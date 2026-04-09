SPC padló vs. laminált padló: ezért beszél most mindenki az SPC-ről

Megkérdeztük a Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja lakberendezés kategóriagyőztese – szakértőjét, mi áll az SPC padló körüli hype mögött, és tényleg leváltja-e a jól ismert laminált burkolatokat.
Mi az az SPC padló, és miért ennyire népszerű?
Az SPC a Stone Polymer Composite rövidítése. A burkolat magrétege kőőrlemény és polimer keverékéből készül, ami rendkívül stabil és vízálló szerkezetet eredményez.
„A népszerűség legfőbb oka a vízállóság” – mondja a Homelux szakértője. „A laminált padló egyik gyenge pontja mindig is a nedvesség volt. Az SPC padló ezzel szemben nem duzzad meg, nem vetemedik, és nem károsodik víz hatására.”
Ez azt jelenti, hogy olyan helyiségekben is alkalmazható, ahol korábban sokan nem merték a laminált padlót használni: konyhában, előszobában, sőt akár fürdőszobabútor alá is tehető.
SPC vs. laminált padló – mi a valódi különbség?
Külsőre első ránézésre nehéz különbséget tenni. Mindkettő fa- vagy kőhatású mintázattal készül, és modern enteriőrben egyaránt jól mutat. A különbség a szerkezetben és a tulajdonságokban rejlik.
- Vízállóság: A laminált padló nedvesség hatására felpúposodhat, míg az SPC padló teljesen vízálló.
- Stabilitás: Az SPC kevésbé reagál hőingadozásra, ezért nagyobb egybefüggő terekben is biztonságosabban használható.
- Kopásállóság: Mindkét típus rendelkezik kopásálló réteggel, de az SPC általában erősebb, masszívabb szerkezetű.
- Telepítés: A legtöbb SPC padló klikkes rendszerű, hasonlóan a laminálthoz, így gyorsan és tisztán fektethető.
- Padlófűtés: Mindkét típus esetén vannak padlófűtés kompatibilis verziók is.
„Sokan azért váltanak SPC-re, mert nem szeretnének kompromisszumot kötni a dizájn és a tartósság között”
– teszi hozzá a szakértő.
Valódi trend vagy marketing?
Az Origo olvasói számára is fontos kérdés: nem csupán egy új névvel ellátott burkolatról van szó?
A Homelux szakértője szerint a hype mögött valós műszaki előrelépés áll. „Az SPC padló nem egyszerűen egy újabb laminált változat. Más a felépítése, más az alapanyaga, és más problémára ad megoldást: a nedvességre és a stabilitásra.”
Ugyanakkor nem minden esetben kötelező a váltás. Ha száraz, kis forgalmú helyiségről van szó, és a költségérzékenység elsődleges szempont, a laminált padló továbbra is jó választás lehet.
Mit válasszunk felújításkor?
A döntés elsősorban attól függ, mely helyiségbe kerül a burkolat, és milyen igénybevétel várható.
Ha fontos a vízállóság, a tartósság és a hosszú távú stabilitás, az SPC padló biztonságosabb megoldás.
Ha a költséghatékonyság az elsődleges, és száraz térben gondolkodunk, a laminált padló továbbra is megfelelő alternatíva. Itt a szakértő hozzáteszi, hogy az SPC padlók árai sem magasak. A Leziter SPC padló például azért népszerű, mert a legjobb ár-érték arányú padlók közé tartoznak.
A szakértő egy dolgot hangsúlyoz: „A burkolat hosszú évekre szóló döntés. Érdemes nem csak az árat, hanem a használati körülményeket is mérlegelni.”
A SPC tényleg leváltja a lamináltat?
Teljesen nem – de sok területen igen. Az SPC padló ma már nem csupán trend, hanem egyre inkább alapmegoldás olyan otthonokban, ahol fontos a vízállóság és a strapabíróság.
Ahogy a Homelux szakértője fogalmaz: „Nem mindenki számára kötelező váltás, de aki egyszer megtapasztalja az SPC előnyeit, ritkán tér vissza a hagyományos laminált burkolathoz.”
A kérdés tehát nem az, hogy divat-e az SPC padló, hanem az, hogy az adott otthon igényeihez melyik megoldás illeszkedik jobban.
