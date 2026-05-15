Digitális életforma: új kihívások előtt a szemünk

A digitális életforma egyik legnagyobb sajátossága, hogy a szemünk szinte folyamatosan alkalmazkodik. Egy átlagos felnőtt naponta többször vált képernyőt: telefonról laptopra, monitorról tabletre, majd tévére. Az Essilor korábbi kutatása szerint tanulás, munka és pihenés közben átlagosan négy különböző digitális eszközt használunk, és a felhasználók jelentős része legalább négy órát tölt számítógép előtt. Ez a folyamatos közeli fókuszálás komoly terhelést jelent a szemizmok számára.

Mindennapos panaszok

Nem véletlen, hogy a Trend Optika szemvizsgálatán is egyre többen számolnak be kellemetlen tünetekről. A Vision Council felmérése alapján a leggyakoribb panaszok közé tartozik a szemfáradtság, a nyak- és hátfájás, a fejfájás, a homályos látás és a szemszárazság. Az ok: képernyőnézés közben ritkábban pislogunk, emiatt a szem könnyebben kiszárad. Emellett sokan túl közel tartják a telefont az arcukhoz, vagy rossz testtartásban használják az eszközöket, ami hosszú távon a gerincet és a nyakat is megterheli. Ezt tetézi, ha nem megfelelő dioptriájú szemüveget vagy kontaktlencsét viselünk, esetleg egyáltalán nem hordunk, pedig szükségünk lenne rá. Erre egy alapos, profi szemvizsgálat deríthet fényt.

A digitális eszközök által kibocsátott ibolya-kék fény szintén fokozza a szem terhelését. Ennek káros hatása csökkenthető, a szemészek gyakran ajánlják például a 20-20-20 szabályt: húszpercenként húsz másodpercig nézzünk egy körülbelül húsz lábnyi, vagyis hat méter távolságban lévő pontra. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a szemfáradtságot.

Hogyan segítenek a modern lencsék?

Az optikai ipar az elmúlt években kifejezetten a digitális életmódhoz igazított szemüveglencséket fejlesztett, amelyek nemcsak a káros kék fény egy részét szűrik, hanem segítik a fókuszálást is, így a szem kevésbé fárad el hosszabb monitorhasználat során. A felhasználók gyakran arról számolnak be, hogy könnyebben olvassák a kisebb betűket, kevésbé hunyorognak, és természetesebb testtartásban tudják használni telefonjukat vagy laptopjukat. A Trend Optika kínálatában megtalálhatók a vezető gyártók legmodernebb szemüveglencséi, amelyek között tapasztalt szakemberek segítenek a választásban.