Magyar Parasport Napja: 5 éve áll a hazai parasport szolgálatában a BioTechUSA

A BioTechUSA-cégcsoport évek óta elkötelezett támogatója a magyar és nemzetközi élsportnak, olyan sportcsapatok használják termékeit és készülnek szakértelmükkel a megmérettetésekre, mint például az FC Barcelona, a Brøndby IF, vagy az Újpest FC. A vállalat mindezek mellett 5 éve áll a hazai parasport szolgálatában, hiszen 2021 óta támogatja a Magyar Paralimpiai Bizottság sportolóit, megválaszolják sporttáplálkozással kapcsolatos kérdéseiket, továbbá az egyéni szükségleteikhez igazodva, minőségi termékeikkel és szakértői tanácsaikkal támogatják felkészülésüket és regenerációjukat.

Forrás: BioTechUSA

“Az alapelvek egy ép és egy parasportoló esetében is azonosak. Egy parasportolónál azonban az egyéni tolerancia (sérülés vagy betegség következménye) miatt gyakrabban kell egyénre szabni, hiszen az átlagostól eltérhetnek az energiafelhasználási, a testösszetételi (aszimmetria), az emésztés-felszívódási, a gyógyszerszedési, a folyadék- és hőháztartási, valamint a terhelhetőségi mutatók is. Emiatt az alapvetés az esetükben, hogy a testtömeg, az állapot, a terhelés mértéke, illetve az esetleges gyógyszerszedés mentén kerül összeállításra a kiegészítőcsomag és az adagolás is” - mondta Németh Sándor, a BioTechUSA termékspecialistája.

“Vannak persze egyértelműbb esetek is: alacsony csontterhelés vagy tartós immobilitás esetén például a D-vitamin és a kalcium pótlása indokolt, de ezek mennyiségét érdemes laboreredményekre alapozni. A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, elektrolit a szervezet számára, a gyakori izomgörcsök vagy fokozott izommunka mellett kiegészítése igen hasznos lehet. Ha valakinél a fehérjebevitel tartósan alacsony, akkor általában az étkezési rutin újragondolását javasoljuk és a fehérjebevitel kiegészítése is praktikus megoldás lehet” - tette hozzá Németh Sándor.

Parasportolói szemmel

“Gyermekkorom óta részese volt a mozgás az életemnek, versenyszerűen teniszeztem is. 10 évesen azonban sztrókot kaptam és bár javult az állapotom, sajnos a korábbi sportágamat nem folytathattam. A rehabilitációs időszakot követően az volt az elsődleges számomra, hogy megtaláljam azt a mozgásformát, amiben újra tudok sportolni. Az atlétikánál volt először az az élményem, hogy a futás és az ugrás nekem sem jelent akadályt. Úgy éreztem, hogy mindent meg tudok csinálni, csak egy kicsit másképp, mint a többiek. Én így szerettem bele ebbe a sportágba” - mesélt Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó paraatléta saját sportéletútjáról.