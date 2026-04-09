SPC padló vs. laminált padló: ezért beszél most mindenki az SPC-ről

Megkérdeztük a Homelux.hu – a 2025-ös Év Webshopja lakberendezés kategóriagyőztese – szakértőjét, mi áll az SPC padló körüli hype mögött, és tényleg leváltja-e a jól ismert laminált burkolatokat.

Mi az az SPC padló, és miért ennyire népszerű?

Az SPC a Stone Polymer Composite rövidítése. A burkolat magrétege kőőrlemény és polimer keverékéből készül, ami rendkívül stabil és vízálló szerkezetet eredményez.

„A népszerűség legfőbb oka a vízállóság” – mondja a Homelux szakértője. „A laminált padló egyik gyenge pontja mindig is a nedvesség volt. Az SPC padló ezzel szemben nem duzzad meg, nem vetemedik, és nem károsodik víz hatására.”

Az SPC nagyobb egybefüggő terekben is használható

Ez azt jelenti, hogy olyan helyiségekben is alkalmazható, ahol korábban sokan nem merték a laminált padlót használni: konyhában, előszobában, sőt akár fürdőszobabútor alá is tehető.

SPC vs. laminált padló – mi a valódi különbség?

Külsőre első ránézésre nehéz különbséget tenni. Mindkettő fa- vagy kőhatású mintázattal készül, és modern enteriőrben egyaránt jól mutat. A különbség a szerkezetben és a tulajdonságokban rejlik.

Vízállóság: A laminált padló nedvesség hatására felpúposodhat, míg az SPC padló teljesen vízálló.

Stabilitás: Az SPC kevésbé reagál hőingadozásra, ezért nagyobb egybefüggő terekben is biztonságosabban használható.

Kopásállóság: Mindkét típus rendelkezik kopásálló réteggel, de az SPC általában erősebb, masszívabb szerkezetű.

Telepítés: A legtöbb SPC padló klikkes rendszerű, hasonlóan a laminálthoz, így gyorsan és tisztán fektethető.

Padlófűtés: Mindkét típus esetén vannak padlófűtés kompatibilis verziók is.

„Sokan azért váltanak SPC-re, mert nem szeretnének kompromisszumot kötni a dizájn és a tartósság között”

– teszi hozzá a szakértő.

Valódi trend vagy marketing?

Az Origo olvasói számára is fontos kérdés: nem csupán egy új névvel ellátott burkolatról van szó?

A Homelux szakértője szerint a hype mögött valós műszaki előrelépés áll. „Az SPC padló nem egyszerűen egy újabb laminált változat. Más a felépítése, más az alapanyaga, és más problémára ad megoldást: a nedvességre és a stabilitásra.”