Tragikus felhőszakadások: ezek voltak Magyarország legdurvább viharai az elmúlt 20 évben

Habár Magyarország a helyzetéből adódóan védve van a legnagyobb természeti katasztrófáktól, ez nem jelenti azt, hogy elkerülhetjük az összes időjárási viszontagságot. Az elmúlt 20 évben több alkalommal is heves szélviharok és felhőszakadások csaptak le az országra, amelyek hatalmas károkat és tragédiákat okoztak. Volt, amikor egy jégeső, vagy éppen egy áradás okozott nehéz pillanatokat az ország lakossága számára. Cikkünkben felelevenítjük az elmúlt évek legdurvább viharait.

Mutatjuk, melyek voltak Magyarország legnagyobb felhőszakadásai az elmúlt 20 évben. Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Zivatar, zápor, felhőszakadás – miben térnek el egymástól?

Mi a különbség a zivatar és a zápor között? Mitől válik durvává egy zivatar és valójában mit jelent az, hogy felhőszakadás? A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a zápor nagy mennyiségű csapadékot jelent adott helyen, rövid ideig. Kísérőjelenségei nincsenek.

A zivatar szintén nagy mennyiségű csapadékot hoz, és ebben a helyzetben sem beszélhetünk kitartó esőzésről, ugyanakkor több kísérőjelensége van. Ilyen a mennydörgés, a villámlás, de kísérheti jég, valamint erős szél is. A szélerősödés ebben az esetben csak átmeneti.

A felhőszakadás kifejezést ritkábban, sokszor a vihar szinonimájaként használjuk, de valójában külön fogalom a meteorológia világában. Jellemzően a nyári félévben tapasztalható, és bőséggel hozhat magával kísérőjelenségeket. Amiben eltér egy zivatartól, az a csapadék mennyisége, ami felhőszakadás esetén eléri az óránkénti 100 mm-t. A károkozási képessége kimagaslóan nagy, bár idehaza viszonylag ritkábban jelentkezik. Lássuk, hogy mit okozott, amikor megjelent!

Magyarország legdurvább felhőszakadásai az elmúlt 20 évből

2006. augusztus

A magyar történelem egyik legdurvább felhőszakadása 2006-ban, az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk éjszakáján csapott le az országra. Öten életüket vesztették, 500-an pedig megsérültek a 120km/órás széllökések és a lezúduló csapadék miatt. A budapesti tűzijáték is félbeszakadt, miután elérte a vihar a fővárost, ami miatt pánik tört ki a tömegben, és mindenki fejvesztve menekült a kijáratok és a metró felé.