Szemüveges vagyok, hogyan sminkeljem magam?

A Trend Optika szakemberétől megtudtuk: szemüvegesként a sminkelésnél az első, amit figyelembe kell venni, hogy rövid- vagy távollátók vagyunk-e, azaz pluszos vagy mínuszos-e a szemüveglencsénk. A mínuszos dioptria ugyanis kicsinyíti a szemünket, szűkíti az arcunkat, míg a pluszos nagyítja a szemet.

Mit tegyek, ha mínuszos a szemüvegem?

Ha a szemünk mínuszos dioptriájú, akkor a szemüveg sajnos kisebbnek mutatja, így arra kell törekedni, hogy sminkeléskor nagyobbá, nyitottabbá tegyük. A legfontosabb, hogy kerülni kell a sötét szemhéjfestéket és a vastag tusvonalat. Válasszunk világos és csillogó színeket: rózsaszínt, bézst, világosszürkét, világosbarnát, mályvát. A szem belső sarkába vigyük fel a legvilágosabb színű festéket, a közepétől egy kicsit sötétebbet, majd a külső sarok felé a legsötétebbet. Az úgynevezett vízvonalra a fehér vagy bézs szemceruza ajánlott, így a szem nemcsak nagyobbnak, de frissebbnek is fog tűnni. Ha fekete színt használunk a vízvonalon, az össze fogja nyomni a szemet, a szem körbekontúrozását feketével pedig végképp felejtsük el!

Fotó: Shutterstock

Tippek pluszos lencsékhez

Ha pluszos szemüveget hordunk, akkor a közellátó lencsék felnagyítják a tekintetet – és sajnos az apró bőrhibákat és ráncokat is kiemelik. Ráadásul, ha közelre fókuszálunk nehezebben, az a sminkelést is nehezíti. Az elsődleges cél a tekintet szűkítése, a szem kicsinyítése, ami sötétebb, matt szemhéjfestékkel (pl. zöld, szürke, barna) érhető el, míg a selyemfényű, csillogó szemhéjfesték kerülendő. A szemhéjtus vagy szemceruza szintén szépen hangsúlyozza a tekintetet. Legyünk precízek, mert a szemüvege nagyító hatása a smink hibáit még inkább felnagyítja!

Szemöldök és alapozó

A szemöldököt, ha valaki szemüveget hord, nem javasolt túlságosan hangsúlyozni, mert a kerettel együtt túl erős hatást kelt. Használjunk inkább világos- vagy középbarna árnyalatot!

Gyakori probléma az is, hogy a keret, ahol érintkezik az orcával, és az orrnyeregnél mindig alapozós marad. Hogy ezt elkerüljük, kenjünk fel egy kis primert ezekre a részekre is, majd jöhet a korrektor és az alapozó, végül a púder, ami lefixálja az alapozót.