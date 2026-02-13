Téglából, betonból vagy fából építkezzünk? – 2026 építési technológiái egy helyen

Rengetegféle építési technológia van, amiből családi házat lehet építeni

Először is megkülönböztetünk könnyűszerkezetes és masszívházakat. Az Imperial Holding mindegyik technológiával épít, és hozzáértő szakkivitelező brigádokkal rendelkezik. A könnyűszerkezetes házak általában fából, vagy acélszerkezetből épülnek. Fából lehet vázszerkezetes a ház (pld. www.danishfabrik.hu) vagy tömör fa (CLT), illetve SIP paneles megoldás (MGO SIP vagy OSB lapos).

A masszívházak jellemzően valamilyen betonból, vagy téglából épülnek. Ami Magyarországon elterjedt:

Liapor

Leier kéregpanel

Ytong

Hagyományos tégla

Polisztirolzsalus rendszerek (Prokoncept, IsoTEQ, stb)

Vegyük végig, melyik mennyibe kerül, mennyi idő alatt építhető meg és mik az ismert előnyei, hátrányai.

Az első és talán legfontosabb tanács, hogy előregyártott rendszerek esetén mindig győződjünk meg róla, hogy a gyártó ÉMI/ÉME engedéllyel, és minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik.

Enélkül problémák lehetnek a ház banki hitelezhetőségével, és a gyártás alapanyaga, minősége sem garantált!

Danish Fabrik könnyűszerkezet

Ár: 490–580 ezer Ft/nm

Építési idő: 4–6 hónap

Előnyei: kiváló szigetelés, üzemi előregyártás, kiváló ár/érték arány, legjobb nettó/bruttó arány

Hátrányai: CLT-hez képest gyengébb hangszigetelés, daruzás szükséges lehet

CLT

Ár: 650–750 ezer Ft/nm

Építési idő: 4–8 hónap

Előnyei: környezetbarát, természetes anyag, üzemi előregyártás, prémium minőség, kedvező nettó-bruttó arány

Hátrányai: Danish Fabrikhez képest kisebb hőszigetelés, daruzás, szállitás nem mindenhová megoldható

SIP panel

Ár: 530–650 ezer Ft/nm

Építési idő: 4–6 hónap

Előnyei: gyorsan építhető, jó a szigetelése, kedvező nettó-bruttó arány

Hátrányai: gondos, szakszerű védelmet igényel, az MgO lapok vegyi hatásai kérdésesek, tisztázatlanok - érdemes más építőlemezt használni (pld GlasrocX - a Masterplast ajánlása)

Acélvázas könnyűszerkezet

Ár: 560–680 ezer Ft/nm

Építési idő: 7–12 hónap

Előnyei: kiváló szigetelés, örök életű anyag, jó ár/érték arány, kedvező nettó-bruttó arány

Hátrányai: nehéz kivédeni a szerkezeti hőhidakat, kis mértékben gyártható csak előre: sok a helyszíni munka, és az ebből fakadó hibalehetőség (csak a vázszerkezet gyártható előre)

Liapor kerámiabeton

Ár: 650–780 ezer Ft/nm

Építési idő: 4–6 hónap

Előnyei: üzemi előregyártás, hőtartó tömeg, masszív, önhordó szerkezet, értékállóság, nem kell belső vakolat, kedvező nettó-bruttó arány

Hátrányai: sok a problémás gyártó, sokszor importra van szükség - drága és nehézkes logisztika, szállítás, daruzás, nem építhető mindenhová

Leier kéregpaneles szerkezet

Ár: 600–750 ezer Ft/nm

Építési idő: 6–9 hónap

Előnyei: üzemi előregyártás, megbízható gyártói háttér, kiváló ár/érték arány, precíz gyártmánytervezés, nettó-bruttó arány kiemelkedő

Hátrányai: helyszínen még betonozni kell, daruzás, szállítás szükséges, nem építhető mindenhol

Hagyományos tégla

Ár: 600–750 ezer Ft/nm

Építési idő: 9–12 hónap

Előnyei: masszivitás, megbízhatóság, sok szakember ért hozzá, bevált technológia

Hátrányai: helyszínen kell építeni, kedvezőtlen nettó-bruttó arány, lassabb lehet az építkezés, a brigádok ügyességétől függ a végeredmény

Ytong

Ár: 600–750 ezer Ft/nm

Építési idő: 8–10 hónap

Előnyei: masszivitás, megbízhatóság, sok szakember ért hozzá, bevált technológia, nem kell vakolni, téglánál gyorsabban építhető lehet

Hátrányai: helyszínen kell építeni, kedvezőtlen nettó-bruttó arány, a brigádok ügyességétől függ a végeredmény, érzékeny a nedvességre

Polisztirolzsalus technológiák

Ár: 550–700 ezer Ft/nm

Építési idő: 6–8 hónap

Előnyei: masszivitás, kiváló szigetelés, összevont munkafolyamatok, passzívház olcsón építhető

Hátrányai: helyszínen kell építeni, nem sokan értenek hozzá, speciális szerszámokat is igényelhet (faltámasz), könnyű hibázni a falazásnál.

A fenti árak alap műszaki tartalommal értendőek, természetesen prémium műszaki tartalom esetén az árak sokkal magasabbak is lehetnek. Ma már nem ritka az 1 millió, vagy 1,2 millió Ft-os négyzetméter áron épülő családi ház sem.