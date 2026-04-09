Gyanúsított lettél? Így segít egy büntetőjogi ügyvéd

Az első sokk: amikor közlik a gyanúsítást

Egy büntetőeljárás kezdete sokszor teljesen váratlanul éri az embert. Legyen szó egy közlekedési balesetről, egy gazdasági ügyről vagy bármilyen más esetről, az a pillanat, amikor a hatóság kimondja: „Önt bűncselekmény elkövetésével gyanúsítjuk”, sokak számára megrázó és nehezen feldolgozható.

Ilyenkor gyakori reakció, hogy az érintett azonnal magyarázkodni kezd. Sokan abban bíznak, hogy ha őszintén elmondanak mindent, akkor gyorsan tisztázhatják magukat. Ez azonban könnyen visszaüthet. A büntetőeljárásban minden kimondott szó jelentőséggel bír, és egy rosszul megfogalmazott mondat később akár bizonyítékként is felhasználható.

dr. Jelenek János, büntetőjogi ügyvéd

Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy már az első idézés után, de legkésőbb a kihallgatás előtt egy tapasztalt büntetőjogi ügyvéd segítsége. A védő nem azért van jelen, hogy „elfedje az igazságot”, hanem hogy gondoskodjon arról, hogy az eljárás során az ügyfél jogai ne sérüljenek, és a védekezés tudatosan, szakmailag felépítve történjen.

Miért nem elég „csak” az igazat mondani?

Sokan gondolják úgy, hogy ha ártatlanok, nincs szükségük ügyvédre. A valóság azonban ennél bonyolultabb. A büntetőeljárás szigorú jogi keretek között zajlik, ahol nem mindig a hétköznapi értelemben vett „igazság” a döntő, hanem az, hogy egy adott helyzet jogilag hogyan értékelhető.

Egy félreérthető kijelentés, egy pontatlan megfogalmazás vagy egy rosszul időzített válasz akár súlyosabb jogi minősítést is eredményezhet. Egy védőügyvéd segít abban, hogy az ügyfél pontosan értse, mi történik, és abban is, hogy a saját álláspontját jogilag megfelelő módon tudja képviselni.

Az egyik legfontosabb kérdés már a legelején az: érdemes-e vallomást tenni, vagy jobb élni a hallgatás jogával. Ezt a döntést soha nem célszerű egyedül meghozni.

A védekezési stratégia már a nyomozásnál elkezdődik

Sokan úgy gondolják, hogy a védekezés a bíróságon dől el, pedig a munka jelentős része már a nyomozati szakaszban történik. Amint a védő megismeri az ügy részleteit és betekint az iratokba, megkezdődik a tudatos stratégia felépítése.