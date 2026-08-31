Mekkora hőszivattyú kell az otthonodba?

A megfelelő hőszivattyú kiválasztása nem egyszerűen az alapterülettől függ. Két azonos méretű ház fűtési energiaigénye között akár jelentős különbség is lehet attól függően, hogy mikor épültek, milyen a szigetelésük, mekkorák az ablakaik, és milyen hőmérsékletet szeretnének a lakók. Egy korszerű, jól szigetelt otthonba gyakran kisebb berendezés is elegendő, míg egy régi, felújítatlan épület lényegesen nagyobb teljesítményt igényelhet. A pontos választáshoz ezért mindig az épület tényleges hőszükségletét, ill. -veszteségét kell meghatározni.

A megfelelő hőszivattyú kiválasztása nem egyszerűen az alapterülettől függ

Fotó: Stiebel

Miért fontos a pontos méretezés?

A túl kicsi hőszivattyú hideg időben nem tudja önállóan kifűteni az épületet, ezért gyakrabban kapcsolhat be az elektromos fűtőpatron. Ez megemeli a fogyasztást, és csökkentheti a rendszer gazdaságosságát. A túl nagy készülék sem ideális, mert gyakran elindulhat és leállhat, amit rövid ciklusú működésnek neveznek. Ez ronthatja a hatásfokot, gyorsíthatja az alkatrészek kopását, és feleslegesen növelheti a beruházási költséget.

Az épület hőszükségletének meghatározása

A hőszükséglet azt mutatja meg, mekkora fűtési teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a ház a leghidegebb napokon is megtartsa a kívánt belső hőmérsékletet. A számítás során figyelembe kell venni a falakon, födémen, padlón, ablakokon és ajtókon keresztül távozó hőt, valamint a szellőzésből eredő veszteséget. Ez sokkal megbízhatóbb módszer, mint pusztán a négyzetméter alapján választani.

Alapterület és belmagasság

Az alapterület jó kiindulási pont, de önmagában félrevezető lehet. Egy 100 m²-es, 2,6 méteres belmagasságú ház kisebb légteret tartalmaz, mint egy ugyanekkora, 3,5 méteres belmagasságú épület. Minél nagyobb a fűtendő légtér, annál több energiára lehet szükség. A nyitott galériák, lépcsőházak és nagy egybenyitott terek szintén befolyásolják a méretezést.

Szigetelés és nyílászárók

A jó hőszigetelés olyan, mint egy vastag kabát a házon: lassítja a belső hő távozását. A korszerű homlokzati szigetelés, a megfelelő födémszigetelés és a háromrétegű ablakok jelentősen csökkenthetik a szükséges fűtési teljesítményt. Egy felújítatlan, huzatos épület ezzel szemben folyamatosan veszíti a hőt. Ilyen esetben gyakran előnyösebb előbb energetikai korszerűsítést végezni, és csak utána kiválasztani a hőszivattyút.