A tökéletes látás nem szerencse kérdése, hanem a precíz mérés eredménye. A Trend Optikában végzett professzionális látásvizsgálat század dioptria pontossággal, korszerű műszerekkel történik – ez az alapja a valóban kényelmes, természetes látásélménynek.

Miért kell a finomhangolás?

A Trend Optika szemvizsgálata jóval túlmutat a hagyományos dioptria-meghatározáson. A Magyarország legkorszerűbb szemészeti vizsgálóberendezéseivel végzett század dioptria pontosságú mérés lehetővé teszi az egészen finom eltérések felismerését is, amelyek hosszú távon szemfáradást, fejfájást, koncentrációs nehézségeket vagy homályos látást okozhatnak.

A precíz látásvizsgálat különösen fontos azok számára, akik sok időt töltenek képernyő előtt, autót vezetnek, vagy egyszerre több látási távolságot használnak a nap során.

Forrás: Trend Optika

Mit jelent és miért fontos az egyedi illesztés?

A szemüveg nem egy sablontermék: nem a viselőnek kell alkalmazkodnia a szemüveghez, hanem a szemüveget illesztik a viselőhöz – már a gyártás során. Az egyedi illesztés során figyelembe veszik többek között a lencse és az arc közötti távolságot, a szemüveg dőlésszögét, valamint a mindennapokban jellemző látási távolságokat (monitor, telefon, olvasás, vezetés). Ez a komplex megközelítés biztosítja, hogy a szemüveg valóban a viselő életmódjához igazodjon.

Az egyedileg illesztett szemüveg előnyei gyorsan érezhetők: csökken a digitális eszközök okozta szemfáradás, természetesebbé válik a fókuszváltás, stabil, torzításmentes képet kapunk, a szemüveg egész nap kényelmes viselet marad.

Érezhető különbség

A század dioptria pontosságú mérés és az egyéni szokásokhoz igazított gyártás – amely elérhető többek között a kecskeméti Trend Optika eyeQuality üzletben is - együtt teremti meg azt a látáskomfortot, amely nemcsak látható, hanem érezhető különbséget jelent a mindennapokban. Mindehhez elengedhetetlen a képzett szakembergárda is, hiszen a jó szemüveg elkészítése igazi csapatmunka, melyben számos terület szakértője működik együtt.