Téglából, betonból vagy fából építkezzünk? – 2026 építési technológiái egy helyen

Először is megkülönböztetünk könnyűszerkezetes és masszívházakat. Az Imperial Holding mindegyik technológiával épít, és hozzáértő szakkivitelező brigádokkal rendelkezik. A könnyűszerkezetes házak általában fából, vagy acélszerkezetből épülnek. Fából lehet vázszerkezetes a ház (pld. www.danishfabrik.hu) vagy tömör fa (CLT), illetve SIP paneles megoldás (MGO SIP vagy OSB lapos).
A masszívházak jellemzően valamilyen betonból, vagy téglából épülnek. Ami Magyarországon elterjedt:
- Liapor
- Leier kéregpanel
- Ytong
- Hagyományos tégla
- Polisztirolzsalus rendszerek (Prokoncept, IsoTEQ, stb)
Vegyük végig, melyik mennyibe kerül, mennyi idő alatt építhető meg és mik az ismert előnyei, hátrányai.
Az első és talán legfontosabb tanács, hogy előregyártott rendszerek esetén mindig győződjünk meg róla, hogy a gyártó ÉMI/ÉME engedéllyel, és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.
Enélkül problémák lehetnek a ház banki hitelezhetőségével, és a gyártás alapanyaga, minősége sem garantált!
Danish Fabrik könnyűszerkezet
- Ár: 490–580 ezer Ft/nm
- Építési idő: 4–6 hónap
- Előnyei: kiváló szigetelés, üzemi előregyártás, kiváló ár/érték arány, legjobb nettó/bruttó arány
- Hátrányai: CLT-hez képest gyengébb hangszigetelés, daruzás szükséges lehet
CLT
- Ár: 650–750 ezer Ft/nm
- Építési idő: 4–8 hónap
- Előnyei: környezetbarát, természetes anyag, üzemi előregyártás, prémium minőség, kedvező nettó-bruttó arány
- Hátrányai: Danish Fabrikhez képest kisebb hőszigetelés, daruzás, szállitás nem mindenhová megoldható
SIP panel
- Ár: 530–650 ezer Ft/nm
- Építési idő: 4–6 hónap
- Előnyei: gyorsan építhető, jó a szigetelése, kedvező nettó-bruttó arány
- Hátrányai: gondos, szakszerű védelmet igényel, az MgO lapok vegyi hatásai kérdésesek, tisztázatlanok - érdemes más építőlemezt használni (pld GlasrocX - a Masterplast ajánlása)
Acélvázas könnyűszerkezet
- Ár: 560–680 ezer Ft/nm
- Építési idő: 7–12 hónap
- Előnyei: kiváló szigetelés, örök életű anyag, jó ár/érték arány, kedvező nettó-bruttó arány
- Hátrányai: nehéz kivédeni a szerkezeti hőhidakat, kis mértékben gyártható csak előre: sok a helyszíni munka, és az ebből fakadó hibalehetőség (csak a vázszerkezet gyártható előre)
Liapor kerámiabeton
- Ár: 650–780 ezer Ft/nm
- Építési idő: 4–6 hónap
- Előnyei: üzemi előregyártás, hőtartó tömeg, masszív, önhordó szerkezet, értékállóság, nem kell belső vakolat, kedvező nettó-bruttó arány
- Hátrányai: sok a problémás gyártó, sokszor importra van szükség - drága és nehézkes logisztika, szállítás, daruzás, nem építhető mindenhová
Leier kéregpaneles szerkezet
- Ár: 600–750 ezer Ft/nm
- Építési idő: 6–9 hónap
- Előnyei: üzemi előregyártás, megbízható gyártói háttér, kiváló ár/érték arány, precíz gyártmánytervezés, nettó-bruttó arány kiemelkedő
- Hátrányai: helyszínen még betonozni kell, daruzás, szállítás szükséges, nem építhető mindenhol
Hagyományos tégla
- Ár: 600–750 ezer Ft/nm
- Építési idő: 9–12 hónap
- Előnyei: masszivitás, megbízhatóság, sok szakember ért hozzá, bevált technológia
- Hátrányai: helyszínen kell építeni, kedvezőtlen nettó-bruttó arány, lassabb lehet az építkezés, a brigádok ügyességétől függ a végeredmény
Ytong
- Ár: 600–750 ezer Ft/nm
- Építési idő: 8–10 hónap
- Előnyei: masszivitás, megbízhatóság, sok szakember ért hozzá, bevált technológia, nem kell vakolni, téglánál gyorsabban építhető lehet
- Hátrányai: helyszínen kell építeni, kedvezőtlen nettó-bruttó arány, a brigádok ügyességétől függ a végeredmény, érzékeny a nedvességre
Polisztirolzsalus technológiák
- Ár: 550–700 ezer Ft/nm
- Építési idő: 6–8 hónap
- Előnyei: masszivitás, kiváló szigetelés, összevont munkafolyamatok, passzívház olcsón építhető
- Hátrányai: helyszínen kell építeni, nem sokan értenek hozzá, speciális szerszámokat is igényelhet (faltámasz), könnyű hibázni a falazásnál.
A fenti árak alap műszaki tartalommal értendőek, természetesen prémium műszaki tartalom esetén az árak sokkal magasabbak is lehetnek. Ma már nem ritka az 1 millió, vagy 1,2 millió Ft-os négyzetméter áron épülő családi ház sem.
A legfontosabb itt azt tudni és látni, hogy nem az a drága, ami kicsit magasabb áron, de a végén jó minőségben megépül, és évtizedekig gond nélkül használható, hanem az, ami nem épül meg egyáltalán, vagy nem jól épül meg.
Ezért fontos a megfelelő technológia mellett egy igényes, referenciákkal rendelkező, megbízható céget is jól kiválasztani az építkezéshez.
Fenti időtartamok jellemzően egy maximum 100 m² bruttó alapterületű, földszintes házra értendőek. Természetesen ezekbe az időtartamokba a tervezés, a tervadaptáció időtartama nem tartozik bele. Illetve az sem, ha a cégnek vagy a gyártónak nincs kapacitása azonnal kezdeni. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy a sikeres építkezés alapfeltétele, hogy reális elvárásokat támasszunk már az elején.
A “450 ezer forintos kulcsrakész nm áron” legyen gyanús 2026-ban. Nem valószínű, hogy ezt akár a hirdető is komolyan gondolja.
A “4 hónap alatt tervezéssel együtt kulcsrakész” ugyanilyen ígéret.
Egy szép családi ház tervezéssel együtt egy, másfél év alatt megépíthető, 600–700 ezer forintos négyzetméter ár között, ha nincsenek extra igényeink. Ez egy nagyon versenyképes ajánlat a mai piacon: 32–44%-al olcsóbb, mintha egy bizonytalan műszaki tartalmú kész házat vásárolnánk.
