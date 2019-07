Orbán Viktor és a V4-ek győzelme: Megbuktatták Soros jelöltjét

Donald Tusk bejelentette, hogy az Európai Tanács ülésén megszületett az egyezség. Az EU-országok vezetői elfogadták, hogy Ursula von der Leyen legyen a jelölt a Bizottság élére, és a korábban előterjesztett csomagban szereplő neveket fogadták el a többi posztra is.

Az Európai Tanács megállapodása szerint a Bizottság elnökének a német néppárti Ursula von der Leyent javasolják.

Az Európai Tanács elnökének a belga liberális miniszterelnököt, Charles Michelt választották, a külügyi főképviselőségre a spanyol szociáldemokrata Josep Borell a jelölt, az Európai Központi Bank elnöki pozíciójára pedig a francia Christine Lagarde.

A megállapodás Orbán Viktor és a V4-ek óriási sikere.

A visegrádi országok vezetői ugyanis Manfred Weber után a háromnapos csúcstalálkozón Frans Timmermanst is megbuktatták. A V4-ek javasolták először Ursula von der Leyent bizottsági elnöknek, és olyan csomagot tettek az unió asztalára, amit aztán egyre több állam elfogadott, végül Angela Merkel német kancellár is elfogadta. A Soros-hálózat az utolsó percekben még ellentámadásba lendült, megpróbálták Timmermans jelöltségét keresztülvinni, de olyan nagy volt már az egyetértés a Tanácsban, hogy nem sikerült az akciójuk. Angela Merkelnek a német szociáldemokratákat nem sikerült meggyőznie, ezért tartózkodott a szavazáson - ezt a német koalíciós szerződés írja elő számára, ha az egyik koalíciós partner nem ért egyet, akkor a kormánynak tartózkodnia kell - minden más ország vezetője megszavazta a javaslatot, köztük a szocialista miniszterelnökök is.

Donald Tusk sajtóértekezletén elmondta, hogy a három napon át tartó tárgyalások alkalmával a tagállami vezetők vitát folytattak az Európai Parlament következő elnökének személyéről is. Az uniós vezetők azonban "tiszteletben tartva az emberek akaratát és a folyamat tisztaságát", jelöltet nem neveztek meg, ugyanis az EP elnöki jelöltállításának határideje kedd este tíz órakor jár le. Hozzátette, a tagállamok szívesen látnák, ha az EU-parlament első két és fél évre szóló elnöki megbiztatása alatt szociáldemokrata vezető elnökölne, a második ciklusban pedig jobbközép, konzervatív vezetője lenne az uniós parlamentnek.

Így az a szokatlan helyzet állt elő, hogy az Európai Tanács jelöltje egy olyan - egyébként német - politikus, akit a német kancellár nem szavazott meg. Ez is mutatja, milyen óriási sikert ért el Orbán Viktor a V4-országok miniszterelnökeivel együtt.

Korábban Martin Schulz, az Európai Parlament volt elnöke azt mondta a Spiegelnek: Orbán Viktor és a kelet-európaiak győzelme, hogy Ursula von der Leyen lehet az Európai Bizottság elnöke Nyilatkozata szerint egyértelműen Orbán Viktor akadályozta meg, hogy Frans Timmermans legyen a bizottsági elnök. Manfred Weber pedig a Politico információi szerint azt mondta:

Macron és Orbán megölte a Spitzenkandidat-folyamatot.

Azaz, Manfred Weber szerint a francia elnök és a magyar miniszterelnök buktatta meg őt és Timmermanst.

Az Európai Néppárt szóvivője egyébként bejelentette, hogy az EPP támogatja a javaslatot.