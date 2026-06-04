Gyakori hibák kontaktlencse-viselés közben – és hogyan kerülhetjük el őket?

1. Túl hosszú ideig viseljük a lencsét

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a viselő a javasoltnál hosszabb ideig hordja a kontaktlencsét. Sokan úgy gondolják, hogy „még egy napot kibír”, vagy hogy a havi lencsét néhány héttel tovább is lehet használni. Ez azonban növeli a fertőzések, irritációk és gyulladások kockázatát.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

2. Nem megfelelő kézhigiénia

A kontaktlencse felhelyezése és eltávolítása előtt mindig alaposan kezet kell mosni. A kézen található baktériumok és szennyeződések könnyen a szem felszínére kerülhetnek, ami kellemetlen fertőzésekhez vezethet. Kézmosás után a kezeket tiszta, szöszmentes törölközővel töröljük szárazra, mert az apró szálak is irritálhatják a szemet.

3. Alvás kontaktlencsében

Bár egy hosszú nap után csábító lehet a kanapén vagy akár az ágyban elaludni a lencsével, ez az egyik legkockázatosabb szokás. Alvás közben a szem kevesebb oxigénhez jut, a kontaktlencse pedig tovább csökkentheti az oxigénellátást. Ennek következménye lehet szemszárazság, irritáció, de akár komolyabb gyulladás is. Kivételek természetesen léteznek, de csak olyan lencséknél, amelyeket kifejezetten folyamatos viselésre terveztek.

4. A kontaktlencse-tartó elhanyagolása

Sokan gondosan tisztítják a lencséiket, miközben megfeledkeznek a tároló tok rendszeres tisztításáról és cseréjéről. Pedig a lencsetartó ideális környezetet biztosíthat a baktériumok és gombák számára. A tokot rendszeresen fertőtlenítsük, és néhány havonta cseréljük újra.

5. A szem jelzéseinek figyelmen kívül hagyása

A pirosodás, égő érzés, fokozott könnyezés vagy homályos látás nem olyan tünetek, amelyeket érdemes félvállról venni. Ha a kontaktlencse viselése közben kellemetlenséget tapasztalunk, célszerű azonnal eltávolítani a lencsét, és szükség esetén szakemberhez fordulni. A problémák korai felismerése segíthet megelőzni a komolyabb szövődményeket.

6. A szemvizsgálat hanyagolása

A biztonságos kontaktlencse-viselés alapja a szakértői tanácsadás. A megfelelő kontaktlencse kiválasztása és használata egyénenként eltérő lehet. Ezért fontos a rendszeres kontrollvizsgálat és a személyre szabott tanácsadás. A Trend Optika szakemberei segítenek megtalálni az adott életmódhoz és szemészeti igényekhez leginkább illő megoldást.