A Fidesz kezdeményezi a migránskártyák megszüntetését az új EP-ben

A Fidesz kezdeményezni fogja a megalakuló új Európai Parlamentben, hogy az Európai Bizottság szüntesse meg a migránskártyát - jelentette be a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői balatonfüredi sajtótájékoztatóján, aki szerint Brüsszel továbbra is tízezres nagyságrendben osztogatja a migránskártyákat. A nagyobbik kormánypárt szerint ennek a gyakorlatnak megálljt kell parancsolni.

Az újdonsült európai parlamenti képviselő hangsúlyozta, a Fidesz a magyar emberek akaratát képviseli Brüsszelben, a magyar emberek pedig a májusi EP-választásokon világos véleményt mondtak arról, hogy mit akarnak Európától a következő időszakban. "A magyar emberek arra szavaztak, hogy állítsuk meg a bevándorlást, védjük meg az európai keresztény kultúrát, és álljunk ki a nemzetek Európájáért" - fogalmazott a politikus. Hozzátette, a Fidesz ezért kezdeményezi azt, hogy

az Európai Bizottság szüntesse meg a migránskártyákat.

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel továbbra is tízezres nagyságrendben osztogatja a migránskártyákat. Csak idén már több mint hetvenezret osztottak ki, az elmúlt években összességében pedig több mint kétmillió feltöltés történt 500 milliárd forint értékben, megfelelő biztonsági ellenőrzés nélkül - egészítette ki a korábbiakat. A politikus a Magyarországon elfogott, migránskártyával rendelkező Haszan F. példáját említve kiemelte, Brüsszel nemcsak a migrációt finanszírozza ezekkel a kártyákkal, hanem adott esetben a terrorizmust vagy az embercsempészetet is. Botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy ezekre a kártyákra európai közpénz megy. Hidvéghi szerint megengedhetetlen, hogy név nélküli kártyákon veszélyes emberek is hozzájuthassanak a támogatásokhoz.