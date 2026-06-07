Tíz év emlékei egyetlen éjszakán: ezen a szombaton visszatér a Total Dance Cabrio a Budapest Parkba

Június 13., egy meleg szombat este a csillagok alatt – ennél tökéletesebb kulisszát nehéz elképzelni ahhoz az eseményhez, ami egy évtizede jelenti a nyár legnosztalgikusabb buliját. A Total Dance Cabrio neve egybeforrt a '90-es és 2000-es évek életérzésével, egy olyan generációs élménnyé vált, ahol több ezer ember énekli együtt a fiatalságuk meghatározó dalait. A jubileumi esemény iránt kiemelkedő az érdeklődés, már több ezer jegy elkelt, így az idei Cabrio nemcsak egy egyszerű koncertnek ígérkezik, hanem egy igazi közös ünnepnek.



De a tizedik jubileum nem elégszik meg egy egyszerű múltidézéssel. A szervezők egyedi, grandiózus koncepcióval készülnek: az este egy képzeletbeli autóverseny, a "Total Dance Cabrio Grand Prix" keretein belül zajlik majd. A versenyzők maguk a fellépők, akik a korszak legikonikusabb kabrióival érkeznek a "versenypályára".



A rajtrácson pedig igazi nehézfiúk állnak. A nemzetközi felhozatal a korszak krémjét vonultatja fel: érkezik a katonai fegyelemmel táncoltató Captain Jack, a svéd eurodance-ikon Basshunter, a német dance legenda Rocco, a "Better Off Alone" című himnusz előadója, Alice DJ, a slágergyáros Fun Factory és a klubok kedvence, Master Blaster.



A hazai pálya sem marad üresen, hiszen a korszak legfontosabb magyar előadói is tiszteletüket teszik. A színpadon áll a Kozmix, az Animal Cannibals, Betty Love és a Splash, a lemezjátszók mögött pedig a legnagyobb hazai DJ-k, mint Peat Jr, az Erős vs Spigiboy páros és Szatmári garantálják a hajnalig tartó hangulatot.

Aki tehát most szombaton, június 13-án egy felejthetetlen időutazásra vágyik, ahol a zene, a barátok és a közös emlékek játsszák a főszerepet, annak a Budapest Parkban a helye. A szervezők ígérete szerint a show látványban és hangulatban is felülmúlja majd az eddigi kilenc évet.

A jubileumi eseményre már csak korlátozott számban érhetők el kedvezményes jegyek a tdf.hu és a budapestpark.hu oldalakon.