Hazai egészségügyi innovációk támogatására várja a pályázatokat a BioTechUSA

Idén is jelentkezhetnek innovatív ötleteikkel a hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezetek, intézmények a BioTechUSA az Egészségért Díjra. A pályázatokat október 16-ig várják három kategóriában. A szakmai zsűri döntése alapján három nyertes egyenként 5 millió forintos támogatásban, a közönségszavazás három győztese pedig fejenként 3 millió forintban részesül. A kezdeményezés arca ezúttal is Lékai-Kiss Ramóna, szakmai partnere pedig ismételten a Magyar Kórházszövetség lesz.

Forrás: BioTechUSA

A BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programjának középpontjában évek óta az egészségtudatosság támogatása áll. Ennek keretében eddig 670 millió forint értékben segítette több mint 220 egészségügyi és civil szervezet munkáját, ugyanakkor a vállalat az adományozás és az edukáció mellett olyan kezdeményezésekkel is szeretne hozzájárulni a hazai egészségügy fejlesztéséhez, amelyek hosszú távon is képesek értéket teremteni. A Lévai-család által alapított „BioTechUSA az Egészségért Díj” erre kínál lehetőséget: segítséget nyújthat olyan szakembereknek és szervezeteknek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy jobbá tegyék mások életét.

Digitális újszülöttellátás, gyógyító kertek és traumatudatos gyermekvédelem

A tavalyi év díjazott projektjei jól mutatják, milyen sokféle kezdeményezés fér bele a pályázat célkitűzéseibe. A Semmelweis Egyetem Neonatológiai Tanszékének NeoTracker rendszere például a legkiszolgáltatottabb betegcsoport, azaz az újszülöttek és koraszülöttek ellátását segíti egy valós idejű, digitális szülőszobai eseménynaplóval. A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Gyógyító kert” projektje más eszközzel, de hasonlóan fontos célt szolgál: a terápiás kert kialakításával olyan környezetet teremtenek, amely támogathatja a betegek felépülését, miközben a hozzátartozók számára is méltóbb és természetközelibb találkozási lehetőséget biztosít.

Forrás: BioTechUSA

A díjazott kezdeményezések között az edukáció is fontos szerepet kapott. Az „Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül” Közhasznú Alapítvány Orfeusz programja gyermekvédelmi felnőttképzési rendszert valósít meg e-learning anyagokkal, podcastokkal és workshopokkal. A program célja, hogy növelje a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók traumatudatosságát.