problémákat: a lassan töltődő tartályok miatti sorok kialakulása, letört nyomólapok, szivárgó tömítések, valamint a pangó víz által okozott higiéniai kockázatok. A DELABIE direkt, tartály nélküli automata és nyomógombos WC öblítő szelep megoldásai ezeket a nehézségeket egyetlen lépésben megszüntetik az öblítőtartály teljes elhagyásával.
A tartály nélküli, közvetlen öblítés működési elve
A DELABIE rendszer közvetlenül a vízhálózatra csatlakozik, és annak nyomását hasznosítja az öblítéshez – nincs öblítőtartály. Ez az egyszerű, de hatékony technológiai megoldás számos, közösségi terekben különösen fontos előnyt biztosít.
Nincs várakozási idő – megszűnik a sorban állás
A hagyományos tartályok újratöltése akár egy percet is igénybe vehet, ami nagy forgalmú helyeken (pl. stadionokban a mérkőzések félidejében, iskolai szünetekben) torlódást és higiéniai problémákat okoz. A DELABIE rendszer azonnal újra aktiválható, minden alkalommal erőteljes öblítést biztosítva, így a forgalom zavartalan marad.
Magas szintű higiénia – pangó víz nélkül
A tartályokban megálló langyos víz kedvező táptalaj a baktériumok (pl. Legionella) szaporodásához, amelyek öblítéskor aeroszol formájában a levegőbe kerülhetnek. A DELABIE megoldásában a víz kizárólag a használat pillanatában, frissen érkezik a hálózatból.
Vízkőtaszító szelepkialakítás – a szivárgás megelőzése
A szelepek belső szerkezete és a folyamatos hálózati nyomás minimalizálja a vízkő- és szennyeződés-lerakódást: az átáramló víz azonnal lemossa a keletkező lerakódásokat.
Vandálbiztos kivitel – ellenáll az extrém igénybevételnek
Közösségi helyeken a vandalizmus gyakori. A DELABIE szelepei robusztus sárgaréz testtel, rejtett mechanizmussal és masszív, krómozott fém elemekkel készülnek. Nincs törékeny rész, amelyet könnyen megrongálhatnának – a rendszer hosszú távon bírja a legsúlyosabb igénybevételt is.
Kényelem és rugalmasság – az öblítés kihagyása kizárva
A termékcsalád önelzáró nyomógombos, automata infra-érzékelős, valamint duális vezérlésű (nyomógomb + infra érzékelésű automata öblítő) kivitelben is elérhető. A Soft-Touch nyomógombok minimális erővel működtethetők, az automata változat pedig akkor is öblít, ha a felhasználó elfelejtené.
Helytakarékosság és esztétikus megjelenés
A tartály elhagyásával a falszerkezet vékonyabb lehet, a WC közelebb helyezhető a falhoz, így értékes hely szabadul fel. A letisztult, minimalista nyomólapok és szelepek modern, elegáns megjelenést kölcsönöznek a mosdótereknek.
Gazdaságos üzemeltetés és egyszerű karbantartás
Nincs szivárgó tartálytömítés, amely észrevétlenül növelné a vízfogyasztást. A precíz adagolás (pl. 3/6 liter), a falbontás nélküli szelepbelső csere, valamint a szivárgás azonnali észlelhetősége jelentősen csökkenti a hosszú távú költségeket.
Összefoglalás
A lakossági típusú öblítőtartályos megoldások közösségi környezetben hosszú távon költségesebbek a gyakori javítások és a vízpazarlás miatt, valamint nem bírják az extrém igénybevételt. A DELABIE tartály nélküli, direkt WC-öblítő rendszerei professzionális, megbízható választ jelentenek a nagy forgalmú vizesblokkok kihívásaira: tartósak, higiénikusak és folyamatosan üzemkész állapotban tartják a létesítményt. A DELABIE közösségi szaniter megoldásai a Green Clean Kft. kínálatában érhetők el.
(x)