Hogy készülj fel az első multifokális szemüvegedre?

A multifokális szemüveg kényelmes és korszerű megoldás, de az első napok, hetek nem mindenkinél zökkenőmentesek. A Trend Optika hasznos tanácsai segítenek, hogy könnyebben megszokhasd és magabiztosan viseld multifokális szemüvegedet.
Ne várj az utolsó pillanatig
Ha már úgy érzed, hogy olvasáshoz másik szemüvegre van szükséged, vagy hunyorítva próbálod elolvasni a monitoron lévő szöveget, ne halogasd a látásvizsgálatot! Minél előbb váltasz, annál könnyebb a megszokás. A multifokális lencsék akkor működnek a legjobban, ha még van egy kis „rátartás” a látásodban és nem pedig akkor, amikor már épp csak kibírod a régi szemüveggel.
Mondd el az igényeidet a látásvizsgálatkor
A multifokális lencsék személyre szabva készülnek, így nem mindegy, hogyan használod a szemed napközben. Sok számítógépes munkát végzel? Sokat vezetsz? Inkább olvasol vagy mozogsz? Ezek mind befolyásolják a lencse kialakítását. Minél pontosabban elmondod a szokásaidat, annál jobban illeszkedik majd hozzád a végeredmény.
Figyelj a keretválasztásra is
Nem minden szemüvegkeret ideális multifokális lencséhez. A túl szűk, kisméretű keretek csökkenthetik a lencse hatékony zónáit, és nehezíthetik a használatot. A Trend Optika üzleteiben tapasztalt szakemberek segítenek a megfelelő típus kiválasztásában.
Légy türelmes az első napokban
A multifokális szemüveg viselése újfajta fókuszálást igényel. A lencsékben nincs éles határvonal, de a különböző zónák között másként kell mozgatnod a szemed vagy a fejed. Az első napokban előfordulhat, hogy furcsán látod a lépcsőket, vagy keresed a megfelelő szöget olvasáshoz. Ez teljesen normális. Adj időt magadnak, a legtöbben 1-2 héten belül természetességgel használják a szemüveget.
Mozgasd a fejed, ne csak a szemed
Ez az egyik legfontosabb szokás, amit érdemes kialakítani. Ahelyett, hogy oldalra vagy felfelé nézel a szemeddel, mozgasd kissé a fejed is. Így a megfelelő zónába nézel a lencsén keresztül, és elkerülheted a torzítást vagy szédülést. Ez különösen fontos olvasásnál, vezetésnél vagy lépcsőzésnél.
Felejtsd el a régi szemüveged
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy napközben visszaveszik a régi szemüveget, ha kényelmesebbnek tűnik. Ez azonban megnehezíti a megszokást. Ha lehet, egyből állj át a multifokális szemüvegedre, és használj egyetlen szemüveget a nap minden szakaszában.