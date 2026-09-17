Változókor és hormonok: A növényi hatóanyagok szerepe

A változókor nem egyik napról a másikra kezdődik. A perimenopauza éveiben a petefészkek hormontermelése fokozatosan átalakul, az ösztrogén- és progeszteronszint pedig szabálytalanabbá válhat. Emiatt a menstruációs ciklus változása mellett hőhullámok, alvási nehézségek, hangulatingadozás, fáradtság vagy hüvelyszárazság is megjelenhet. A tünetek erőssége és kombinációja azonban nőnként jelentősen eltér.

A perimenopauza éveiben a petefészkek hormontermelése fokozatosan átalakul

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A hormonális változás természetes élettani folyamat, de ez nem jelenti azt, hogy minden panaszt egyszerűen el kell fogadni. Az életmód, az étrend, egyes növényi eredetű hatóanyagok és szükség esetén az orvosi kezelés eltérő szerepet tölthetnek be a változókori időszakban. A megfelelő lehetőségek kiválasztásánál ezért érdemes különválasztani azokat a megoldásokat, amelyek mögött több kutatási eredmény áll, azoktól, amelyeknél a tudományos bizonyítékok kevésbé egyértelműek.

Mi történik a hormonháztartással a változókorban?

A menopauza orvosi értelemben azt az időpontot jelenti, amikor 12 egymást követő hónap telt el menstruáció nélkül. Az ezt megelőző átmeneti szakasz, a perimenopauza több évig is tarthat. Ilyenkor az ösztrogénszint nem egyszerűen folyamatosan csökken: jelentős ingadozások is kialakulhatnak, ami részben magyarázza, hogy a tünetek időszakonként erősödhetnek vagy enyhülhetnek.

Az ösztrogén hatása számos szövetben érvényesül, ezért a hormonális változás következményei sem korlátozódnak a menstruációra. Befolyásolhatják többek között a hőszabályozást, a hüvely és a húgyutak állapotát, valamint hosszabb távon a csontanyagcserét is. Emiatt tartós, erős vagy szokatlan panaszok esetén nem célszerű kizárólag étrend-kiegészítőkkel kísérletezni: a tünetek hátterének tisztázása nőgyógyászati vagy háziorvosi vizsgálatot is indokolhat.

Fitoösztrogének: növényi vegyületek, nem hormonpótlók

A fitoösztrogének olyan növényi eredetű vegyületek, amelyek szerkezete részben hasonlít az emberi ösztrogénhez, ezért bizonyos ösztrogénreceptorokhoz képesek kapcsolódni.