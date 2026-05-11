Új dimenzióban a krisnások ételosztása. Szinte hihetetlen számok!

Forrás: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Több mint három és fél évtized alatt mintegy 14 millió adag ételt osztottak ki – ez világosan mutatja, hogy nem valami rövid, látványos akcióról, hanem hosszú távú, következetes segítő munkáról van szó. A Krisna-hívők 1989 óta vesznek részt szervezett formában a rászorulók támogatásában. Minden bizonnyal Magyarországon a legjelentősebb és leghosszabb ideje tartó ilyen jellegű tevékenységről beszélhetünk. A Haré Krisna Ételt az Életért Misszió az egyik legismertebb hazai karitatív programmá fejlődött, amely naponta 3000 tál meleg étellel segítik a rászorulókat, ami évente több mint 1 000 000 adagot jelent! Ráadásul ezen felül, több mint 230 tonna, vagyis 230 000 kg tartós élelmiszer is kiosztásra kerül, amit élelmiszermentésből juttatnak el az arra rászorulóknak.

Forrás: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

A program országos lefedettségű: Budapesten kívül Egerben, Debrecenben és Somogy vármegyében is folyamatos az ételosztás, emellett több városban – például Szegeden és Békéscsabán – időszakosan vannak jelen. A „Mint egy falat kenyér” program keretén belül pedig a legkisebb településekre is eljut a segítség.

Krízishelyzetben is lehet rájuk számítani: részt vettek több nemzetközi és hazai katasztrófa utáni segélyezésben, a haiti földrengéstől a Srí Lanka-i cunamin át az ipari katasztrófákig. A közelmúlt eseményei – a koronavírus-járvány, az ukrán menekültválság vagy a dunakanyari árvíz – szintén komoly kihívást jelentettek számukra. A pandémia idején az Ételt az Életért volt az egyetlen hazai szervezet, amely folyamatosan biztosított meleg ételt a legszigorúbb higiéniai szabályok betartásával.

Forrás: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Új központ, megnövelt kapacitás

A korábbi csillaghegyi konyha mostanra sokszor kicsinek bizonyult, különösen a megnövekedett igények idején. Előfordult, hogy több műszakban kellett főzni a szükséges mennyiség biztosításához.

A most megnyílt új központ azonban már a jövő igényeinek megfelelően készült – minden szempontból. A csillaghegyi létesítmény nemcsak nagyobb, hanem jóval korszerűbb is. Akár napi 10 000 adag étel elkészítésére is lehetőséget teremt, ami megközelítőleg kétszerese a korábbi kapacitásnak. De ez nem minden!