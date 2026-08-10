Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyatádi tragédia: Békéscsaba volt alpolgármestere halt meg az eXtremeMan triatlonversenyen

Siker

Milák Kristóf már az első napon csúcsot döntött az úszó Eb-n, de rémisztő a helyzet

pr cikk

Grandevú Családi Nap 2026 – Egy nap, ahol az autók, a zene és a családi élmények találkoznak

4 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szeptember 6-án a budapesti Városháza Park ad otthont a Grandevú Családi Napnak, amely egész napos, ingyenes kikapcsolódást kínál az autózás szerelmeseinek, a családoknak és a zene rajongóinak egyaránt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pr cikkVárosháza Parkrendezvény

A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók közel 60 kiállított Nissan és Chery autót tekinthetnek meg, miközben színes gyermekprogramok és esti nagykoncertek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról.

A Grandevú célja, hogy egy olyan közösségi élményt teremtsen, ahol minden generáció megtalálja a számára legizgalmasabb programot. A nap folyamán a legkisebbeket külön gyermekszínpad várja, ahol folyamatos műsorokkal és interaktív előadásokkal készülnek a szervezők. 

A színpadon többek között az Apacuka Zenekar, Brandnyúl, valamint a Kabóca és Majorka Bábszínház szórakoztatja majd a családokat, emellett egész nap kreatív foglalkozások, ugráló és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt.

Hirdetés

A rendezvény középpontjában természetesen az autók is kiemelt szerepet kapnak: a Városháza Parkban mintegy 60 kiállított Nissan és Chery autó várja az érdeklődőket, ahol a látogatók közelebbről is megismerkedhetnek a legújabb modellekkel és az autóipar újdonságaival.

A regisztrálók között kisorsolásra kerül egy vadonatúj Nissan Leaf és egy Chery Tiggo 8. 

Ahogy lemegy a nap, a főszerep a nagyszínpadé lesz. Az esti koncertprogramban Magyarország meghatározó előadói gondoskodnak a hangulatról: színpadra lép a Follow The Flow, a VALMAR, valamint Bereczki Zoltán, akik ismert slágereikkel zárják a családi napot.

Hirdetés

A Grandevú Családi Nap nem csupán egy rendezvény, hanem egy egész napos közösségi élmény, ahol az autózás iránti szenvedély, a családi kikapcsolódás és a minőségi szórakozás találkozik. A szervezők minden korosztályt szeretettel várnak szeptember 6-án a Városháza Parkban, hogy együtt élvezhessék Budapest egyik legizgalmasabb őszi, ingyenes családi eseményét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!