A Viking utasai látták a vízben fuldokló dél-koreaiakat

Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban. A balesetnek eddig hét halálos áldozata van. Halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették a Hableánnyal ütköző szállodahajó 64 éves ukrán kapitányát. A rendőrség azt közölte, hogy elhúzódó kutatásra készülnek a Duna Lánchíd alatti teljes magyar szakaszán. Minden, amit eddig tudni lehet a balesetről és a mentési munkákról.

Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Dunán Budapesten idegenvezetőikkel. Hajójuk, a Hableány – fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel – egy nagy méretű luxushajóval, a Viking Sigynnel ütközött össze, és elsüllyedt a Margit hídnál szerda este. Hét embert sikerült élve kimenteni, őket kórházba szállították, de már csak egyiküket kezelik, a többieket kiengedték. A hatóságok eddig hét holttestet találtak.21 ember – köztük a személyzet két tagja – eltűnt, őket nagy erőkkel keresik a Duna teljes magyarországi és szerbiai szakaszán.

Az elhunytak hozzátartozóinak részvétét fejezte ki Áder János államfő, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László házelnök, valamint a pártok képviselői.

A baleset körülményeinek tisztázására a BRFK igazságügyi hajózási nautikai szakértő bevonásával nyomozást rendelt el. A nyomozók személyi és tárgyi bizonyítékok alapján a szállodahajó ukrán állampolgárságú kapitányát halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A 64 éves odesszai lakost – kihallgatását követően – őrizetbe vették.

A szállodahajón látták a fuldokló utasokat

„Nem éreztünk semmit, nem tudtunk róla, hogy mi történt, de egyszerre azt vettük észre, hogy emberek vannak a vízben. Rettenetes volt” – mondta az ütközésről a Viking Sigyn szállodahajó egyik amerikai utasa. A balkonunkon voltunk, és embereket láttunk a vízben, akik kétségbeesetten kiabáltak segítségért – mesélte az asszony.

Az óriáshajó legtöbb utasa a rossz időjárás miatt a kabinjaik erkélyéről vagy az alsóbb szinteken lévő teraszokról nézték a várost, és semmit sem vettek észre az ütközésből, egy házaspár viszont a felső fedélzeten volt a baleset időpontjában. Ők sem érezték, hogy megakadt volna valamiben a hajójuk, csak azt látták, hogy több vízbe esett ember mellett haladnak el, akik kétségbeesetten kiabáltak segítségért.

Úton a hozzátartozók

A szerencsétlenül járt turistacsoport útját szervező Very Good Tour dél-koreai utazási iroda közölte, hogy a balesetet szenvedettek 38 hozzátartozója úton van Budapestre, és pénteken megérkezik.

Magyar, dél-koreai és osztrák búvárok dolgoznak

Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt az eltűnt dél-koreai turisták mentésében. Az elnök kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el, később pedig bejelentették, hogy Kang Kjung Vha külügyminiszter vezetésével 18 tagú operatív csoport indul Budapestre, és küldenek egy 13 tagú mentőcsoportot is, zömmel búvárokat.

Ausztria a Cobra különleges egység tíz búvárját küldte csütörtökön Budapestre, hogy támogassák magyar kollégáikat a dunai hajóbalesettel kapcsolatos mentési munkálatokban – közölte az osztrák belügyminisztérium.

Elhúzódó kutatás várható

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakembereinek tapasztalatai szerint elhúzódó kutatás várható a szerdai dunai hajóbaleset után. A keresést nehezíti a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása és a rossz látási viszonyok. Minél alacsonyabb a vízhőmérséklet, annál gyorsabban hűl ki az emberi test, és annál később kerül a víz felszínére. A kutatás szempontjából az is meghatározó, hogy a bajba jutott ember hol esett a folyóba; ha a sodorvonalban, akkor rövid idő alatt nagy távolságot tehet meg a teste. Azok, akik a süllyedéskor a hajóban rekedtek vagy alá szorultak, csak a Hableány kiemelése után kerülhetnek elő.

A katasztrófavédelem felvette a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is, és a Duna teljes déli szakaszán folyik az eltűntek felkutatása. A Margit hídnál pontonhidat építettek ki, amelyről a búvárok indíthatják a merülést a hajóroncshoz. A mentést a Műegyetem hajózási mérnökei is segítik.

Akár egy hétig is eltarthat

Egy iparibúvár-szakértő szerint több nap, de akár egy hét is eltelhet, mire kiemelhetik a szerda este a Dunába süllyedt sétahajó roncsait. Sopronyi Richárd, a Diving Island Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: a Duna árad, és az előrejelzések szerint ez akár jövő keddig így maradhat. A Duna vízszintje most két méterrel magasabb annál a megengedett mértéknél, amekkoránál még dolgozhatnak a búvárok.

Czakó László búvár az M1 aktuális csatornának azt mondta, nagyon kockázatos a merülés; a körülmények miatt annyira veszélyes a művelet, hogy csak olyanok mehetnek le, akiknek nagy a tapasztalatuk.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte: a vízhozam a baleset idején és csütörtök délelőtt is másodpercenként 4000-4500 köbméter volt, ami a normális mennyiség duplája. Felidézte, hogy a vízügy a baleset miatt harmadfokú készültségnek megfelelő figyelőszolgálatot rendelt el, éjjel-nappal fokozott számban figyelik a folyót, és négy hajóval is kint vannak a vízen.