3 hiba, amit fürdőszoba szekrény vásárláskor szinte mindenki elkövet

A témában a Homelux.hu, a 2025-ös Év Webshopja díj lakberendezés kategóriagyőztese szakértőjét kérdeztük.
1. hiba: Csak a méretet nézik – a használatot nem
„Sokan kizárólag centiméterben gondolkodnak” – kezdi a szakértő. „Megmérik a falat, és ahhoz választanak egy fürdőszoba szekrényt, de nem gondolják végig, hogyan fogják nap mint nap használni.”
Egy jól megválasztott fürdőszoba szekrény nemcsak befér a helyére, hanem kényelmesen nyitható, nem ütközik ajtóba vagy mosógépbe, és a polcbeosztása is illeszkedik a tárolni kívánt tárgyakhoz.
A szakértő szerint különösen fontos a családi használat átgondolása. „Ha több ember használja ugyanazt a fürdőszobát, a reggeli csúcsidőben minden mozdulat számít. A rosszul elhelyezett vagy túl kicsi szekrény ilyenkor válik igazán zavaróvá.”
2. hiba: A mosdószekrény alábecsülése
A második leggyakoribb hiba a mosdó alatti tér figyelmen kívül hagyása.
„A mosdószekrény az egyik legfontosabb tárolóelem a fürdőszobában, mégis sokan csupán a mosdókagylóra koncentrálnak, és a szekrényt másodlagosnak tekintik” – mondja a szakértő.
Pedig egy jól kialakított mosdószekrény nemcsak elrejti a vízvezetéket, hanem rendszerezi a tisztálkodási szereket, törölközőket, hajszárítót és minden olyan eszközt, amely egyébként a pulton heverne.
A lebegő kialakítású modellek ráadásul optikailag is könnyítik a teret, ami kisebb fürdőszobákban különösen előnyös.
3. hiba: Csak a látvány számít – a párás környezetet figyelmen kívül hagyják
A fürdőszoba speciális környezet: magas páratartalom, hőingadozás, napi vízterhelés jellemzi. Ennek ellenére sokan kizárólag a dizájn alapján döntenek.
„A fürdőszobabútor nem nappaliba készül” – hangsúlyozza a szakértő. „Fontos a megfelelő felületkezelés, az élek zárása, a páraállóság és a stabil szerkezet.”
Egy rosszul megválasztott bútor rövid idő alatt felpúposodhat, vetemedhet vagy elveszítheti eredeti megjelenését. A minőségi kivitel viszont hosszú távon megőrzi esztétikumát és funkcionalitását.
Mitől lesz igazán jól működő a fürdőszoba?
A Homelux szakértője szerint a kulcs az egyensúly. „A jól megválasztott fürdőszoba szekrény nem hivalkodó, mégis meghatározza a tér karakterét. Ha a tárolás megoldott, a felületek rendezettek maradnak, a helyiség pedig automatikusan modernebbnek és tisztábbnak hat.”
A színek, a lebegő bútorok, a megfelelő méretű mosdószekrény és az átgondolt belső elrendezés együtt teszik lehetővé, hogy a fürdőszoba ne csak praktikus, hanem élhető és esztétikus tér legyen.
A hibák többsége nem végzetes – csupán átgondolatlanságból fakad. Tudatos választással azonban a fürdőszoba valódi, jól szervezett, hosszú távon is kényelmes élettérré válhat.
