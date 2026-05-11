Új dimenzióban a krisnások ételosztása. Szinte hihetetlen számok!

Több mint három és fél évtized alatt mintegy 14 millió adag ételt osztottak ki – ez világosan mutatja, hogy nem valami rövid, látványos akcióról, hanem hosszú távú, következetes segítő munkáról van szó. A Krisna-hívők 1989 óta vesznek részt szervezett formában a rászorulók támogatásában. Minden bizonnyal Magyarországon a legjelentősebb és leghosszabb ideje tartó ilyen jellegű tevékenységről beszélhetünk. A Haré Krisna Ételt az Életért Misszió az egyik legismertebb hazai karitatív programmá fejlődött, amely naponta 3000 tál meleg étellel segítik a rászorulókat, ami évente több mint 1 000 000 adagot jelent! Ráadásul ezen felül, több mint 230 tonna, vagyis 230 000 kg tartós élelmiszer is kiosztásra kerül, amit élelmiszermentésből juttatnak el az arra rászorulóknak.
A program országos lefedettségű: Budapesten kívül Egerben, Debrecenben és Somogy vármegyében is folyamatos az ételosztás, emellett több városban – például Szegeden és Békéscsabán – időszakosan vannak jelen. A „Mint egy falat kenyér” program keretén belül pedig a legkisebb településekre is eljut a segítség.
Krízishelyzetben is lehet rájuk számítani: részt vettek több nemzetközi és hazai katasztrófa utáni segélyezésben, a haiti földrengéstől a Srí Lanka-i cunamin át az ipari katasztrófákig. A közelmúlt eseményei – a koronavírus-járvány, az ukrán menekültválság vagy a dunakanyari árvíz – szintén komoly kihívást jelentettek számukra. A pandémia idején az Ételt az Életért volt az egyetlen hazai szervezet, amely folyamatosan biztosított meleg ételt a legszigorúbb higiéniai szabályok betartásával.
Új központ, megnövelt kapacitás
A korábbi csillaghegyi konyha mostanra sokszor kicsinek bizonyult, különösen a megnövekedett igények idején. Előfordult, hogy több műszakban kellett főzni a szükséges mennyiség biztosításához.
A most megnyílt új központ azonban már a jövő igényeinek megfelelően készült – minden szempontból. A csillaghegyi létesítmény nemcsak nagyobb, hanem jóval korszerűbb is. Akár napi 10 000 adag étel elkészítésére is lehetőséget teremt, ami megközelítőleg kétszerese a korábbi kapacitásnak. De ez nem minden!
Stabil működés akár extrém helyzetben is
Az új konyha fejlett technológiával működik: ipari hűtőrendszerek, sokkolóhűtő és külön adagolóhelyiségek biztosítják az ételek gyors és biztonságos kezelését. Ennek köszönhetően az elkészült ételek rövid időn belül kioszthatók, vagy szükség esetén több napig is megfelelő körülmények között tárolhatók.
A tervezés során kiemelt szempont volt a működésbiztonság. A központ úgy lett kialakítva, hogy áram- vagy gázkimaradás esetén is üzemképes maradjon. A fatüzelésű üstök extrém körülmények között is lehetővé teszik a főzést, míg a napelemek és napkollektorok normál működés esetén az energiahatékonyságot támogatják, áramkimaradás esetén pedig kulcsfontosságúvá válnak.
"Az új központ tervezésekor nemcsak a technológiai fejlesztésekre, hanem a dolgozók munkakörülményeire is kiemelt figyelmet fordítottunk" – említette meg Szanyi-Karl Attila, a program vezetője, majd hozzátette: „Az ergonomikus emelőasztalok, a korszerű anyagmozgatási eszközök és az átgondolt munkaterek hatékonyabb és emberközpontúbb munkavégzést tesznek lehetővé. Ez kiemelten fontos, hiszen a dolgozóink itt töltik életük jelentős részét. A közösségi terek és a barátságos, élénk színvilág pedig hozzájárul a pozitív munkahelyi környezethez."
A fejlesztés teljes folyamatát irányító Szanyi-Karl Attila elégedett az eredménnyel, de már a jövő feladatai is a szeme előtt lebegnek: "Ez mérföldkő a közösségünk történetében, és már a következő lépcsőt is látjuk: a raktározási kapacitás további bővítését."
Évezredes hagyomány és a mai világ korszerű vívmányai együtt
Az új létesítmény kialakításában a hagyományos szemlélet is szerepet kapott. A tervezés során figyelembe vették a Vasztu, az ősi indiai térrendezési elvek szempontjait is, így az épület egyszerre képvisel modern technológiát és kulturális hagyományt.
A 2022-ben indult beruházást egy elkötelezett, kisebb csapat valósította meg, számos nehézség ellenére. Az elkészült központ üzemi konyhája szakértők szerint nemzetközi összevetésben is kifejezetten modernnek és kiemelkedően felszereltnek számít.
"Ez az épület a lelki kultúránk egyik szimbóluma. Mozgalmunk alapítója, Sríla Prabhupáda arra kért bennünket, hogy minden Krisna templom közelében feltétel nélkül osszunk ételt a nélkülözőknek. Ez a kötelességünk – a gondoskodás pedig soha nem megy ki a divatból..." – foglalta össze a központ létrejöttének fontosságát Szanyi-Karl Attila.
A második 1%, amely ételt és életet jelent
A fejlesztés az elmúlt 10 év személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból valósult meg. Természetesen csak egy részéből, amit a folyamatos működés, napi ételosztás mellett évről évre félre tudott tenni a Krisna Egyház.
Ez jól mutatja, hogy az adó második, egyházi 1%-a (amelyről sokan megfeledkeznek, így nem is rendelkeznek róla) mennyire fontos! Az 1% felajánlása néhány percet vesz igénybe, nem jelent plusz költséget a felajánlónak, mégis hosszú távon segítheti a rászorulókat.
Nem szükséges vallásosnak lenni ahhoz, hogy valaki ezt a munkát támogassa – sokan azért ajánlják fel adójuknak ezt a részét a Krisna Egyház javára, mert biztosak benne, hogy a pénz valóban jó helyre kerül, és mindenki számára látható segítséget jelent.
