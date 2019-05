Orbán Viktor: Nagyobb támogatást kaptunk, mint egy éve

Megbíztak az emberek, hogy „Brüsszelben a változást képviseljük”, „munkát és feladatot” kaptunk, és mindent megteszünk, hogy az európai politikában eredményesen képviseljük a magyar választók akaratát – minderről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt napirend előtt a parlamentben. Az ellenzéki pártok ugyanazt a lemezt tették fel, mint a választás előtt, csak egy kevés gyalázkodásra futotta.

A magyar választók azt kérik, hogy az európai parlamenti (EP-) képviselők a magyarok érdekeit képviseljék Brüsszelben, ne pedig Brüsszel érdekeit Magyarországon – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az Országgyűlés EP-választást követő első, hétfői ülésén mondott napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: a magyarok a kormánypártoknak és a kormánynak ismét bizalmat szavaztak, és „nagyobb támogatást kaptunk, mint egy éve”.

Közölte: a vasárnapi választáson a magyar kormány az emberektől ismét erős felhatalmazást kapott. Ez megbízatás is, megbíztak az emberek, hogy „Brüsszelben a változást képviseljük”, „munkát és feladatot” kaptunk, és mindent megteszünk, hogy az európai politikában eredményesen képviseljük a magyar választók akaratát – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor: Gazdaságvédelmi akcióterv jön

A magyar gazdaság eredményeit meg kell védeni, és meg kell haladni az európai növekedést, reális cél az EU átlagát 2 százalékponttal meghaladó növekedés elérése – mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság továbbra is lendületben van, másfél évtizede nem látott bővülés van. A foglalkoztatottság csúcson van, a munkanélküliség 3,6 százalékon van – tette hozzá.

A miniszterelnök kijelentette, Magyarországon a negyedik legnagyobb mértékben nőtt a minimálbér. 1,8 millió ember jött ki a szegénységből az elmúlt években, miközben a magyar költségvetés stabil. Eközben az EU teljesítménye „már kevésbé rózsás”, a régi tagállamok növekedése lassul – tette hozzá Orbán Viktor. Közölte: ezért a magyar gazdaság eredményeinek érdekében gazdaságvédelmi akciótervet terjeszt a Ház elé.

Szánalmas ellenzéki megszólalások

Az ellenzéki frakcióvezetők felszólalásaikban összességében kétségbe vonták a Fidesz győzelmét, valamint összefogást sürgettek. Persze több szánalmas jelenet is volt. Tóth Bertalan, a 6,5 százalékot szerző MSZP frakcióvezetője kérlelni kezdte a többi ellenzéki pártot, hogy fogjanak össze, míg a csúfosan megbukott, nyíltan antiszemita Gyöngyösi Mártonnak csak arra futotta, hogy Szijjártó Pétert gyalázza.

Kocsis: Az ellenzék a képességének megfelelően reagált

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője mindezekre elmondta, minden ellenzéki párt a képességének megfelelően reagált a Fidesz győzelmére. A politikus az úgynevezett kormánypárti médiafölényre azt mondta, hogy a legnagyobb kereskedelmi tévé és a legnagyobb internetes portál is az ellenzék szolgálatában állt. Kocsis Máté szólt arról is, hogy Gyurcsányék kormányzása alatt az ország teljesen elvesztette a gazdasági önrendelkezését. Mára Gyurcsány Ferenc és családja lett az ellenzék vezére – mondta Kocsis Máté. Azt ajánlotta Gyurcsánynak, tanuljanak a választói akaratból. Bízik benne, hogy a magyar választók többsége által mondott irányvonal a DK számára is irányadó lesz.

Orbán Viktor viszontválaszában közölte, jól láthatóan semmit sem tanult az ellenzék, a Fideszre dühösek, hogy nem rájuk szavaztak. A magyar emberek döntöttek, az ellenzék nézzen a táblára, és tartsa tiszteletben az emberek döntését – mondta végül a kormányfő.