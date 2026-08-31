Toszkán életérzés otthon: a nyár legnépszerűbb kerttrendje. Miért akar mindenki mediterrán kertet 2026-ban?

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Egy toszkán hangulatú kertben a természetes anyagok dominálnak

Fotó: 123rf.com

Miért vágyunk a toszkán hangulatra otthon is?

Az elmúlt években sokat változott a kültéri terek szerepe. A terasz és a kert ma már gyakran a nappali természetes folytatásaként működik, ahol a család és a barátok együtt tölthetik az időt. Néhány kényelmes kerti szék és egy megfelelő méretű asztal kell csak ahhoz, hogy hosszú vacsorákat, délutáni beszélgetéseket vagy hétvégi brunchot szervezzünk.

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy milyen bútorok és kiegészítők mellett döntünk: ahhoz, hogy igazán jól érezzük itt magunkat, szükség van a megfelelő hangulatra is. Egy gondosan berendezett kertben a grillezés, a közös reggelik vagy az esti borozások is kellemesebben telnek – és mi lenne tökéletesebb helyszín erre, mint egy apró toszkán falu?

Arra persze nincs lehetőségünk, hogy az egész nyarat Olaszországban töltsük – sokan éppen ezért alakítanak ki olyan környezetet, ami a nyaralások könnyed atmoszféráját idézi fel anélkül, hogy el kellene hagyni a lakást.

Miért válik egyre népszerűbbé a mediterrán stílus?

Míg néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a modern, minimalista stílus hódított a kertépítésben, ez mára megváltozott. A melegebb, szárazabb nyarak miatt egyre többen keresnek olyan kertépítési megoldásokat, melyek jól alkalmazkodnak a változó időjárási viszonyokhoz. A levendula, a rozmaring, a zsálya vagy akár az olajfa már sok európai kertben is sikeresen nevelhető megfelelő fekvés és téli védelem mellett, miközben szárazságtűrő tulajdonságuk miatt kevesebb öntözést igényelnek.

Az árnyékot adó pergolák, a kavicsos felületek, a terrakotta kiegészítők és a természetes anyagokból készült bútorok szintén jól illeszkednek ehhez a szemlélethez. A kert így egyszerre válhat hangulatos pihenőtéré és olyan környezetté, ahol a melegebb nyári időszakokok is könnyebben elviselhetők.

Milyen anyagok határozzák meg a mediterrán kert stílusát?

Valószínűleg nem meglepő, de egy toszkán hangulatú kertben a természetes anyagok dominálnak – talán ez is közrejátszik abban, hogy a vásárlók elsősorban ezeket az “etikus” termékeket részesítik ma előnyben. A fa melegsége, a rattan légies megjelenése, a terrakotta karakteres színei és a kő időtálló szépsége együtt harmonikus összképet alkotnak, így ezekkel az anyagokkal nem lehet mellényúlni.