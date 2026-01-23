Szemüveges vagyok, hogyan sminkeljem magam?

Hírlevél
A szép szemüveg divatos kiegészítő lehet, de a sminkelést illetően egy kicsit megnehezíti a nők dolgát. Nem mindegy például, hogy rövid- vagy távollátók vagyunk.
A Trend Optika szakemberétől megtudtuk: szemüvegesként a sminkelésnél az első, amit figyelembe kell venni, hogy rövid- vagy távollátók vagyunk-e, azaz pluszos vagy mínuszos-e a szemüveglencsénk. A mínuszos dioptria ugyanis kicsinyíti a szemünket, szűkíti az arcunkat, míg a pluszos nagyítja a szemet.

Mit tegyek, ha mínuszos a szemüvegem?

Ha a szemünk mínuszos dioptriájú, akkor a szemüveg sajnos kisebbnek mutatja, így arra kell törekedni, hogy sminkeléskor nagyobbá, nyitottabbá tegyük. A legfontosabb, hogy kerülni kell a sötét szemhéjfestéket és a vastag tusvonalat. Válasszunk világos és csillogó színeket: rózsaszínt, bézst, világosszürkét, világosbarnát, mályvát. A szem belső sarkába vigyük fel a legvilágosabb színű festéket, a közepétől egy kicsit sötétebbet, majd a külső sarok felé a legsötétebbet. Az úgynevezett vízvonalra a fehér vagy bézs szemceruza ajánlott, így a szem nemcsak nagyobbnak, de frissebbnek is fog tűnni. Ha fekete színt használunk a vízvonalon, az össze fogja nyomni a szemet, a szem körbekontúrozását feketével pedig végképp felejtsük el! 

Young woman with beautiful features poses confidently in trendy attire, exuding charm and flair.
Fotó: Shutterstock

Tippek pluszos lencsékhez

Ha pluszos szemüveget hordunk, akkor a közellátó lencsék felnagyítják a tekintetet – és sajnos az apró bőrhibákat és ráncokat is kiemelik. Ráadásul, ha közelre fókuszálunk nehezebben, az a sminkelést is nehezíti. Az elsődleges cél a tekintet szűkítése, a szem kicsinyítése, ami sötétebb, matt szemhéjfestékkel (pl. zöld, szürke, barna) érhető el, míg a selyemfényű, csillogó szemhéjfesték kerülendő. A szemhéjtus vagy szemceruza szintén szépen hangsúlyozza a tekintetet. Legyünk precízek, mert a szemüvege nagyító hatása a smink hibáit még inkább felnagyítja! 

Szemöldök és alapozó

A szemöldököt, ha valaki szemüveget hord, nem javasolt túlságosan hangsúlyozni, mert a kerettel együtt túl erős hatást kelt. Használjunk inkább világos- vagy középbarna árnyalatot! 

Gyakori probléma az is, hogy a keret, ahol érintkezik az orcával, és az orrnyeregnél mindig alapozós marad. Hogy ezt elkerüljük, kenjünk fel egy kis primert ezekre a részekre is, majd jöhet a korrektor és az alapozó, végül a púder, ami lefixálja az alapozót. 

Ne felejtsük el, hogy egy mutatós, a személyiségünkhöz illő szemüvegkeret önmagában is öltöztet és stílusos kiegészítője lehet a megjelenésünknek. A Trend Optika üzleteiben széles választékot találunk, akár a klasszikus, akár a modern, vagy a különleges stílus felé húzunk.   

 

