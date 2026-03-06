3 hiba, amit fürdőszoba szekrény vásárláskor szinte mindenki elkövet

A témában a Homelux.hu, a 2025-ös Év Webshopja díj lakberendezés kategóriagyőztese szakértőjét kérdeztük.

1. hiba: Csak a méretet nézik – a használatot nem

„Sokan kizárólag centiméterben gondolkodnak” – kezdi a szakértő. „Megmérik a falat, és ahhoz választanak egy fürdőszoba szekrényt, de nem gondolják végig, hogyan fogják nap mint nap használni.”

Egy jól megválasztott fürdőszoba szekrény nemcsak befér a helyére, hanem kényelmesen nyitható, nem ütközik ajtóba vagy mosógépbe, és a polcbeosztása is illeszkedik a tárolni kívánt tárgyakhoz.

A szakértő szerint különösen fontos a családi használat átgondolása. „Ha több ember használja ugyanazt a fürdőszobát, a reggeli csúcsidőben minden mozdulat számít. A rosszul elhelyezett vagy túl kicsi szekrény ilyenkor válik igazán zavaróvá.”

2. hiba: A mosdószekrény alábecsülése

A második leggyakoribb hiba a mosdó alatti tér figyelmen kívül hagyása.

„A mosdószekrény az egyik legfontosabb tárolóelem a fürdőszobában, mégis sokan csupán a mosdókagylóra koncentrálnak, és a szekrényt másodlagosnak tekintik” – mondja a szakértő.

Pedig egy jól kialakított mosdószekrény nemcsak elrejti a vízvezetéket, hanem rendszerezi a tisztálkodási szereket, törölközőket, hajszárítót és minden olyan eszközt, amely egyébként a pulton heverne.

A lebegő kialakítású modellek ráadásul optikailag is könnyítik a teret, ami kisebb fürdőszobákban különösen előnyös.

3. hiba: Csak a látvány számít – a párás környezetet figyelmen kívül hagyják

A fürdőszoba speciális környezet: magas páratartalom, hőingadozás, napi vízterhelés jellemzi. Ennek ellenére sokan kizárólag a dizájn alapján döntenek.

„A fürdőszobabútor nem nappaliba készül” – hangsúlyozza a szakértő. „Fontos a megfelelő felületkezelés, az élek zárása, a páraállóság és a stabil szerkezet.”

Egy rosszul megválasztott bútor rövid idő alatt felpúposodhat, vetemedhet vagy elveszítheti eredeti megjelenését. A minőségi kivitel viszont hosszú távon megőrzi esztétikumát és funkcionalitását.

Mitől lesz igazán jól működő a fürdőszoba?

A Homelux szakértője szerint a kulcs az egyensúly. „A jól megválasztott fürdőszoba szekrény nem hivalkodó, mégis meghatározza a tér karakterét. Ha a tárolás megoldott, a felületek rendezettek maradnak, a helyiség pedig automatikusan modernebbnek és tisztábbnak hat.”