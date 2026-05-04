4 gyakori hiba szemüvegvásárláskor

Sokan még mindig kizárólag az ár vagy a dizájn alapján választanak, pedig egy rosszul megválasztott szemüveg hosszú távon egészségügyi tüneteket is okozhat. Összegyűjtöttük a leggyakoribb hibákat, amelyeket érdemes elkerülni szemüvegvásárláskor.

Csak a keret kinézete alapján döntünk

Egy jól kinéző keret önmagában még nem garancia a megfelelő választásra. Fontos, hogy a keret illeszkedjen az arcformához, kényelmes legyen, és hosszabb viselés során se nyomja az orrot vagy a fület. Egy túl nehéz vagy rosszul beállított szemüveg napi szintű kellemetlenséget okozhat. Sokan nem veszik figyelembe azt sem, hogy más kerettípus ajánlott például olvasáshoz, monitor előtti munkához vagy állandó viselethez. A Trend Optika tapasztalata szerint a személyes tanácsadás ezért legalább annyira fontos, mint maga a látásvizsgálat.

Elmarad a rendszeres szemvizsgálat

Sokan évekig ugyanazt a dioptriát használják, miközben a látás fokozatosan változik. Gyakori hiba, hogy valaki kizárólag a régi szemüveg adatai alapján rendel új lencsét, friss szemvizsgálat nélkül. Ez különösen digitális életmód mellett problémás, hiszen a folyamatos képernyőhasználat fokozott terhelést jelent a szem számára.

A szakértők szerint még panaszmentesen is érdemes legalább kétévente ellenőriztetni a látást. Gyermekeknél, illetve negyven év felett ennél gyakoribb kontroll is indokolt lehet.

Nem megfelelő lencsetípus választása

Sokan a legolcsóbb megoldást keresik, miközben nem gondolnak arra, mennyit számíthat például egy tükröződésmentes vagy kékfényszűrő bevonat. Monitor előtti munkánál, vezetés közben vagy esti használat során ezek jelentősen növelhetik a komfortérzetet.

Az online vásárlás buktatói

Az internetes szemüvegrendelés kényelmesnek tűnhet, de személyes próba nélkül nehéz felmérni, hogyan illeszkedik egy keret az arcra. Gyakran a pupillatávolság mérése sem pontos, ami ronthatja a látásélményt. Sok esetben utólag derül ki, hogy a nem megfelelően kiválasztott keret vagy lencse okozza a fejfájást és a szemfáradtságot. A Trend Optika üzleteiben a szemüvegkészítés része a személyre szabott beállítás is, amely garantálja a tökéletes látásélményt.