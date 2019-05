Lelepleződött az MSZP elnökének titokzatos kínai utazása

Tóth Bertalan útjának minden egyes lépését a lehető legnagyobb titoktartás övezte. Valóságos kommunikációs vesztegzárat hoztak létre a szocialisták, hogy ne szivároghasson ki semmiféle információ. Nem adtak ki róla sem előzetesen, sem utólag hivatalos közleményt. Meglepő információk birtokába jutott a Ripost.

Tóth Bertalan a szokásos közösségi fórumokon, de az MSZP legbelsőbb „felületein” is mélyen hallgatott arról, hogy hivatalos útra a Kínai Népköztársaságba utazott, méghozzá azért, hogy a titkos diplomácia gyakran elítélt eszközeivel folytasson tárgyalásokat. A Ripost legbelső MSZP-s pártkörökből származó információi szerint külön szocialista agytröszt döntött a kényes kínai utazás kommunikációs elhallgatásáról, a kampányfőnök Ujhelyi István vezényletével.

Titkos diplomáciai tárgyalások?

Úgy ítélték meg, hogy az európai uniós választási kampány finisében nem vetne jó fényt a magyar szocialisták elnökére, ha kiderülne, hogy titkos diplomáciai tárgyalásokat folytat a kínaiakkal. Értékelésük szerint bárki kiforgathatná, hogy az évek óta súlyos identitászavarral küzdő, folyamatosan Brüsszel kegyeit kereső párt elnöke éppen mostanában ölelkezik össze a „testvéri Kínával”. A Ripost úgy tudja, az MSZP kommunikációs válságterv kidolgozásával is megpróbálkozott arra az esetre, ha netán mégis kiderülne a titkolni próbált utazás. Ebben felmerült, hogy magánútnak próbálnák beállítani Tóth Bertalan utazását.

Még osztani és szorozni is elkezdtek, hogy egy ilyen, többmilliós költséggel járó pekingi út, akár csak egy négycsillagos szállodával kalkulálva, hogyan is „passzolhatna” az MSZP-elnök ugyancsak szerényre sikerült vagyonbevallásához. Végül azonban a bujkálást, a titkolózást választották.

Éppen ezért perdöntő jelentőségűek azok a fotók, amelyek nyilvánvalóan a szocialista pártelnök közvetlen környezetében készültek, majd jutottak el a Riposthoz. A képek azt örökítik meg – igaz, hogy a cigarettaszünetben –, amikor a szocialisták elnöke egy, a testvérpártok számára rendezett, gondosan elkülönített szekcióban részt vett az Egy övezet, egy út nevű nemzetközi konferencián.

Annak a rendezvénynek egy különleges – a kommunista és utódpártok részére rendezett – „hátsó udvaráról” lehet szó, amelynek vezető fórumain a lehető legszélesebb körű nyilvánosság előtt 37 ország állam- és kormányfője vett részt.

A szocialista titkolózásnak így nyilvánvalóan az lehet az oka, hogy ezen a diszkrét különrendezvényen ma is egy „vörös testvérpárt” vezetőjeként invitálták meg pártvezérüket, Tóth Bertalant Pekingbe.

Az ilyesmit még a brüsszeli elvbarátok előtt sem egyszerű kimagyarázni. Nagy kérdés, hogy az illegalitást választó, de most lebukott elvtársak most miféle mosakodással próbálkoznak majd.