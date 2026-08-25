Európa új kihívása: mi történik, ha egyszer nem érkeznek meg a létfenntartó gyógyszereink alapanyagai?

A közvélemény ilyenkor elsősorban az energiaellátásra, a kőolajra vagy a földgázra gondol. Pedig létezik egy ennél is érzékenyebb terület is.
A gyógyszereké.
Kevesen tudják, hogy a nyugati gyógyszeripar az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb mértékben kiszervezte a gyógyszerhatóanyagok előállítását Ázsiába. Európa és Észak-Amerika gyógyszergyárai ma elsősorban a magas hozzáadott értékű kutatás-fejlesztésre, formulázásra és késztermékgyártásra koncentrálnak, miközben számos alapvető hatóanyag és kiindulási alapanyag távol-keleti beszállítóktól érkezik.
Ez a modell békeidőben kiválóan működik.
De vajon mi történik akkor, ha geopolitikai okokból hónapokra megszakadnak ezek az ellátási láncok?
Mi történik akkor, ha nem egy-egy gyógyszer hiányzik a patikákból, hanem a gyártásukhoz szükséges alapanyagok nem jutnak el Európába? Sajnos volt már ilyen helyzet az elmúlt években, de ezek még csak egy-egy hatóanyagot érintettek és ideiglenesen okoztak ellátási gondokat.
A problémafelvetés különösen fontos lehet azok számára, akik magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség vagy más krónikus állapot miatt napi gyógyszeres kezelésre szorulnak.
Egyre nagyobb figyelem irányul a természetes bioaktív vegyületekre – Nitraria roborowskii
Talán nem véletlen, hogy világszerte egyre intenzívebb kutatás folyik olyan növények iránt, amelyek természetes eredetű bioaktív vegyületeket tartalmaznak.
E kutatások célja természetesen nem az, hogy egyik napról a másikra helyettesítsék a korszerű gyógyszeres terápiákat. Sokkal inkább az, hogy új molekulákat, új hatásmechanizmusokat és új kutatási irányokat tárjanak fel.
Az egyik legizgalmasabb ilyen kutatási terület a Nitraria roborowskii nevű sivatagi növényhez kapcsolódik.
A növény az ORIGO olvasói számára sem teljesen ismeretlen: egy korábbi tudományos cikkünkben már beszámoltunk a vele kapcsolatos kutatások figyelemre méltó eredményeiről.
A Qinghai Egyetem és a Northwest Institute of Plateau Biology kutatói cukorbeteg állatmodellben vizsgálták a növény koncentrált kivonatát, melynek során kedvező változást tapasztaltak az anyagcsere több területén.
Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy ezek állatkísérletes eredmények, ezért emberi gyógyhatásra belőlük jelenleg nem lehet következtetni. Az eredmények ugyanakkor további kutatásokat indokolnak a növény bioaktív összetevőinek és lehetséges hatásmechanizmusainak részletesebb megismerése érdekében.
A különleges sivatagi cserje gyümölcse immár Magyarországon is elérhető
Miközben a tudomány számára a Nitraria roborowskii bioaktív összetevői jelentik az egyik érdekes kutatási területet, maga a növény régóta ismert termőterületén.
Most pedig a Nitraria roborowskii gyümölcse Magyarországon is elérhetővé vált.
Az emezen.net oldalon forgalmazott szárított gyümölcs és őrlemény ugyanazon növényfaj terméséből készül, amely a fent ismertetett tudományos kutatások tárgyát képezi. A termék 100 százalékban növényi eredetű, adalékanyagoktól mentes.
Fontos különbséget tenni azonban a kutatásban vizsgált koncentrált növényi kivonat és a fogyasztásra kínált szárított gyümölcs, illetve őrlemény között. A forgalmazó a terméknek gyógyhatást nem tulajdonít, és az nem helyettesíti az orvosi kezelést vagy az előírt gyógyszeres terápiát.
A test mellett a lélek is számít
Az emezen.net weboldalon a Nitraria-termékek mellett megrendelhető a Betegség–Gyógyulás című könyv is.
A könyv szerzője, Czinke Csaba okleveles egészségfejlesztő coach, pasztorálpszichológus, aki évtizedes gyógyszeripari tapasztalattal rendelkezik, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folytatott mentálhigiénés tanulmányai során pedig behatóan foglalkozott a testi és lelki folyamatok kapcsolatával.
A könyv egyik központi kérdése egyszerű, mégis nehezen megválaszolható:
Miért gyógyul meg valaki ugyanabból a betegségből, miközben egy másik ember állapota nem javul – és mit tehetünk azért, hogy mi magunk az előbbi csoportba tartozzunk?
A szerző szakmai meggyőződése szerint a gyógyulás folyamatának megértéséhez nem elegendő kizárólag a beteg szervet vizsgálni. A stressz, a lelkiállapot, a remény, az elvárások, a megküzdési stratégiák és az ember saját egészségéhez való viszonya egyaránt hatással lehetnek arra, hogyan éli meg betegségét és hogyan vesz részt saját felépülésének folyamatában.
Az idegrendszer, a hormonális rendszer, az immunrendszer és a pszichés folyamatok közötti kapcsolat ma már önálló tudományos kutatási terület. A Betegség–Gyógyulás ezt a szemléletet egészíti ki a szerző több évtizedes szakmai tapasztalatával, kutatási eredményeivel.
A gondolat és a test kapcsolatának hétköznapi példáját valamennyien megtapasztalhatjuk. Elég egy lédús citromra gondolnunk ahhoz, hogy meginduljon a nyálelválasztásunk – akkor is, ha valójában nincs előttünk citrom. Az eredeti kézirat is ezzel a könnyen érthető példával szemlélteti a pszichés és testi folyamatok kapcsolatát.
Czinke Csaba meggyőződése szerint:
„A gyógyulás útja belül is el kell kezdődjön. A remény, a tudatosság és a gyógyulásba vetett hit visszahat arra, hogyan gondolkodunk, hogyan viselkedünk, hogyan küzdünk meg a betegséggel és milyen változtatásokra vagyunk képesek az életünkben.”
A könyv nem helyettesít orvosi diagnózist vagy kezelést, hanem egy olyan szemléletet kínál, amelyben a beteg nem pusztán elszenvedője, hanem aktív résztvevője saját egészsége és életminősége alakításának.
A természet és a szemlélet találkozása
Első pillantásra talán távolinak tűnik egymástól egy Ázsia szélsőséges vidékein élő növény kutatása és egy magyar egészségfejlesztő könyve.
Mégis összeköti őket egy kérdés:
Mit tudunk még felfedezni a természetben – és saját magunkban – az egészség megőrzése és a felépülés támogatása érdekében?
A modern orvostudomány eredményeit is alkalmazva kereshetünk izgalmas irányt: a gyógyszerek és modern terápiák mellett új természetes eredetű molekulák kutatása, valamint annak egyre mélyebb megértése, hogy testünk, idegrendszerünk és pszichénk milyen összetett kapcsolatban áll egymással.
A Betegség–Gyógyulás című könyv jelenleg az emezen.net oldalon rendelhető meg.
A kiadó minden megrendelt példányhoz 50 gramm Nitraria roborowskii szárított gyümölcsöt ad ajándékba, a készlet erejéig.