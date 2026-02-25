Harsány: sztárok nappalija - ahol minden szóba kerül / ahol nincs tabu

Harsány: Heti lazulás, belső gondolatok, amik kívülről is érdekesek, viccesen komolyak.

Harsány: Viccesen komoly. A műsor, ahol nem hagyunk semmit szó nélkül.

Forrás: Harsány

Levente, a hazai showbiznisz örök napfénye, akivel csevegő üzemmódba kapcsoljuk magunkat és beszéljük ki a világ izgalmas érdekes történéseit. Mindig vidám és akkor sem fogy ki a szóból, amikor mások már rég elfáradtak, de vendégeire is inkább szajkósár kell. Minden héten feldobjuk a lélekbúvár magas labdát és próbálunk olyan vendégeket hívni, akiket a 16-18 éves korosztálytól egészen 90-100 éves korig ismernek és szeretnek a nézők.

Minden adásba más és más vendégek érkeznek majd, hogy felpezsdítsék a szombat estét. Színészek, zenészek, sportolók, kultúremberek töltik majd meg jókedvvel és frissességgel a hétvégi pihenést és ahol még a benzinár is hat forint. A vendégek az élet minden területéről érkeznek örömmel jönnek, és beszélgetünk azokról a témákról, amelyek őket és általában az embereket érdekelhetik. Politika mentesen, humorosan, könnyedén.

A műsor szabadságát az adja, hogy a vendégek őszintén, szabadon mondhatják el véleményüket és mutatják meg valódi énjüket. Itt nem szakmázunk. A nézőt bevonom a nappaliba. Mindenki nappalijában ülünk.

Ha pedig Levin múlik, itt mindenből poén lesz és persze Harsány nevetés.

Hírek, komolyan, lazán, harsányan szombat este 19 óra 50 perctől itt a Hír TV-n.

Ez egy jó beszélgetős házibuli, csak a szendvics hiányzik, piros arannyal a tetején.