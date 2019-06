Hatalmasat bukott az RTL Klub

Óriási veszteséget produkált tavaly a Magyar RTL. Egészen pontosan 3,8 milliárd mínuszban zárták a 2018-as évet az M-RTL Zrt.-nél, holott egy évvel korábban még 1,2 milliárd nyereséget jelentettek. Ennek hátterében több ok is állhat, a legnyilvánvalóbb az, hogy 2018-ban sorra buktak meg az RTL-es műsorok. Emlékezetes, hogy botrányos műsoruk és utólag korrigált műsorrendjük miatt jelentős nézettségi veszteséget könyvelhettek el. Valószínűleg ez is vezetett ahhoz, hogy korábbi tettetett finnyáskodásukat és úgymond "elveiket" elhagyva úgy döntöttek, fogadják a kormányzati hirdetéseket.