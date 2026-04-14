„Nem Lamborghinivel járunk Dubajban” – Az Ecom Testvérek, akik húszévesen írják át a magyar e-kereskedelem szabályait

Van valami nyugtalanító abban, amikor két húszas éveik elején járó fiatalember az asztal túloldaláról olyan magabiztossággal beszél milliárdos forgalmakról, mint ahogy mások az ebédmenüt ismertetnék. Rocco és Niki – a magyar online térben „Ecom Testvérek” néven ismert fivérek – nem pózolnak, nem mutogatnak vagyontárgyakat, és láthatóan irritálja őket, ha valaki a „fiatal milliomos” skatulyába próbálja őket begyömöszölni.
„Nem Lamborghinivel járunk Dubajban” – mondja Rocco, és a mondat nem mentegetőzés, hanem manifesztó. Az Ecom Testvérek stílusa szándékosan tér el attól a képtől, amit az internet a sikeres fiatal vállalkozóról fest. Az ő világukban a siker nem egy Instagramra optimalizált luxusvilla, hanem az a pillanat, amikor egy diákjuk először mond fel a munkahelyén, mert a webshopja már többet hoz, mint a fizetése.
Torinó, a papok és a fidget spinner
A történet Torinóban kezdődik, Olaszország egyik leggazdagabb városában, ahol generációk óta működő családi vállalkozások formálják a gazdaságot. A fivérek itt nőttek fel – magyar édesanya, olasz környezet, magániskola, ahova szociális alapon jártak. Édesapjukat korán elveszítették; hatévesek sem voltak még. Édesanyjuk nem a sajnálatból, hanem az ösztönből csinált stratégiát: olyan környezetbe helyezte a fiait, ahol a legtöbbet tudtak tanulni.
„Az apácáknál, majd a papoknál tanultunk. Milliomos családok gyerekei jártak oda. Nem voltunk szegények, de megfogalmazódott bennünk, hogy többet akarunk” – emlékszik vissza Rocco. Az első „üzlet” sneaker-kereskedelem volt: drága cipők vétele és továbbadása az osztálytársak között. Nikié pedig? Fidget spinnerek. A papok nem nézték jó szemmel – behívatták az édesanyjukat, mondván, ha a gyerek százeurós cipőkkel bizniszel, talán nem is kellene kedvezményes tandíjat fizetniük.
Ezek a korai kalandok azonban nem az üzleti modellt, hanem valami sokkal fontosabbat tanítottak meg nekik: az ember nem azért vállalkozik, mert különleges. Hanem azért, mert eldönti, hogy az lesz.
A digitális forradalom, ami egy Felhő Kuckóval kezdődött
2020 elején a Covid mindent átírt – a személyes kereskedelmet is. Az idősebb fivér egy olasz mentortól tanulta meg az e-kereskedelem alapjait, a fiatalabb pedig hamar csatlakozott. Az első webshopjuk házi kedvenceknek szánt termékeket árult: a legendás terméket, egy macska- és kutyafekhelyet „Felhő Kuckó” névre keresztelték.
A modell brutálisan egyszerű volt. A terméket egy beszállítón keresztül szerezték be, aki a gyártótól közvetlenül a végső vásárlóig juttatta el az árut – nekik nem kellett sem raktár, sem csomagolás, sem futárszolgálat. Mindössze két dologra volt szükségük: egy jól felépített webshopra és hatékony Facebook-hirdetésekre. Az eredmény? Az első hónapban nyolcmillió forintos forgalom. Rocco ekkor tizenhét, Niki tizenhat éves volt.
„Nem találtunk ki semmit” – mondják, és ez a mondat talán a legfontosabb kulcs ahhoz, hogyan gondolkodnak. „Megmutatták, mi működik Olaszországban. Mi lefordítottuk magyarra, és elkezdtük csinálni.”
A kettős identitás mint titkos fegyver
Kézenfekvő kérdés: mennyit számít a kettős, olasz–magyar háttér? A válaszuk meglepően átgondolt.
„Az olasz oldalunk a kreativitást adta – azt a gondolkodást, hogy a szabályok nem mindig korlátok, hanem lehetőségek” – fogalmaz Niki. „A magyar oldalunk viszont a gyakorlatiasságot. Azt a mentalitást, hogy az ember megoldja a problémákat, és képes a semmiből felépíteni valamit.” Ez a kombináció – az olasz „think outside the box” és a magyar barkácsmentalitás – végigkíséri az egész történetüket. Egy amerikai vállalati struktúrában, olasz–magyar fejjel, a magyar piacra építkezve.
A Felhő Kuckótól a programig, ami „életet változtat”
2021-ben a fivérek elkezdték megosztani az eredményeiket a YouTube-on. Újságcikkek jelentek meg róluk. Egyre többen keresék meg őket azzal, hogy ők is ugyanezt szeretnék – de nem tudják, hol kezdjék.
A válasz 2023-ban jött el: megalapították az E-kereskedelmi Iránytű nevű programot. Nem hagyományos online kurzus – legalábbis ők határozottan tiltakoznak ez ellen a szó ellen. „Nem tanácsadók vagyunk” – szögezi le Rocco. „Nem mondjuk meg, mit csinálj. Megmutatjuk a rendszert, a gondolkodásmódot és a lehetőségeket, hogy te magad tudd felépíteni.”
A program mára több mint háromezres közösséggé nőtte ki magát. A diákok között van családapa, aki korábban futárként dolgozott napi kilenc órában, és pár héttel a csatlakozás után már a saját webshopját indította el. Van, aki Németországból utazott el egy budapesti személyes találkozóra, csak azért, hogy megismerje a csapatot. És van, aki a negyvenes-ötvenes korosztályból érkezett – mert az elégedetlenség az életszínvonallal nem ismer korhatárt.
A mesterséges intelligencia nem elvenni jött – hanem adni
A fivérek szerint az AI nem fenyegetés, hanem a digitális kereskedelem valaha volt legnagyobb lehetősége. Webshopépítés, termékkutatás, hirdetéskészítés – olyan feladatok, amelyekhez korábban hónapok kellettek, ma a mesterséges intelligencia segítségével napok alatt megoldhatók.
„Amikor mi elkezdtük, még semmi ilyesmi nem létezett” – mondja Niki. „Amit mi évek alatt tanultunk meg, azt most az AI lerövidíti. De – és ez a lényeg – az AI nem helyettesíti a stratégiát. Tudni kell, mit kérj tőle, és hogyan használd. Ehhez viszont kell valaki, aki már megjárta az utat.”
Ez a mondat, bármilyen szelíden hangzik, talán a legerősebb érv amellett, amiért az Ecom Testvérek modellje működik: nem a technológiát adják el, hanem a tapasztalatot, ami a technológia mögött áll.
Magyarország: gyerekcipőben – de éppen ezért érdemes
Ha Magyarország helyzetéről kérdezzük őket az e-kereskedelemben, a válasz nem diplomatikus: „Mindenben gyerekcipőben jár. Semmiben sem az élvonalban.” De a mosoly, amivel mondják, elárulja, hogy ezt nem kritikának szánják, hanem lehetőségként élik meg.
„Az európai e-kereskedelem öt éven belül ötszázhatvanöt milliárd eurós piac lesz” – hivatkozik Rocco egy iparági előrejelzésre. „Magyarország ebből egyelőre alig hasít ki valamit. De pontosan ez a jó hír: aki most lép be, az nem egy túltelített piacra lép be, hanem egy olyanra, ami még most formálódik.”
Mi különbözteti meg őket a „tömegtől”?
Az interneten pillanatok alatt találhatunk több tucat e-kereskedelmi „gurut”, aki gyors meggazdagodást ígér. Miben más az Ecom Testvérek története?
Rocco válasza meglepően őszinte: „Nem tudom pontosan, mit kínálnak mások, mert nem figyeljük őket. Nem tekintjük magunkat versenyben senkivel a magyar piacon. Mi amerikai üzleti modellekből merítünk, mert egy amerikai vállalat vagyunk.”
Amit viszont konkrétan tudni lehet: a program személyes mentorálást kínál olyan vállalkozóktól, akik napi szinten működtetnek profitábilis webshopokat. A háromezres taglétszám mellett a közösségbe való belépés nem folyamatos – a program időszakosan nyílik, limitált létszámmal. Aki lemarad egy nyitásról, az vár. Hogy mennyit? Azt ők döntik el.
A generáció, amelyik nem akar egy országhoz kötődni
A fivérek szerint az ő generációjuk alapvetően másképp viszonyul a munkához és a vállalkozáshoz. „A közösségi média miatt sokkal korábban kerülünk kapcsolatba az üzlet és a pénz világával” – mondja Niki. „Utazunk munka közben, és folyamatosan készen állunk új stratégiákat tanulni azoktól az országoktól, amelyek előrébb járnak.”
Ez nem üresen kongó motivációs szöveg. Rocco és Niki – akik Olaszországban nőttek fel, magyar gyökerekkel, amerikai cégként a magyar piacra tanítanak – testükben hordozzák ezt a mentalitást. Nem egy országhoz kötődnek, hanem egy rendszerhez.
Az egyetlen tanács
Minden interjú végén feltesszük a kérdést: ha csak egyetlen dolgot tanácsolhatnátok annak, aki most kezdené az első vállalkozását, mi lenne az?
A válasz nem az, amire számítanánk. Nem a „higgy magadban” típusú közhelyek jönnek.
„Töröld az összes közösségi médiát, és soha ne hasonlítsd magad másokhoz – csak a tegnapi önmagadhoz” – mondja Rocco, és a szavain érződik, hogy ezt nem most találta ki. „Válassz egy online üzleti modellt, tanulj meg róla mindent. És amikor elég tudást szereztél, indítsd el az első vállalkozásodat – és ne félj attól, hogy hibázni fogsz.”
A mondat egyszerű. De ha belegondolunk, hogy ezt olyan ember mondja, aki tizenhat évesen fizetett ki ezernégyszáz eurót egy értéktelen mentornak, aztán felállt, és néhány évvel később több mint háromezres közösséget épített – akkor a mondat nem egyszerű. Hanem súlyos.
Ami a sorok között van
Az Ecom Testvérekkel készült beszélgetés után nehéz szabadulni egy érzéstől: ami itt történik, az több annál, mint két fiatal srác, aki webshopokat üzemeltet. Itt egy modell van kialakulóban – egy gondolkodásmód, amely összekapcsolja a digitális technológiát, a mentorálás kultúráját és a közösségépítés erejét.
A fivérek legnagyobb célkitűzése nem titkos: Magyarországon a lehető legnagyobbra építeni az e-kereskedelmi közösségüket. Megmutatni, hogy az online vállalkozás nem egy távoli álom, hanem egy konkrét, elérhető realitás.
Hogy mindez mennyire tart ki a gyakorlatban? Ezt majd az idő dönti el. De egy dolog biztos: aki ma lemarad arról, ami az Ecom Testvérek körül épül, az nem egy kurzusról marad le. Hanem egy világról, amibe – ha egyszer bezárul az ajtó – nem biztos, hogy lesz második esélye belépni.