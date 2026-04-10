Forrás: cherymotors.hu

A számok önmagukért beszélnek. 2026 első negyedévében a Chery az összes márka között a 15. helyen végzett, miközben a kínai márkák között az első helyet szerezte meg, 820 darabos regisztrációval és közel 2 százalékos piacrésszel. Márciusban tovább erősödött a jelenléte: 413 eladott autóval és 2,1 százalékos piacrésszel a legnagyobb volumenű kínai márkává vált Magyarországon. Mindössze hét hónappal a piaci bevezetés után a teljes rangsorban már a 13. helyen szerepel, olyan, régóta jelen lévő márkákat megelőzve, mint a Dacia vagy a Peugeot. Ezek nem csupán statisztikák, hanem egyértelmű visszajelzések a vásárlók részéről.

Forrás: cherymotors.hu

A Chery sikerének hátterében több tényező együttesen áll. Az egyik legfontosabb a kiemelkedő ár-érték arány, amely ebben a kategóriában különösen meghatározó szempont. A vásárlók olyan felszereltséget és technológiai szintet kapnak, amely sok esetben magasabb árkategóriában megszokott. Ezt egészíti ki a 7 év vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia, amely nemcsak biztonságot, hanem kiszámíthatóságot is jelent. A döntés így nem csupán érzelmi, hanem racionális alapon is könnyen meghozható.

A modern technológia szintén kulcsszerepet játszik. A Chery modellek fejlesztése során kiemelt figyelmet kapott a hatékonyság és az alacsony fogyasztás, ami hosszú távon jelentős költségmegtakarítást eredményez. Ez különösen fontos szempont azok számára, akik nemcsak megvásárolni szeretnének egy autót, hanem fenntartani is kiszámítható költségek mellett. A mindennapi használat során ez a különbség gyorsan érezhetővé válik.

Forrás: cherymotors.hu

A hazai piaci adatok tovább erősítik ezt a képet. A kínai márkák összesített eladásának több mint egynegyedét, egészen pontosan 26,6 százalékát a Chery adta az első negyedévben. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló a Chery mellett döntött. Ez már nem pusztán növekedés, hanem egyértelmű piaci pozíció.

A döntést tovább könnyíti, hogy 2026 február közepe óta valamennyi Chery modellhez kedvező finanszírozási konstrukció érhető el. Ez még szélesebb kör számára teszi elérhetővé a márkát, miközben a teljes birtoklási költség továbbra is versenyképes marad. A vásárlók visszajelzései alapján sokan éppen emiatt érzik úgy, hogy jelenleg ez az egyik legjobb ajánlat a piacon.