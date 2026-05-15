Galaktikus Fesztivállal várja vásárlóit a népszerű áruházlánc

Star Wars-programok és hűségpromóció várja a látogatókat országszerte az Auchan áruházaiban július 15-ig. A Galaktikus Fesztivált a Star Wars hűségpromóció apropóján hirdetik meg.

A fesztivál látványos nyitó eseményére a dunakeszi Auchan áruházban kerül sor május 15-én, ahol egész délutános és esti programok várják a látogatókat. Arcfestés, koncert, birodalmi lépegető és TIE fighter bemutató is szerepel a programban, emellett tematikus kvízen is részt vehetnek az érdeklődők. A nyitóeseményhez kapcsolódóan a résztvevők social játékon keresztül páros belépőket nyerhetnek az új Star Wars: A mandalóri és Grogu film premier előtti vetítésre is.

A kampány során az áruházakban soha nem látott élmények várják a vásárlókat: Dunakeszin X-szárnyú életnagyságú űrhajóval, minden hipermarketben galaktikus karakterekkel, Darth Wader és légiós jelmezekkel találkozhatnak a vásárlók május 15-től június 6-ig, szombatonként (05.16., 05.23., 05.30. és 06.06.) 10:00-15:00 között.

A programok mellett játékok és nyereményjátékok teszik izgalmassá a bevásárlást: a nyitó ceremóniával párhuzamosan indul a Star Wars hűségpromóció, ahol egészen július 8-ig minimum 5000 ft értékű vásárlás után egy Star Wars kártyacsomaggal gazdagodhat a vásárló, amelyben 3 darab izgalmas Star Wars kártyát és egy promóciós matricát is találhatnak a résztvevők, 5 db matricával pedig a különleges Star Wars termékeket lehet megvásárolni egészen július 15-ig.

Az Auchan célja, hogy minden áruházi látogatás egy kicsit olyan legyen, mint egy utazás egy másik galaxisba - a vásárlók számára a bevásárlás ne csupán feladat legyen, hanem közös élmény, amely szórakozást és kikapcsolódást is nyújt az egész család számára.