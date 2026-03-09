9 lépéses szemvizsgálat szemünk egészségéért

Egy átfogó szemészeti vizsgálat számos olyan elváltozást is feltárhat, amelyek kezdetben még semmilyen tünetet nem okoznak, a szakemberek ezért javasolják az évente elvégzett, komplex látásellenőrzést. A Trend Optika modern, 9 lépéses látásvizsgálata részletes képet ad a szem aktuális állapotáról, és segíthet időben felismerni a komolyabb problémákat is.

Miért kell, ha jól látok?

Sokan úgy gondolják, hogy ha nem romlik látványosan a látásuk, akkor nincs szükség látásvizsgálatra. Valójában azonban több szembetegség – például a szürkehályog, a zöldhályog vagy az időskori makuladegeneráció – hosszú ideig tünetmentesen alakul ki. Egy átfogó látásvizsgálat nemcsak a látásélességet ellenőrzi, hanem a szem általános egészségi állapotát is. Emellett bizonyos esetekben más betegségek, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség jelei is felismerhetők a szem vizsgálata során.

Forrás: Trend Optika

Mit vizsgál a 9 lépéses látásvizsgálat?

A Trend Optika üzleteiben a legmodernebb optikai műszerekkel végzett 9 lépéses látásvizsgálat során mindössze néhány perc alatt rendkívül részletes mérések készülnek.

A vizsgálat egyik fontos eleme a szem fénytörési adatainak meghatározása, amely segít eldönteni, szükség van-e szemüvegre vagy annak módosítására. Emellett a szakemberek az úgynevezett aberrációkat is mérik, vagyis azt, hogyan igazodik a szem közelre és távolra. Ez segíthet olyan problémák felismerésében, mint a kancsalság vagy a lusta szem.

A vizsgálat során ellenőrzik a szaruhártya állapotát és görbületét is. A háromdimenziós térképezés segítségével felismerhetők a szaruhártya deformitásai, hegesedései vagy az asztigmatizmus egyes formái. Szintén fontos része a szemnyomás mérése, amely a zöldhályog korai szűrésében játszik kulcsszerepet. Mivel ez a betegség sokáig tünetmentes lehet, a rendszeres ellenőrzés különösen fontos.

A látásvizsgálat során gyakran elvégzik a színlátás tesztet, az Amsler-tesztet a makuladegeneráció szűrésére, valamint a szaruhártya vastagságának és a szem elülső csarnokának vizsgálatát is.