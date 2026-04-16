Arcformához válaszd a szemüveget!

Ha tisztában vagy vele, milyen az arcformád és ahhoz milyen szemüvegkeret illik, könnyebb dolgod lesz a választásnál. Erre szánj kellő időt, próbálj fel annyi szemüvegkeretet, amennyit csak akarsz és hagyd, hogy a hozzáértők tanácsot adjanak! A Trend Optika kínálatában minden stílushoz találsz megfelelő keretet, amely kiemeli az arcod és a személyiséged, így a szemüveged nemcsak tökéletes látást, hanem harmonikus megjelenést is biztosít.

Kerek arc

Jellemzője a szinte azonos szélességű és magasságú arc, széles arccsont, kerek áll. ehhez az olyan keretformák az ideálisak, amelyek nyújtják az arcot. A szemüveg formája lehet szögletes, geometrikus, sokszögű, esetleg vékony ovális, téglalap formájú, mely ellensúlyozza az arc puha, lágy, kerek ívét.

Ovális arc

Ez az arcforma kissé hosszabb, mint amilyen széles, lágyan ívelt, harmonikus arányokkal. Az ilyen arccal rendelkező embernek szinte bármilyen keret jól áll, nem csoda, hogy irigykedik rájuk mindenki... Különösen előnyösek a geometrikus vagy a kerek formák. Aranyszabály: a keret az arc legszélesebb részéhez képest mindig legyen kicsit szélesebb!

Hosszúkás arc

Jellemzője a hosszú és keskeny forma és a szögletes áll. Az ajánlott keretformák íveltek, oválisak vagy kerekek, és a szárakon lévő minták is szélesítik az arcot. A kerekebb, szögletesebb, négyzetesebb formák egyaránt előnyösek. A keret lehet nagyobb és vastagabb.

Háromszögletű arc

A homloknál szélesebb, az áll felé haladva keskenyedő archoz azok a keretek előnyösek, melyek kiegyensúlyozzák az arc felső és alsó arányait, például az ovális, szögletesebb, lekerekített keretek. Jól állnak a „macskaszem” formájú, valamint a karakteresebben díszített szemüvegek, mivel azok a szemre vonzzák a tekintetet, optikailag szélesítve az állat és az arccsontot.

Szív alakú arc

A szív alakú arcra jellemző a széles homlok és keskeny áll. Ez szemüvegválasztás szempontjából szerencsés arcforma, mert szinte bármelyik típus illik hozzá. A „macskaszem” és a karakteresebb keretek szabadabb, fiatalosabb hatást keltenek.