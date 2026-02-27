Egy csőtörés nem vár reggelig – miért számít a gyors reagálás Budapesten?

Egy váratlan csőtörés vagy makacs dugulás soha nem jön jókor

A társasházakban egy elrepedt vezeték nemcsak egy lakást érinthet: percek alatt több szintet is eláztathat a víz. A panellakásokban a régi strangvezetékek, a belvárosi bérházakban a koros csőrendszerek, míg a külsőbb kerületek családi házaiban a talajmozgás vagy a téli fagy okozhat komoly problémákat.

Mi történik, ha késlekedünk?

Sokan abban bíznak, hogy „majd reggel intézik”, vagy ideiglenes megoldással próbálják megfékezni a hibát. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a vízkár exponenciálisan növekszik: ami az első órában még kezelhető javítás, néhány órával később már burkolatbontást, szárítást és komoly helyreállítást igényelhet.

A legnagyobb gond az, amikor az érintettek túl sokáig várnak. Egy gyors beavatkozás sok esetben százezres nagyságrendű kárt előzhet meg

– mondja Horváth Róbert, a nonstopvizszereles.hu vezetője.

A szakember szerint a főváros különböző részein hasonló problémákkal találkoznak, legyen szó Újbudáról, Angyalföldről vagy akár Óbudáról. „Kerülettől függetlenül az egyik leggyakoribb hiba a régi csőszakaszok repedése és a nem megfelelően karbantartott elzárószelepek meghibásodása.”

Amit sokan nem tudnak a vízvezeték-hálózatról

Kevesen ismerik pontosan a saját lakásuk főelzárójának helyét. Pedig egy csőtörés első perceiben ez a legfontosabb lépés: a víz azonnali elzárása. Társasházaknál ráadásul nem mindig egyértelmű, hogy a hiba az adott lakáshoz vagy a közös stranghoz tartozik-e, ami további egyeztetést igényel.

Egy másik gyakori probléma a rejtett szivárgás. Ezek nem látványosak, viszont hosszú távon komoly szerkezeti károkat okozhatnak. A falban vagy padló alatt lassan csöpögő víz penészedéshez, burkolatfelváláshoz és akár statikai problémákhoz is vezethet.

„A modern műszeres bemérés ma már lehetővé teszi, hogy bontás nélkül lokalizáljuk a hibát. Ez gyorsabb és jóval költséghatékonyabb megoldás az ügyfelek számára” – teszi hozzá Horváth Róbert.

Miért különösen érzékeny terület Budapest?

A főváros ingatlanállománya rendkívül sokszínű. A belső kerületek több évtizedes, sőt helyenként évszázados épületei mellett a külsőbb városrészek újépítésű társasházai és családi házai is más-más típusú kihívásokat jelentenek.