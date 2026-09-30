Hazai egészségügyi innovációk támogatására várja a pályázatokat a BioTechUSA

Idén is jelentkezhetnek innovatív ötleteikkel a hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezetek, intézmények a BioTechUSA az Egészségért Díjra. A pályázatokat október 16-ig várják három kategóriában. A szakmai zsűri döntése alapján három nyertes egyenként 5 millió forintos támogatásban, a közönségszavazás három győztese pedig fejenként 3 millió forintban részesül. A kezdeményezés arca ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna, szakmai partnere pedig ismételten a Magyar Kórházszövetség lesz.
A BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának középpontjában évek óta az egészségtudatosság támogatása áll. Ennek keretében eddig 670 millió forint értékben segítette több mint 220 egészségügyi és civil szervezet munkáját, ugyanakkor a vállalat az adományozás és az edukáció mellett olyan kezdeményezésekkel is szeretne hozzájárulni a hazai egészségügy fejlesztéséhez, amelyek hosszú távon is képesek értéket teremteni. A Lévai-család által alapított „BioTechUSA az Egészségért Díj” erre kínál lehetőséget: segítséget nyújthat olyan szakembereknek és szervezeteknek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy jobbá tegyék mások életét.
Digitális újszülöttellátás, gyógyító kertek és traumatudatos gyermekvédelem
A tavalyi év díjazott projektjei jól mutatják, milyen sokféle kezdeményezés fér bele a pályázat célkitűzéseibe. A Semmelweis Egyetem Neonatológiai Tanszékének NeoTracker rendszere például a legkiszolgáltatottabb betegcsoport, azaz az újszülöttek és koraszülöttek ellátását segíti egy valós idejű, digitális szülőszobai eseménynaplóval. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Gyógyító kert” projektje más eszközzel, de hasonlóan fontos célt szolgál: a terápiás kert kialakításával olyan környezetet teremtenek, amely támogathatja a betegek felépülését, miközben a hozzátartozók számára is méltóbb és természetközelibb találkozási lehetőséget biztosít.
A díjazott kezdeményezések között az edukáció is fontos szerepet kapott. Az „Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül” Közhasznú Alapítvány Orfeusz programja gyermekvédelmi felnőttképzési rendszert valósít meg e-learning anyagokkal, podcastokkal és workshopokkal. A program célja, hogy növelje a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók traumatudatosságát.
Elindult a 2026-os jelentkezés
A tavalyi év mintájára három kategóriában lehet pályázni, a független szakmai zsűri ez alapján keresi az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, ahova olyan új, kreatív ötleteket várnak, amelyek megoldásokat kínálnak az egészségügyi ellátás, prevenció vagy rehabilitáció területén. Az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési terve kategóriában felújításokkal, eszközbeszerzésekkel vagy új egészségügyi létesítmények tervezésével kapcsolatos pályázatokat keresnek, amelyek a mind a betegek, mind pedig a munkatársak munkakörülményeit javítják. Továbbá díjazzák az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát is, vagyis az olyan iskolai tananyagokat, online platformokat, közösségi programokat vagy médiakampányokat, amelyek a lakosság egészségtudatosságának nevelésében játszottak szerepet.
A zsűri egészségügyi és kommunikációs szakemberekből áll. Dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese; Dr. Tamásné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója; Lékai-Kiss Ramóna, színész-műsorvezető, a BioTechUSA márkanagykövete; Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport kereskedelmi igazgatója; valamint Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA-cégcsoport kommunikációs és CSR igazgatója értékeli majd a pályázati anyagokat. A Díjat a Lévai-család alapította, fővédnöke, Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa.
Erre figyelj, ha jelentkeznél
Elbírálásakor fontos szempont, hogy a kezdeményezés milyen társadalmi vagy szociális problémára kínál választ, mekkora célcsoportot érhet el, és milyen változást képes előidézni. A világos problémafelvetés és a konkrét célok bemutatása mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a zsűri számára is egyértelmű legyen a projekt jelentősége. Érdemes már a pályázat összeállítása előtt meghatározni a legfontosabb célt, és ehhez igazítani a teljes pályázati anyagot.
Ugyanilyen fontos a tényleges megvalósíthatóság: szükséges előre megtervezni a költségvetést, az ütemezést és azt is, hogy a támogatás segítségével pontosan milyen eredményeket lehet elérni, milyen releváns segítséget lehet nyújtani. A hosszú távú fenntarthatóság szintén előnyt jelenthet.
Külön értéket képviselhet a digitális innováció, valamint az, ha a projekt már mérhető eredményeket is fel tud mutatni. Ugyanakkor a még ötletfázisban lévő, de szakmailag alaposan kidolgozott tervek előtt is nyitva áll a lehetőség, ez ne tántorítson el senkit.
A legfontosabb tudnivalók a jelentkezéshez:
- Ellenőrizzük, hogy a beadott anyag pontosan megfelel-e a kiírásnak, a pályázati útmutató segít ebben.
- A pályázati anyag minősége is részét képezheti az értékelésnek, így erre próbáljunk meg nagy hangsúlyt fektetni (a probléma indoklása, egyértelmű célok, várható eredmények, konkrét lépések, stb.).
- A képekkel, esetleg videókkal, weblapokkal színesített pályázati anyagok vizuálisan jobban be tudják mutatni a pályázatban szereplő ötleteket.
- Tartsuk be a határidőt, ugyanis késedelmes beadásra és hiánypótlásra nincs lehetőség.
Jelentkezni október 16-ig lehet a kezdeményezés weboldalán.
Az idei évben a díjátadó egy szakmai konferenciával egybekötött esemény keretében valósul meg november 20-án, a pályázó egészségügyi szakemberek részvételével. A program partnereként az Egyensúly Intézet is közreműködik, amely „Betegségügy helyett egészségügy” címmel tart előadást, a Bridge Budapest pedig „Támogatásból hatás – hogyan talál egymásra a vállalati, civil és intézményi oldal?” címmel szervez kerekasztal-beszélgetést.