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otthon

A trükk, amitől azonnal otthonosabbnak tűnik a nappalid

1 órája
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Bármelyik nappali akkor válik igazán barátságossá, ha nem csupán berendezik, hanem használják, élnek is benne. Az otthonosság kulcsa ezen felül a rétegzettség: a különböző anyagok, fények, textúrák és személyes részletek együtt alakítják ki azt az érzést, amitől jó megérkezni a térbe. Ebben segít a Diego is: többféle olyan lakberendezési megoldást kínál, amely segíthet harmonikusabbá tenni az összképet.
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otthonPR cikklakberendezésszőnyeg

Ne egyetlen nagy felületként kezeld a nappalit

A nappali akkor lesz kellemesebb, ha több kisebb funkcionális egységet alakítasz ki benne. A kanapé és a dohányzóasztal lehet a beszélgetések helye, egy fotel és állólámpa olvasósarkot teremthet, míg egy kisebb asztal külön munkazónát adhat. A jól elkülönülő részek emberléptékűbbé teszik a teret, és még egy nagyobb helyiség sem hat üresnek vagy ridegnek.

Nem kell sok színt bevinni ahhoz, hogy a nappali érdekesebb legyen
Fotó: 123rf.com 

Adj puhaságot a térnek

A sok kemény felület könnyen hűvössé teszi a nappalit, ezért érdemes textilekkel ellensúlyozni őket. Egy megfelelő méretű szőnyeg kijelölheti az ülőrész határait, miközben vizuálisan is összefogja a bútorokat. A puha felületek azonnal melegebbé teszik az összképet, a Diego választékában pedig többféle szín és minta között kereshetsz a meglévő berendezéshez illő darabot.

Rétegezd a világítást

Az egyetlen mennyezeti lámpa praktikus, de ritkán teremt igazán kellemes hangulatot. Tegyél mellé állólámpát, asztali fényt vagy kisebb helyi világítást, és használd őket attól függően, mire van szükséged. A több irányból érkező, lágyabb fény sokkal bensőségesebbé teszi a nappalit, különösen az esti órákban.

Ne hagyd teljesen csupaszon a falakat

A nagy, üres falfelületek könnyen befejezetlen érzést keltenek. Néhány kép, grafika, polc vagy személyes fotó azonban gyorsan karaktert adhat a helyiségnek. A faldekoráció akkor működik jól, ha kapcsolódik a szoba arányaihoz, ezért egy nagyobb kanapé fölé inkább egy hangsúlyosabb kép vagy több, egymással összehangolt darab kerüljön.

Használj többféle textúrát

Nem kell sok színt bevinni ahhoz, hogy a nappali érdekesebb legyen. Egy kötött takaró, bársonyos párna, fa felület, fonott kosár vagy strukturált függöny már önmagában is változatosságot ad. A különböző anyagok mélységet visznek a berendezésbe, ezért még egy visszafogott, semleges színpaletta sem válik unalmassá.

Legyen benne valami személyes

A katalógusszerűen berendezett tér szép lehet, mégsem feltétlenül tűnik otthonosnak. Könyvek, utazásról hozott tárgyak, kerámiák, fényképek vagy egy kedves örökség mind azt jelzik, hogy a nappali valóban a mindennapjaid része. A személyes tárgyak adják meg a helyiség egyedi karakterét, ezért érdemes őket tudatosan, de nem túlzsúfoltan elhelyezni.

Kapcsolódjanak egymáshoz a részletek

A harmónia sokszor apró ismétlésekből születik. Ha egy árnyalat visszaköszön a párnákon, a függönyön és egy dekorációs tárgyon, vagy a fa tónusa több bútordarabon is megjelenik, a tér egységesebbnek hat. Néhány tudatosan visszatérő motívum összefogja a nappalit, és ehhez akár egy második szőnyeg is kapcsolódhat egy nagyobb, több funkciójú térben.

A rendezettség is a hangulat része

Az otthonos nappali nem jelent telezsúfolt felületeket. Ha minden kisebb tárgynak van helye, a kábelek nem uralják a látványt, és maradnak szabad felületek is, a helyiség nyugodtabbnak tűnik. A rendezettség teret hagy a kedvenc részleteidnek, így azok valóban érvényesülni tudnak. Ha ehhez új textilekkel vagy burkolati elemekkel frissítenéd a szobát, érdemes a Diego kínálatát is úgy átnézned, hogy a választott darabok a már kialakított stílushoz kapcsolódjanak.

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