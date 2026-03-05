Így válassz keretet multifokális szemüveghez!

Miért számít a keret multifokális lencsénél?

A multifokális lencsék különböző zónákat tartalmaznak: felső részük a távoli, alsó részük a közeli, a kettő közötti pedig az átmeneti látáshoz való zóna. Ezért kulcsfontosságú, hogy a keret kellően magas legyen, különben nem fér el benne megfelelően mindhárom zóna. Ha túl kicsi a keret, akkor például a közeli rész olyan keskeny lesz, hogy olvasni is nehézkes lehet benne, ezért nem minden divatos keret alkalmas multifokális lencséhez.

A jó keret és a jó lencse együtt működik igazán, a multifokális szemüveg akkor lesz valóban kényelmes, ha a lencsét a kerethez, a keretet pedig a viselőjéhez igazítják - a Trend Optikákban ezt profi szakemberek végzik.

Fotó: Shutterstock

Milyen keretet válassz?

Elég magas legyen: ideális esetben legalább 30 mm magas a lencse „hasznos” látóterülete. A túl lapos, keskeny modellek nem praktikusak.

Jól illeszkedjen az arcodhoz: ne csússzon, ne álljon távol, ne nyomja a halántékod. Egy jó multifokális szemüveg olyan, mint egy kényelmes cipő – észre sem veszed.

Ne legyen túl hajlított: a túl ívelt, „wrap-around” típusú keretek torzíthatják a látást, ezért érdemes az optikussal egyeztetni, melyik forma ideális.

Stílusos, de praktikus: nyugodtan válassz olyan keretet, ami tetszik, de ne csak a külső alapján dönts. Kérjük ki a szakember véleményét is, sok bosszúságtól kímélhet meg.

Extra tipp: próbáld fel a szemüveget mozgás közben is!

Ne csak a tükör előtt állva próbálgasd: nézz lefelé, fordítsd el a fejed, sétálj benne egyet az üzletben. Így kiderül, mennyire természetes benne a látás. Egy rosszul illeszkedő keretnél ezek a mozdulatok zavaróak lehetnek, de egy jól kiválasztottnál minden gördülékeny marad.

Ha multifokális szemüveget választasz, ne siesd el a döntést: kérdezz bátran, próbálj többféle keretet és bízz a Trend Optika tapasztalt szakembereiben! Ez az apró plusz figyelem hosszú távon kényelmet és magabiztosságot adhat, minden egyes pillantásnál.