5+1 lakberendezési tipp a télre – dobd fel a hideg napokat apró változtatásokkal!

A rövid nappalok, a korai sötétedés és a hideg idő mind hatással lehetnek a közérzetedre, így különösen fontos, hogy a lakásod melegséget, biztonságot és komfortot sugározzon. Szerencsére ehhez nincs szükség teljes átalakításra vagy költséges felújításra: a vidaXL segítségével és néhány tudatos lakb1. Hogyan teremts meleg hangulatot a bútorok újragondolásával?

A téli időszakban is jól mutatnak a természetes anyagok, így a fa, a gyapjú, a kerámia vagy az üveg

Fotó: 123rf.com

A tél kiváló alkalom arra, hogy egy kicsit más szemmel nézz a meglévő bútoraidra. Egy-egy darab új helyre mozgatása, funkcióinak újragondolása teljesen megváltoztathatja a tér érzetét. Egy komód például nemcsak tárolásra alkalmas: a tetején elhelyezett gyertyák, téli dekorációk vagy hangulatlámpák azonnal otthonosabbá teszik a nappalit vagy az előszobát. A szekrények és tárolók hangulati elemként is működhetnek – ha éppen egy újabb darabot keresel, a vidaXL kínálatában biztosan megtalálod a téli otthonodhoz illő bútort..

2. Miért érdemes a textíliákat téliesebb darabokra cserélni?

A legegyszerűbb és leggyorsabb változtatás mindig a textíliák cseréje. Vastagabb függönyök, puha plédek, kötött vagy bársony párnahuzatok: mind segítenek abban, hogy a lakás melegebbnek hasson, még akkor is, ha a hőmérséklet nem változik. A rétegezésről se feledkezz meg: több kisebb párna, néhány egymásra terített takaró sokkal barátságosabb látványt nyújt, mint egyetlen nagy darab.

Ilyenkor nem lőhetsz mellé a földszínek, a meleg bézsek, a mély barnák, a bordó vagy az olivazöld árnyalatok választásával, melyek amellett, hogy divatosak, még nyugtató hatásúak is.

3. Hogyan alakíts ki téli fényeket a meghittség érdekében?

Télen különösen fontos a megfelelő világítás. A hideg, erős fehér fény helyett érdemes meleg tónusú, szórt fényforrásokat használni. Állólámpák, asztali lámpák, fényfüzérek vagy akár LED-gyertyák is segíthetnek abban, hogy az esti órák ne tűnjenek komornak. A vidaXL online bútorbolt számtalan lehetőséget kínál, ha új fényforrást keresel a nappaliba – hatalmas előnye, hogy a vásárláshoz el sem kell hagyni az otthonodat.

A világítás elhelyezése is számít: ha több kisebb fényforrást használsz egy helyiségben, sokkal intimebb hangulatot kapsz, mint egyetlen mennyezeti lámpával. Ez különösen igaz a nappalira és a hálószobára, ahol általában a téli estéket töltöd.