Hogyan válasszunk napszemüveget?

UV-védelem: az alap, amin nem érdemes spórolni

A legfontosabb szempont a 100%-os UV-szűrés (UV400 jelölés). Ez védi a szemet az UVA- és UVB-sugaraktól, amelyek hozzájárulhatnak a szürkehályog vagy a makuladegeneráció kialakulásához. Fontos, hogy a sötét lencse önmagában nem jelent védelmet, sőt: ha nincs UV-szűrés, a pupilla kitágul, és még több káros sugár jut be a szemünkbe. A Trend Optika kínálatában kizárólag maximális UV-szűréssel ellátott napszemüvegek találhatók, ami garantálja szemünk egészségét. Gondoljunk a gyerekekre is, ők gyakran még többet vannak a tűző napon, az ő érzékeny szemüknek is szükségük van védelemre.

Mit tud a polarizált lencse?

A polarizált napszemüveg egyik legnagyobb előnye, hogy csökkenti a tükröződést, ez különösen hasznos vízparton, havas terepen vagy autóvezetés közben. A működés lényege, hogy a visszaverődő fény – például vízről vagy aszfaltról – jellemzően vízszintesen polarizált. A polarizált lencse egy speciális szűrőréteget tartalmaz, amely csak a függőleges irányú fényt engedi át, a vízszinteset kiszűri. Ennek eredménye az élesebb kontraszt, kevesebb vakító fény és a komfortosabb, kevésbé fárasztó látás.

Lencseszín és bevonatok

A napszemüvegek lencséit fényáteresztés szerint kategorizálják, 0 és 4 között, a 4-es kategória extrém erős fényhez (pl. hegyek, tenger) ajánlott. A lencse színe sem mindegy; a szürke természetes színérzékelést nyújt, a barna jobb kontrasztot, ezért sporthoz ideális, míg a zöld: kiegyensúlyozott látást, ezért kevésbé fárasztja a szemet.

Egy jó napszemüveg lencséje torzításmentes, karcálló bevonattal rendelkezik, és gyakran tükröződéscsökkentő (antireflex) réteget is kap. A drágább modellek esetében a lencse optikai minősége is magasabb, ami hosszabb viselésnél érezhető különbséget jelent.

Keret és illeszkedés

A jó napszemüveg jól illeszkedik: nem csúszik, nem szorít, és oldalról sem engedi be a fényt. A nagyobb, ívelt lencsék extra védelmet adnak, különösen sportolás közben. Az anyag is számít, a könnyű, rugalmas keretek hosszabb távon kényelmesebbek. Akár sportoláshoz, akár mindennapos utcai használathoz van rá szükség, a Trend Optika üzleteiben szakemberek segítenek kiválasztani a széles kínálatból a tökéletes napszemüveget.