Elmar Brok, Merkel bizalmasa, veterán EP-képviselő és Soros György „megbízható szövetségese" a V4NA Nemzetközi Hírügynökség kérdezésére újraértelmezte a botrány fogalmát. A politikus immáron három hónapja van kellemetlen kérdések kereszttüzében, amiért pénzt kért az Európai Parlament épületeibe belépő látogatóitól, átverve ezzel saját választóit is. Brok a parlament folyosóján sietősen rámutatott: az eset három hónapja történt. Az EP-képviselő testtartásával, mozdulataival fenyegetőleg fordult a hírügynökség kollégájához.

A veterán EU-törvényhozó Elmar Brok nem kis haszonra tett szert azzal, hogy pénzt szedett a látogatóktól. A Politico által januárban nyilvánosságra hozott belső dokumentum szerint a kereszténydemokrata politikus választóinak 150 eurós belépőket árult, de hozzájárulást is igényelt a parlamenttől. Ez a rendszer 2016 és 2017 során mintegy 18 000 eurós bevételt jelentett a szervezőnek.

Vajon visszafizette az összeget?

Brok akkoriban igyekezett kitérni a kérdések elől, hogy vajon visszafizette-e a jegyárakat a látogatóknak. Egy csoport vezetője azt mondta, hogy ők semmilyen visszatérítést nem kaptak, két másik csoport pedig nem válaszolt a kérdésekre.

A parlament kommunikációs főigazgatósága levelében beszámolt, hogy Brok nyert az üzleten, és vizsgálatuk szerint „minden többletet visszafizetett a látogató csoportoknak", ugyanakkor arról nem tesz említést, hogy a három hónapja napvilágra került botrány óta erre mikor került sor. Továbbá a vizsgálat figyelmen kívül hagyta a 2016-os évet is, bár a kérdéses bevételek egy része a dokumentumok szerint akkorra datálható.

Brok még a hét folyamán is sorra adta a kínos interjúkat, melyben bizonyítani próbálta, hogy nem keresett a dolgon. A V4NA kérdésére, hogy hogyan reagálna a botrányra, a politikus annyit mondott „nincs botrány", majd készséggel rámutatott, hogy a történet már három hónapos, majd tanácsolta, hogy „olvassa el a Politico aznapi cikkét". A kérdésre, miszerint, ha három hónapos, talán nem számít botránynak, mosolyogva közölte: „persze, hogy nem".

Brok agresszív testtartásával igyekezett a V4NA munkatársát elriasztani a további kérdésektől. Hogy további inzultusra nem került sor, az feltételezhetően annak köszönhető, hogy észrevette, valaki rögzíti a beszélgetést. A német politikus szemmel láthatóan nem híve a sajtószabadságnak.

Belebukott a korrupciós botrányba Brok

Elmar Brok tehát most is követte azt a taktikát, ami a brüsszeli elit tagjai között szokás. Azonnal elkezdődött a ködösítés és a terelés: az EP szóvivője úgy nyilatkozott: nem lehet megállapítani, hogy Brok megszegte volna az EP szabályait, de a részletek ismerete nélkül nem mondhatnak semmit. A CDU és az EPP pedig egész egyszerűen nem kommentálta Brok korrupciós ügyét.

Brok ennek ellenére belebukott a korrupciós botrányba. A CDU Észak-Rajna-Vesztfália tartományi szervezete ugyanis megvétózta a jelölését. Az élete eddigi 73 évéből 39-et EP-képviselőként dolgozó, magát érinthetetlennek tartó Brok ezt sértődötten fogadta.

A balliberális német médiaóriásnak dolgozott

Mint arról korábban beszámoltunk, Brok – noha egy névleg kereszténydemokrata tömörülés tagja – képviselősége mellett évekig a balliberális német médiaóriásnak, a Bertelsmann-nak dolgozott lobbistaként és tanácsadóként. A Bertelsmann az RTL-csoport legnagyobb tulajdonosa, ahová a magyar RTL Klub is tartozik. Bár sokan nem nézték jó szemmel, a politikus egészen nyugdíjas koráig megtartotta szerepét a médiacégben, ami 5000 eurót hozott neki havonta, a 8757 eurós képviselői fizetése mellé. Hiába hívták „Mr. Bertelsmann-nak" a háta mögött képviselőtársai, Brok az EP külpolitikai bizottságnak elnöke volt 13 évig, és meghatározó szerepet töltött be a bizottságban alkotmányos kérdésekben, így Európa jövőjének alakításában is.

Botrányos jelölés és választás

Ő volt az egyik pártfogója Martin Selmayrnak, az Európai Bizottság (EB) botrányos körülmények között megválasztott főtitkárának, aki korábban a Bertelsmann jogi ügyekért felelős alelnöke, majd Jean-Claude Juncker bizottsági elnök kabinetfőnöke volt.

Selmayrt minden szabályt felrúgva nevezte ki Jean-Claude Juncker puccsszerűen az EB főtitkárának, az állás betöltésére még a kötelező pályázatot sem írták ki. Az ügyből óriási botrány lett, de a korrupt brüsszeli elitre jellemző, hogy Selmayr hivatalba lépését senki nem tudta vagy akarta megakadályozni. A kinevezéssel pedig, bármi lesz is az EP-választás eredménye, Juncker és Brok embere kulcspozícióban marad.