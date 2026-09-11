Redőnyök karbantartása: gyakorlati útmutató a tisztítástól a javításig

A redőny tisztításánál mindig kövesd a gyártó utasításait

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Hogyan mérjük a redőnyöket

Ha redőnyt szeretnél vásárolni, az első lépés a mérés. Itt két eljárást különböztetünk meg a különböző típusú felszereléshez:

Az ablakmélyedésbe (a párkányok közé) történő beépítéshez

A szélességet a fülke tetején mérjük, és ebből 0,5-1 cm-t levonunk. Ez azért van, hogy a redőnyök ne akadjanak el sehol. A magasságot a fülke tetejétől az alsó párkányig (vagy ameddig akarod, hogy elérjenek) mérjük.

Süllyeszték elé vagy az ablakkeretre történő felszereléshez

Az üveg szélességéhez két-öt centimétert hozzáadunk az oldalsó üvegfelülethez, hogy a redőnyök azt átfedjék.

Mielőtt megvásárolnád a redőnyöket, mindig ellenőrizd a használati utasítást, vagy érdeklődj a gyártónál, hogy megbizonyosodj arról, hogy azok alkalmasak-e az ablakaidhoz.

Hogyan tisztítsuk a redőnyöket?

Ne felejtsd el, hogy a redőnyökről gondoskodni is kell. A legjobb, ha mindig követed a gyártó utasításait, de általánosságban a következő eljárások ajánlottak az egyes redőnytípusok esetében:

Vízszintes alumínium/fa redőnyök – tisztítsd meg a lamellákat mindkét oldalról a portól porszívó, mikroszálas kendő vagy speciális redőnykefe segítségével. Ha erősen szennyezettek, eltávolíthatod őket, és meleg vízben mosószerrel ki is moshatod. Függőleges szövetredőnyök – a legkönnyebben karbantarthatóak egy textiltisztítóval ellátott porszívóval. Ha alaposabb tisztításra van szükség, a szövet általában eltávolítható és mosógépben kimosható.Kültéri redőnyök műanyagból, fémből vagy fából – először kézzel távolítsd el a leveleket és egyéb nagyobb szennyeződéseket, majd a redőnyöket slaggal lemoshatod (lehetőleg ne nagynyomásúval, mert az károsíthatja a redőnyöket). Ha alaposabb tisztítást szeretnél, mosd meg egy puha kefével meleg vízzel és szappannal vagy mosószerrel.

Minden típus esetében javasoljuk, hogy kíméletesebb megközelítést alkalmazz, és a durva kefék és vegyszerek helyett válassz finomabb szöveteket, és csak mosószert vagy szappanos vizet használj.

Hogyan állítsuk be a redőnyöket (vagy javítsuk meg őket)?

Ha a lécek nem emelkednek, beragadnak, esetleg nem forognak (vagy ferdék), próbáld ki a következő három megoldást. E problémák hátterében ugyanis 3 gyakori ok állhat:

Beragadt mechanizmus → Próbáld meg megtisztítani a mechanikus szennyeződésektől és megolajozni a mechanizmust. Laza (elgörbült lamellák) → Finom nyomással egyenesítsd ki a lamellákat, és fixáld őket eredeti rögzítésükben. A sérült lamellákat ki kell cserélni. Sérült zsinór vagy lánc → Cseréld ki őket (lásd alább).

Hogyan rögzítsük a láncot a redőnyökön

A legegyszerűbb, ha az elszakadt láncot egy műanyag csatlakozóval összekötjük. Ha azonban ez nem lehetséges, akkor az egész láncot ki kell cserélni. Kezdd azzal, hogy egy olyan láncot vásárolsz, amely kompatibilis a redőnyöddel, majd:

Távolítsd el a zárszerkezet fedelét, és vedd le a láncot a fogaskerékről.

Helyezd be az új láncot úgy, hogy az illeszkedjen a fogaskerékbe.

Helyezd vissza a fedelet, és teszteld a működőképességet.

Hogyan készíthetsz római rolókat

A római (drapéria) redőnyök olyan hibridek, amelyek a függönyök és a redőnyök tulajdonságait ötvözik. Elzárják a napsugarakat és a nem kívánt kilátást kívülről, ugyanakkor nagyon jól néznek ki. A jó hír, hogy varrógép nélkül is elkészítheted őket! Nézd meg ezt a videóútmutatót. De természetesen varrógéppel is elkészítheted. Szükséged lesz egy erősebb anyagra (pamut, vászon vagy poliészter keverék), esetleg bélésre, szalagfüggöny szalagra, tépőzárra, gyűrűkre, rudakra és zsinórokra. És persze egy varrógépre, mérőszalagra, ollóra és tűkre. Az eljárás a következő:

Mérd meg az ablakot, és adj hozzá mindkét oldalhoz 3 cm-t az ívek miatt. Ha van bélésed, varrd meg az általad választott anyaggal. Készíts csatornákat a vezető rudak számára. Ezeket vízszintesen, körülbelül 25-30 cm-es távolságban helyezd be. Varrj hozzá egy gyűrűt minden csatornához. Fűzd át a zsinórokat, amelyek a redőnyt húzni fogják a gyűrűkön keresztül, egészen a tetején lévő felhúzószerkezetig. Tépőzárral rögzítsd a tetejét, és fixáld a konzolhoz vagy a kerethez.

Ha pedig nincs kedved vagy időd redőnyöket varrni, nézz körül a FAVI-n, ahol szín vagy akár anyag szerint is szűrheted a redőnyöket.

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