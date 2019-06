Ellenzéki roncsderbi: ki tud kevesebbet Budapestről?

Folytatódik, és valószínűleg még erőteljesebb sebességre kapcsol az ellenzéki kiszorítósdi – minderről azt követően győződhettünk meg, miután megnéztük a fővárosi ellenzéki roncsderbi három jelöltjének televíziós vitáját. A jelöltek programszerűsége között sincsen sok egyezés, azonban a személyes ellentétek közöttük még ennél is nagyobbak. Míg a bukott televíziós, Kálmán Olga demagóg agresszivitásával és kínos tudatlanságával tűnt ki, addig Karácsony Gergely szakmányban állított valótlanságokat, a Momentum jelöltje pedig a magántulajdon intézményének eltörlésére tett több utalást.

Immár a harmadik vitaműsor keretében folytatódott a fővárosi ellenzéki roncsderbi. Míg az első kettőt viszonylag szűk körben rendezték, most egy kereskedelmi televízió kamerái előtt bizonyosodhattunk meg arról, hogy vajon melyik jelölt a legalkalmatlanabb. A közel másfél órás vita után igazából csak abban lehetünk biztosak, hogy a legnevetségesebb Kálmán Olga, bukott televíziós, akinek a teljesen demagóg felvetéseit még riválisai is széles mosollyal nyugtázták, de azt legalább elmondhatja, hogy Gyurcsány tételeit a legjobban mondta fel. De nézzük is részletesen, mivel szórakoztatták a nézőket a roncsderbi szereplői.

Már az elején ütötték egymást

Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum Mozgalom jelöltje már a vita elején nekiment Kálmán Olgának. Ez a jelenet is világosan mutatta, hogy nagyon komoly ellentét van az ellenzéki pártok között, és képtelenek bármilyen együttműködésre. Kálmán Olga meg persze agresszív volt, Gyurcsány Ferenc jelöltje láthatóan főnöke utasításait követte. A kezdeti ütésváltásokat követően egyre kínosabb jeleneteket láthattunk.

Kálmán Olga műsorvezetői kérdésre később azt sem tudta megmondani, mennyibe kerül egy nyugdíjas bérlet, míg Kerpel-Fronius azt nem tudta, mennyibe kerül egy diákbérlet. A bukott tévés azt sem tudta, hogy a budapestiek hány százalékának van autója, végül pedig a Momentum jelöltje a parkolási és bérlakási kérdésekben szerepelt le csúnyán.

Magas fokú handabandázás

Ezt követően próbáltak a műsorban rátérni arra, hogy az egyes jelöltek tulajdonképpen mit is tennének ezzel a várossal. Kerpel-Fronius semmi érdemlegeset nem mondott, gyakorlatilag boszorkányüldözést folytatna, ha lehetősége lenne. Kálmán Olga hozta az ingyen sör, örök élet ígéreteit, nem tudott semmi olyat mondani, ami egyáltalán fővárosi hatáskör lenne, de mindezt legalább meglehetősen agresszíven és nagyképűen adta elő.

Karácsony Gergely, az alkalmatlanságát öt éve bizonyító, a csőd szélén álló Zugló polgármestere folytatta a mellébeszélést. Mindennek kimagasló eleme volt, amikor azt állította, hogy fásítást indítana a fővárosban, miközben Zuglóban állandósultak az elmúlt öt évben a fairtások. Karácsony is odaszúrt Kálmán Olgának elektromosbusz-ügyben, majd pedig összevesztek azon, hogy Kálmán Olga elvette a szót Karácsonytól.

Az igazán érdekes rész ezt követően jött, amikor a Momentum jelöltje gyakorlatilag nekiment a csoknak és a magántulajdon intézményének. Bejelentette: lakatlansági adót vezetne be. Kálmán Olga erre rögtön nekiment a Momentum kommunisztikus gondolatokkal rendelkező jelöltjének. Persze Kálmán Olga a lakásfronton is folytatta a nagyotmondást, teljesen vállalhatatlan ígéretekkel. Jól mutatta a jelöltek közötti háborúskodást, hogy Karácsony bírálta a Momentum és Kálmán Olga (egyébként abszurd) lakásötleteit, de persze bérlakásügyben folytatta a hazudozást.

Miközben Zuglóban az elmúlt öt évben semmilyen bérlakás nem épült, addig a vitán kiállt emellett a program mellett.

Adóemelést biztos kapnának a budapestiek

Karácsony gyakorlatilag a teljes vitában a többi jelölt taktikáját alkalmazta azzal, hogy parttalan ígéreteket tett, aminek a forrását értelemszerűen nem jelölte meg. Ennek kiemelkedő pontja volt a metróépítés bejelentése. Csak azt nem tudtuk meg, hol, mikorra, és mennyiből építene metrót Karácsony. Kálmán ezt követően nekiment Karácsonynak, de arra már képtelen volt, hogy érdemben válaszoljon neki. Mindezek helyett hagymázas gondolatokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy mindenkinek jól kellene éreznie magát a budapesti közlekedésben. Kerpel-Fronius élesen bírálta mindkét jelöltet a közlekedést illetően, de persze érdemi ötletet nem tudott mondani.

Kálmán Olga az egészségügyi demagógia területén érezte a legjobban magát, mivel itt mindenféle kötöttségek nélkül hordhatott össze hetet-havat. A bukott tévés egyik legszánalmasabb eszmefuttatása az volt, hogy szerinte a fűtés miatt nagyon rossz a budapesti levegő, persze azt azért nem mondta ki, hogy minek is kell télen fűteni. Pedig Ceausescu Romániájában ezt sikerült megvalósítani. Karácsony Gergely is bírálta Kálmán Olga egészségügyi vízióit, azonban ez annak fényében, hogy Zugló polgármestereként nem sokat tett a zuglói rendelőintézetek felújítása érdekében, meglehetősen visszás volt. Karácsony a vita adózási kérdéseket érintő részén folytatta a handabandázást, és lényegében egy általános adóemelést ígért minden budapestinek.

Gyurcsány trójai falova Kálmán Olga

Próbáltunk szakpolitikai vitát folytatni – mondta Kerpel-Fronius a párbaj végén, majd pedig keményen nekiment Kálmánnak és Karácsonynak, hogy az ő mögöttük lévő pártokkal semmilyen érdemi változást nem lehet elérni. Karácsony még a vita végét sem tudta hazudozás nélkül befejezni, mivel azt állította, hogy nincsen többsége Zuglóban 2014 óta. A valóság az, hogy a Fidesz van kisebbségben a kerületben. Persze a végén Kálmán sem mondott igazat: miközben Gyurcsány jelöltje, addig arról beszélt, hogy ő független és egyetlen pártnak sem a kitartottja.

A vitát végignézve teljesen egyértelművé vált, hogy bárki is nyeri meg az előválasztást, az ellenzéki roncsderbi szereplői között folytatódni fog a háború. Világossá vált, hogy Kálmán Olga célja, hogy Gyurcsány hatalomátvételét készítse elő az ellenzéki oldalon. A vitán, ahol lehetett, belekötöttek a másikba, és jókat mosolyogtak azokon a mások által elmondott zagyvaságokon, amiket egyébként ők maguk is hangoztattak. Az ellenzéki roncsderbi újabb fejezettel bővült, de a következő hetekben sem fogunk unatkozni.

Ami érdekes: az ellenzéki médiumok leginkább Kálmán Olgát bírálták. Feltehetően nehezen bocsátják meg neki, hogy az Origo elbuktatta: lopott videóval kampányol, az ATV engedélye nélkül használt felvételeket, amiket ráadásul manipulatív módon vágott meg.

A 444 arról írt, hogy Kálmán Olga mögött nincs program, az ígéretei pedig irreálisak. A 24 arra az ellentmondásra hívta fel a figyelmet, hogy míg Kálmán Olga folyamatosan arról beszélt, hogy nem politikus, valójában az ő beszéde tűnt leginkább politikusi szónoklatnak. A Népszava/Hírklikk is főleg Gyurcsány Ferenc jelöltjét, azaz Kálmán Olgát bírálta.