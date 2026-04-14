„Nem Lamborghinivel járunk Dubajban” – Az Ecom Testvérek, akik húszévesen írják át a magyar e-kereskedelem szabályait

Van valami nyugtalanító abban, amikor két húszas éveik elején járó fiatalember az asztal túloldaláról olyan magabiztossággal beszél milliárdos forgalmakról, mint ahogy mások az ebédmenüt ismertetnék. Rocco és Niki – a magyar online térben „Ecom Testvérek” néven ismert fivérek – nem pózolnak, nem mutogatnak vagyontárgyakat, és láthatóan irritálja őket, ha valaki a „fiatal milliomos” skatulyába próbálja őket begyömöszölni.

„Nem Lamborghinivel járunk Dubajban” – mondja Rocco, és a mondat nem mentegetőzés, hanem manifesztó. Az Ecom Testvérek stílusa szándékosan tér el attól a képtől, amit az internet a sikeres fiatal vállalkozóról fest. Az ő világukban a siker nem egy Instagramra optimalizált luxusvilla, hanem az a pillanat, amikor egy diákjuk először mond fel a munkahelyén, mert a webshopja már többet hoz, mint a fizetése.

Torinó, a papok és a fidget spinner

A történet Torinóban kezdődik, Olaszország egyik leggazdagabb városában, ahol generációk óta működő családi vállalkozások formálják a gazdaságot. A fivérek itt nőttek fel – magyar édesanya, olasz környezet, magániskola, ahova szociális alapon jártak. Édesapjukat korán elveszítették; hatévesek sem voltak még. Édesanyjuk nem a sajnálatból, hanem az ösztönből csinált stratégiát: olyan környezetbe helyezte a fiait, ahol a legtöbbet tudtak tanulni.

„Az apácáknál, majd a papoknál tanultunk. Milliomos családok gyerekei jártak oda. Nem voltunk szegények, de megfogalmazódott bennünk, hogy többet akarunk” – emlékszik vissza Rocco. Az első „üzlet” sneaker-kereskedelem volt: drága cipők vétele és továbbadása az osztálytársak között. Nikié pedig? Fidget spinnerek. A papok nem nézték jó szemmel – behívatták az édesanyjukat, mondván, ha a gyerek százeurós cipőkkel bizniszel, talán nem is kellene kedvezményes tandíjat fizetniük.

Ezek a korai kalandok azonban nem az üzleti modellt, hanem valami sokkal fontosabbat tanítottak meg nekik: az ember nem azért vállalkozik, mert különleges. Hanem azért, mert eldönti, hogy az lesz.

A digitális forradalom, ami egy Felhő Kuckóval kezdődött