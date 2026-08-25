Európa új kihívása: mi történik, ha egyszer nem érkeznek meg a létfenntartó gyógyszereink alapanyagai?

A közvélemény ilyenkor elsősorban az energiaellátásra, a kőolajra vagy a földgázra gondol. Pedig létezik egy ennél is érzékenyebb terület is.

A gyógyszereké.

Kevesen tudják, hogy a nyugati gyógyszeripar az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb mértékben kiszervezte a gyógyszerhatóanyagok előállítását Ázsiába. Európa és Észak-Amerika gyógyszergyárai ma elsősorban a magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztésre, formulázásra és késztermékgyártásra koncentrálnak, miközben számos alapvető hatóanyag és kiindulási alapanyag távol-keleti beszállítóktól érkezik.

Ez a modell békeidőben kiválóan működik.

De vajon mi történik akkor, ha geopolitikai okokból hónapokra megszakadnak ezek az ellátási láncok?

Mi történik akkor, ha nem egy-egy gyógyszer hiányzik a patikákból, hanem a gyártásukhoz szükséges alapanyagok nem jutnak el Európába? Sajnos volt már ilyen helyzet az elmúlt években, de ezek még csak egy-egy hatóanyagot érintettek és ideiglenesen okoztak ellátási gondokat.

A problémafelvetés különösen fontos lehet azok számára, akik magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség vagy más krónikus állapot miatt napi gyógyszeres kezelésre szorulnak.

Forrás: emezen.net

Egyre nagyobb figyelem irányul a természetes bioaktív vegyületekre – Nitraria roborowskii

Talán nem véletlen, hogy világszerte egyre intenzívebb kutatás folyik olyan növények iránt, amelyek természetes eredetű bioaktív vegyületeket tartalmaznak.

E kutatások célja természetesen nem az, hogy egyik napról a másikra helyettesítsék a korszerű gyógyszeres terápiákat. Sokkal inkább az, hogy új molekulákat, új hatásmechanizmusokat és új kutatási irányokat tárjanak fel.

Az egyik legizgalmasabb ilyen kutatási terület a Nitraria roborowskii nevű sivatagi növényhez kapcsolódik.

A növény az ORIGO olvasói számára sem teljesen ismeretlen: egy korábbi tudományos cikkünkben már beszámoltunk a vele kapcsolatos kutatások figyelemre méltó eredményeiről.

A Qinghai Egyetem és a Northwest Institute of Plateau Biology kutatói cukorbeteg állatmodellben vizsgálták a növény koncentrált kivonatát, melynek során kedvező változást tapasztaltak az anyagcsere több területén.