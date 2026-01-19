Innovatív fejlesztés közösségi WC-kben - a tartály nélküli nyomógombos WC öblítő szelep

A hatékony megoldást a tartály nélküli, direkt öblítésű rendszer jelenti, amelyben a DELABIE kínál kiváló minőségű, professzionális alternatívát. Ezek a rendszerek közvetlenül a vízhálózatra csatlakoznak, kihasználva annak nyomását az erős és azonnali öblítéshez, így elkerülik a tartályokból adódó tipikus hibákat: lassú újratöltést, pangó vizet, vízkőlerakódást és gyakori mechanikai meghibásodást. A DELABIE tartály nélküli WC-öblítő szelepei vandálbiztos kivitelben, robusztus anyagokból készülnek, hosszú élettartamot biztosítanak és minimális karbantartás igényelnek a legextrémebb használat mellett is. A Green Clean Kft. kínálatában elérhető megoldások ideálisak közösségi terek magas forgalmú vizesblokkjaihoz.

Nagy forgalmú létesítményekben a vizesblokkok rendkívül magas igénybevételnek vannak kitéve

Fotó: greenclean.hu

Bárki, aki közösségi létesítményeket üzemeltet, jól ismeri a WC-kkel kapcsolatos tipikus problémákat: a lassan töltődő tartályok miatti sorok kialakulása, letört nyomólapok, szivárgó tömítések, valamint a pangó víz által okozott higiéniai kockázatok. A DELABIE direkt, tartály nélküli automata és nyomógombos WC öblítő szelep megoldásai ezeket a nehézségeket egyetlen lépésben megszüntetik az öblítőtartály teljes elhagyásával.

A tartály nélküli, közvetlen öblítés működési elve

A DELABIE rendszer közvetlenül a vízhálózatra csatlakozik, és annak nyomását hasznosítja az öblítéshez – nincs öblítőtartály. Ez az egyszerű, de hatékony technológiai megoldás számos, közösségi terekben különösen fontos előnyt biztosít.

Nincs várakozási idő – megszűnik a sorban állás

A hagyományos tartályok újratöltése akár egy percet is igénybe vehet, ami nagy forgalmú helyeken (pl. stadionokban a mérkőzések félidejében, iskolai szünetekben) torlódást és higiéniai problémákat okoz. A DELABIE rendszer azonnal újra aktiválható, minden alkalommal erőteljes öblítést biztosítva, így a forgalom zavartalan marad.

Magas szintű higiénia – pangó víz nélkül

A tartályokban megálló langyos víz kedvező táptalaj a baktériumok (pl. Legionella) szaporodásához, amelyek öblítéskor aeroszol formájában a levegőbe kerülhetnek. A DELABIE megoldásában a víz kizárólag a használat pillanatában, frissen érkezik a hálózatból.