Ne gondold túl az első lépést: 3+1 tipp, ha meg akarod szólítani a crush-odat

Soha nem volt ennyi lehetőségünk kapcsolatba lépni egymással, mégsem feltétlenül lett könnyebb az ismerkedés. Egy üzenetet másodpercek alatt elküldhetünk, a közösségi médián keresztül pedig sokszor már azelőtt rengeteg információt tudunk valakiről, hogy egyáltalán beszéltünk volna vele. Mindez könnyen növelheti a bizonytalanságot, és túl nagy jelentőséget adhat már az első megszólításnak is. A BioTechUSA új Crush nevű termékének debütálása alkalmából itt van néhány kapaszkodó ahhoz, hogyan tehetjük természetesebbé és kevésbé görcsössé az első lépést.

Forrás: BioTechUSA

Egy kutatás szerint az online társkeresésben a lehetőségek nagy száma idővel elutasítóbb hozzáálláshoz vezethet: a résztvevők egyre nagyobb arányban utasították el a potenciális partnereket, ahogy egymás után egyre több profillal találkoztak. Ha viszont valaki különösen tetszik nekünk, azaz ő lesz a crush-unk, könnyen túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a helyzetnek: figyeljük a közösségi médiában, elképzeljük, milyen lehet, mit gondolhat rólunk, és mire ténylegesen megszólítanánk, fejben már jóval előrébb járunk annál, ami valójában történik. Pedig az első lépés még nem egy randi, és végképp nem egy kapcsolat kezdete: mindössze lehetőség arra, hogy elinduljon egy beszélgetés, és kiderüljön, van-e kedvünk folytatni.

Grób Franciska, a BioTechUSA pszichológus szakértőjének segítségével három olyan szempontot gyűjtöttünk össze, amelyek segíthetnek abban, hogy kevésbé görcsösen és nagyobb magabiztossággal tegyük meg az első lépést.

1. Ne a visszautasítás elkerülése legyen a cél

Amikor valaki igazán tetszik nekünk, könnyű úgy tekinteni a kezdeményezésre, mintha annak csak két kimenetele lenne: siker vagy kudarc. Ezzel azonban rögtön sokkal nagyobb tétet adunk a helyzetnek. Pedig a kezdeményezés célja nem az, hogy biztosan pozitív választ kapjunk, hanem hogy kiderüljön: van-e kölcsönös érdeklődés. A másik ember reakcióját nem tudjuk kontrollálni, azt viszont igen, hogy nyitottan és önazonosan közelítünk-e hozzá. Egy 2026-ban publikált kutatás megmutatta, hogy hajlamosak vagyunk előzetesen fájdalmasabbnak elképzelni a romantikus visszautasítást, mint amilyennek később ténylegesen megéljük.