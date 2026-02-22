Magyar Parasport Napja: 5 éve áll a hazai parasport szolgálatában a BioTechUSA

A BioTechUSA-cégcsoport évek óta elkötelezett támogatója a magyar és nemzetközi élsportnak, olyan sportcsapatok használják termékeit és készülnek szakértelmükkel a megmérettetésekre, mint például az FC Barcelona, a Brøndby IF, vagy az Újpest FC. A vállalat mindezek mellett 5 éve áll a hazai parasport szolgálatában, hiszen 2021 óta támogatja a Magyar Paralimpiai Bizottság sportolóit, megválaszolják sporttáplálkozással kapcsolatos kérdéseiket, továbbá az egyéni szükségleteikhez igazodva, minőségi termékeikkel és szakértői tanácsaikkal támogatják felkészülésüket és regenerációjukat.
“Az alapelvek egy ép és egy parasportoló esetében is azonosak. Egy parasportolónál azonban az egyéni tolerancia (sérülés vagy betegség következménye) miatt gyakrabban kell egyénre szabni, hiszen az átlagostól eltérhetnek az energiafelhasználási, a testösszetételi (aszimmetria), az emésztés-felszívódási, a gyógyszerszedési, a folyadék- és hőháztartási, valamint a terhelhetőségi mutatók is. Emiatt az alapvetés az esetükben, hogy a testtömeg, az állapot, a terhelés mértéke, illetve az esetleges gyógyszerszedés mentén kerül összeállításra a kiegészítőcsomag és az adagolás is” - mondta Németh Sándor, a BioTechUSA termékspecialistája.
“Vannak persze egyértelműbb esetek is: alacsony csontterhelés vagy tartós immobilitás esetén például a D-vitamin és a kalcium pótlása indokolt, de ezek mennyiségét érdemes laboreredményekre alapozni. A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, elektrolit a szervezet számára, a gyakori izomgörcsök vagy fokozott izommunka mellett kiegészítése igen hasznos lehet. Ha valakinél a fehérjebevitel tartósan alacsony, akkor általában az étkezési rutin újragondolását javasoljuk és a fehérjebevitel kiegészítése is praktikus megoldás lehet” - tette hozzá Németh Sándor.
Parasportolói szemmel
“Gyermekkorom óta részese volt a mozgás az életemnek, versenyszerűen teniszeztem is. 10 évesen azonban sztrókot kaptam és bár javult az állapotom, sajnos a korábbi sportágamat nem folytathattam. A rehabilitációs időszakot követően az volt az elsődleges számomra, hogy megtaláljam azt a mozgásformát, amiben újra tudok sportolni. Az atlétikánál volt először az az élményem, hogy a futás és az ugrás nekem sem jelent akadályt. Úgy éreztem, hogy mindent meg tudok csinálni, csak egy kicsit másképp, mint a többiek. Én így szerettem bele ebbe a sportágba” - mesélt Ekler Luca, kétszeres paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó paraatléta saját sportéletútjáról.
“Elég hamar kiderült, hogy a távolugrás lesz az én versenyszámom. Akkoriban viszont még egyáltalán nem volt számomra opció, hogy én egyszer hivatásos atléta leszek. Azt gondoltam, hogy beleteszem azt, ami bennem van, tisztában voltam a képességeimmel, és azokat fejlesztettem, amire szükségem volt. Az ép sportolók között kezdtem el edzeni és versenyezni, csak később találtam rá a paralimpiai mozgalomra és ott váltam élsportolóvá. A versenyek mellett pedig a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetemen végzett munkám is a parasporthoz köt, így hálás vagyok, hogy ekörül foroghat az életem” - tette hozzá.
Így látja a helyzetet a Magyar Paralimpiai Bizottság
“A sport kulcsszerepet játszik a fogyatékossággal élő emberek fizikai állapotának megőrzésében és fejlesztésében, javítja az erőnlétet, az állóképességet és a mozgáskoordinációt. Hosszú távon az egészségi állapot stabilizálásához és a mindennapi önállóság megőrzéséhez is hozzájárul. A sport mentálisan is sokat ad a parasportolóknak: segít az önbizalom építésében, a kitartás fejlesztésében és a célok tudatos meghatározásában. A közösségi élmény és az összetartozás érzése pedig szintén olyan fontos megtartó erő, amely a legnehezebb élethelyzetben is képes motivációt adni” - mondta el a téma kapcsán Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság Főtitkára.
“A parasportolók karrierjük során sokszor ugyanazokkal a kihívásokkal találkoznak, mint az épek, például a teljesítménykényszerrel, a sérülésekkel vagy a finanszírozás kérdésével. Emellett olyan paraspecifikus nehézségek is megjelennek náluk, mint az akadálymentes infrastruktúra hiánya, az eszközök elérhetősége vagy a fokozott logisztikai terhelés. Szintén jellemző, hogy a parasportolók gyakran kevesebb figyelmet kapnak, mint ép társaik. Szerencsére a munkánkat több olyan hazai vállalat, köztük a BioTechUSA-cégcsoport is segíti, akik partnerként hozzájárulnak a parasport társadalmi láthatóságának és elismertségének erősítéséhez is” - tette hozzá.
A BioTechUSA-cégcsoportról
A tisztán magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport Európa egyik legnagyobb és legdinamikusabban növekvő étrend-kiegészítő, sportruházat és speciális élelmiszer gyártójaként és forgalmazójaként jelenleg több mint 100 országban, 51 webshoppal, több mint 330 franchise üzlettel, 1900 munkavállalóval és 4800 partnerrel van jelen. A BioTechUSA-n túl a cégcsoporthoz tartozik: az edzőtermi edzés iránt hosszú távon elkötelezettek márkája, a Scitec Nutrition is, mely szintén kapcsolatban áll a Magyar Paralimpiai Szövetséggel, 2021-ben termékadományokkal is segítette annak sportolóit.