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Mitől lesz igazán pontos a szemüveg?

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A dioptria meghatározása csupán az első lépés a megfelelő szemüveg elkészítésében. Ahhoz, hogy az új lencsék valóban kényelmes és éles látást biztosítsanak, számos további tényezőt is figyelembe kell venni. Minél pontosabban illeszkedik a szemüveg viselőjének egyedi adottságaihoz, annál jobb lesz a látásélmény és a mindennapi komfortérzet.
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PR cikkTrend Optikaszemvizsgálat

Milyen mérések történnek?

A Trend Optikában a látásvizsgálatot követően több olyan adatot is rögzítenek, amely elengedhetetlen az egyénre szabott szemüveg elkészítéséhez. A szemvizsgálaton a pupillatávolság mérése mellett meghatározzák a szemek középpontjának helyzetét, vizsgálják, hogy a két szem hogyan működik együtt, valamint figyelembe veszik a viselő fej- és arctulajdonságait is.

A modern mérőeszközök segítségével ezek az adatok gyorsan és nagy pontossággal rögzíthetők. Különösen fontos ez progresszív vagy multifokális lencsék esetén, ahol a legkisebb eltérés is befolyásolhatja a látás minőségét.

Forrás: Trend Optika

Miért fontos a szemüveg egyéni beállítása?

Egy jól megválasztott keret önmagában még nem garantálja a tökéletes látást. A szemüveg optimális működéséhez a lencséket pontosan a viselő szemeihez kell igazítani. Ehhez figyelembe veszik a keret formáját, a szemek helyzetét, valamint azt is, hogyan ül a szemüveg az arcon.

A megfelelő beállításnak köszönhetően a lencsék teljes felülete kihasználható, a látás természetesebb lesz, miközben csökken a szem fáradtsága és a hosszabb használat során jelentkező kellemetlenségek kockázata.

Milyen eredmény várható a precíz mérésektől?

A részletes vizsgálatok és a személyre szabott beállítások célja, hogy a szemüveg viselője a lehető legélesebb és legkényelmesebb látást kapja. A pontos dioptria, a megfelelő korrekció és az egyedi paraméterek figyelembevétele együtt biztosítják az optimális végeredményt. Éppen ezért érdemes olyan szaküzletet választani, ahol a látásvizsgálat és a szemüvegkészítés minden lépése kiemelt figyelmet kap – mint a Trend Optikában.

 

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