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Gyakori hibák kontaktlencse-viselés közben – és hogyan kerülhetjük el őket?

1 órája
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A kontaktlencse ma már milliók számára nyújt kényelmes megoldást a látásromlásra, ahhoz azonban, hogy valóban biztonságos és komfortos megoldás legyen, fontos betartani néhány alapvető szabályt. A Trend Optika szakembereinek tapasztalata szerint a szemészeti problémák jelentős része nem a lencsék minősége, hanem a helytelen használat miatt alakul ki.
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PR cikkTrend Optikakontaktlencse

1. Túl hosszú ideig viseljük a lencsét

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a viselő a javasoltnál hosszabb ideig hordja a kontaktlencsét. Sokan úgy gondolják, hogy „még egy napot kibír”, vagy hogy a havi lencsét néhány héttel tovább is lehet használni. Ez azonban növeli a fertőzések, irritációk és gyulladások kockázatát.

Beautiful young woman holding contact lens with tweezers at home
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

2. Nem megfelelő kézhigiénia

A kontaktlencse felhelyezése és eltávolítása előtt mindig alaposan kezet kell mosni. A kézen található baktériumok és szennyeződések könnyen a szem felszínére kerülhetnek, ami kellemetlen fertőzésekhez vezethet. Kézmosás után a kezeket tiszta, szöszmentes törölközővel töröljük szárazra, mert az apró szálak is irritálhatják a szemet.

3. Alvás kontaktlencsében

Bár egy hosszú nap után csábító lehet a kanapén vagy akár az ágyban elaludni a lencsével, ez az egyik legkockázatosabb szokás. Alvás közben a szem kevesebb oxigénhez jut, a kontaktlencse pedig tovább csökkentheti az oxigénellátást. Ennek következménye lehet szemszárazság, irritáció, de akár komolyabb gyulladás is. Kivételek természetesen léteznek, de csak olyan lencséknél, amelyeket kifejezetten folyamatos viselésre terveztek.

4. A kontaktlencse-tartó elhanyagolása

Sokan gondosan tisztítják a lencséiket, miközben megfeledkeznek a tároló tok rendszeres tisztításáról és cseréjéről. Pedig a lencsetartó ideális környezetet biztosíthat a baktériumok és gombák számára. A tokot rendszeresen fertőtlenítsük, és néhány havonta cseréljük újra.

5. A szem jelzéseinek figyelmen kívül hagyása

A pirosodás, égő érzés, fokozott könnyezés vagy homályos látás nem olyan tünetek, amelyeket érdemes félvállról venni. Ha a kontaktlencse viselése közben kellemetlenséget tapasztalunk, célszerű azonnal eltávolítani a lencsét, és szükség esetén szakemberhez fordulni. A problémák korai felismerése segíthet megelőzni a komolyabb szövődményeket. 

6. A szemvizsgálat hanyagolása

A biztonságos kontaktlencse-viselés alapja a szakértői tanácsadás. A megfelelő kontaktlencse kiválasztása és használata egyénenként eltérő lehet. Ezért fontos a rendszeres kontrollvizsgálat és a személyre szabott tanácsadás. A Trend Optika szakemberei segítenek megtalálni az adott életmódhoz és szemészeti igényekhez leginkább illő megoldást.

 

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